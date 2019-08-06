Обзор Hasee K670E-G6T3 V2.0. Самый доступный игровой ноутбук?

Покупка любой новой техники — не самое дешевое удовольствие. Особенно, если это касается игровых ноутбуков. К нам на тест приехала модель Hasee K670E-G6T3 V2.0, оснащенная дискретной видеокартой Nvidia GTX 1050 и процессором Intel Core i5-8400. Стоит ли доверять новому производителю? Расскажем в этом обзоре.

Внешний вид

Компания Hasee была основана еще в 2002 году, и за прошлый год их доход составил 1,2 миллиарда долларов. На российском же рынке данный бренд появился только с 29 мая этого года. Она решила начать с продажи игровых ноутбуком и на данный момент уже доступно 8 моделей. Самым ключевым продуктом является K670-G6T3 V2.0. На данный момент его можно купить на сайте TMALL по цене в 53 293 рублей (без учета промокодов). Кстати на ноутбук действует полноценная годовая гарантия.Ноутбук выполнен в утилитарном дизайне с небольшим количеством угловатых линий. Сам корпус изготовлен из пластика темного цвета. Вес корпуса не сильно большой — 2,3 кг. На передней панели находится лишь логотип компании.

На основной панели расположилась полноценная клавиатура с цифровым блоком. Ход клавиш хороший, за счет чего к ней очень легко привыкнуть. Подсветка клавиатуры не предусмотрена. Касательно тачпада, то он здесь самый обычный с двумя отдельными кнопками.

С портами у ноутбука все в порядке. На левой грани находится Mini Display Port, HDMI, два USB 3.1 и USB Type-C.

На правой же стороне имеется разъем для SD карт, два отдельных 3,5 mini-jack, USB 2.0, RJ-45, вход для питания и замок Кенсингтона.

Если перевернуть ноутбук, то можно увидеть обилие отверстий для качественного охлаждения системы. Все четыре ножки достаточны массивные и сделаны из резины.

Экран

Hasee K670E-G6T3 V2.0 оснащен дисплеем на 15,6 дюймов с IPS матрицей и разрешением Full HD. Поверхность экрана матовая, а уровня яркости вполне хватает, если, конечно не сидеть с ним под прямым солнцем. Углы обзора хорошие, никаких засветов не обнаружено.

Система охлаждения

Система охлаждения в ноутбуке добротная. В нем установлены два блока охлаждения, состоящие из двух тепловых трубок и вентилятора. Все это вместе с большим количеством отверстий под воздухозаборники позволяют системе нормально продуваться. Также, если зажать сочетание клавиш Fn + 1 (не F1), то вентиляторы начнут работать на максимальной скорости. От этого сильно растет производительность, но и повышается уровень шума.

Начинка

Hasee K670E-G6T3 V2.0 работает на процессоре 8-го поколения Intel Core i5-8400 с базовой частотой в 2,8 Ггц, а в режиме Turbo Boost можно достичь и вовсе 4 Ггц. Он выполнен по 14-нанометровому техпроцессу. TDP составляет 65 Вт. На ноутбук с коробки не установлена операционная система, и за счет этого его цена еще ниже, чем могла бы быть.

Тут установлено 8 Гбайт оперативной памяти типа DDR4 от бренда Crucial с частотой частотой 2666 Мгц. При желании ее объем можно с легкостью увеличить до 16 Гбайт.

Для хранения данных выделен твердотельный накопитель M.2 от Kingston объемом 128 Гбайт, а также жесткий диск HGST на 1 Тбайт. В ноутбуке предусмотрен пустой слот под еще один SSD диск.

Вся система работает на дискретной видеокарте Nvidia GeForce GTX 1050 с 4 ГБ памяти типа GDDR5. Частота памяти составляет 1752 Мгц, а частота памяти 1354 Мгц. Его более чем хватает, чтобы играть во все современные игры на высоких играх. К примеру, в игре Fortnite при эпических настройках графики среднее значение FPS составляет 45.

Автономная работа

Итоги

Встроенный аккумулятор съемный и его мощность составляет 62 Втч. В смешанном режиме использования одного заряда хватает едва на 3 часа. Если же говорить об играх, то ноутбук и вовсе проживет около 50 минут. Даже для игрового ноутбука такие результате не вызывают радости.Hasee K670E-G6T3 V2.0 — это хороший за свои деньги игровой ноутбук, который станет неплохой альтернативой продуктам от давно нам известных брендом. Больше всего в данной модели поражает возможности апгрейда: можно добавить еще один слот оперативной памяти, SSD диск или заменить аккумулятор. Среди прочих плюсов мы выделили: большой спектр доступных портов, неплохой дисплей, процессор Intel Core i5-8400 и видеокарта Nvidia GeForce GTX 1050. К минусам можно отнесли только слабый аккумулятор и отсутствие подсветки.