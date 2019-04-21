Обзор Harper GKB-P101. Доступная механическая клавиатура

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Современные геймеры весьма щепетильно относятся к выбору компьютерной периферии, особенно когда речь заходит о приобретении клавиатуры, а все из-за того, что рынок подобных устройств буквально переполнен огромным количеством многофункциональных решений. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию механическую клавиатуру от компании HARPER. Встречайте, перед вами модель GKB-P101, получившая под свое управление отличную 6 цветную RGB-подсветку и стильный дизайн. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Механическая клавиатура

Руководство пользователя и гарантийный талон

Устройство поставляется в стилизованной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию о данном девайсе. На момент написания обзора средняя стоимость устройства составляла приблизительно 3800 рублей. В комплект поставки включено следующее:

Особенности

Тип клавиатуры: механическая

Количество клавиш: 104

Анти-гостинг количество: 26

Количество мультимедийных клавиш: 12

Тип подсветки: LED 6 цветов

12 режимов подсветки

Материал корпуса: алюминий и пластик

Тип подключения: проводной USB

Длина кабеля: 1.8 м

Внешний вид и функционал

Устройство, как нам кажется, сумеет вписаться в интерьер любой рабочей зоны геймера и не только. Корпус девайса выполнен из алюминия и пластика, что отразилось на увеличении веса девайса, который достигает чуть больше одного килограмма. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не возникло, все детали закреплены аккуратно и надежно. Благодаря прорезиненным ножкам, которые расположены на нижней части клавиатуры, устройство не скользит по поверхности и надежно стоит на своем месте. Кроме того, вы легко сможете отрегулировать угол наклона девайса при помощи специальных выдвижных ножек.

Клавиатура получила классическую раскладку клавиш, где был использован популярный и знакомый дизайн скелетон. Другими словами, вам не придется привыкать к расположению клавиш и сразу же ринуться в бой в своей любимой компьютерной игре.

Для удобства пользователей разработчики добавили несъемную подставку под запястья, которая позволяет не уставать вашим рукам при длительных игровых сессиях. Здесь же была размещена надпись «DEAD MOROZ», которая придает своим присутствием некий характер.

Клавиатура Harper GKB-P101 получила под свое управление стильную RGB-подсветку, которая может работать в 12 различных режимах. Порадовало то, что для переключения между режимами вам достаточно нажимать лишь соответствующую кнопку управления. Вы также можете отрегулировать яркость подсветки при помощи комбинации клавиш FN+Стрелка Вверх/Вниз.

При помощи клавиши FN вы также можете активировать мультимедийные функции, которые расположились на клавишах F1-F12. Кроме того, геймерам понравится возможность блокировки клавиши Windows, при помощи комбинации клавиши FN, что позволит избежать случайных вылетов из игры в самый ответственный момент.

Цифровой блок клавиш не получил существенных изменений, если не считать отсутствие светодиодных индикаторов отображения работы Caps Lock и т.д. На их месте можно увидеть логотип компании производителя.

Подсветкой обзавелись и боковые грани клавиатуры. Однако свой цвет они не меняют и всегда горят красным.

Благодаря использованному шрифту, клавиши отлично читаются. Ход клавиш приятно радует даже вовремя набор текста. Если вы ранее не имели возможности использовать механические клавиатуры, то привыкать придется лишь к издаваемому звуку при нажатии по клавишам. Однако к этому быстро привыкаешь.

Другими словами, если вы никак не можете определиться с выбором игровой клавиатуры, то обязательно обратите свое внимание на данную модель. Кажется, устройство придется по душе даже самым капризным геймерам.

Итоги

Подведем итоги по механической клавиатуре Harper GKB-P101. Перед нами действительно интересный девайс, в котором нет ничего лишнего, что могло бы помешать геймеру во время игры. Согласитесь, не всем пользователям необходимы дополнительные кнопки управления, которых в некоторых клавиатурах огромное количество. Порой вы даже забываете про их существование. В Harper GKB-P101 есть лишь то, что необходимо для комфортного пользования: стильный дизайн, отличная подсветка, механические кнопки, качественные материалы, дополнительный функционал и конечно же приемлемая цена. Существенных минусов в данной клавиатуре нам выявить не удалось, да их, как нам кажется, и нет. Устройство полностью оправдывает свою стоимость и сумела оставить у нас лишь положительные впечатления.