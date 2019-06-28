Обзор Heavy Rain. Спустя девять лет

Стоит понимать, что далеко не у всех геймеров есть игровая приставка. И, соответственно, если у вас не было PS3 или сейчас нет PS4, то поиграть в Heavy Rain у вас просто не было возможности, а ведь проект культовый и многие считают этот релиз важнейшим в развитии игровой индустрии. К счастью, разработчики игры решили, что можно отправить проект и на ПК, после чего договорились с магазином Epic Games Store и запустили продажу. Мы уже поиграли в этот продукт, а теперь готовы поделиться с вами своим мнением. Сразу скажем, что никаких изменений по сравнению с оригинальной игрой нет — только графика немного улучшена. Если вы играли в оригинал, то все это вы уже видели и знаете, можно не брать заново. Но, всем остальным игра точно понравится по целому ряду причин. Итак, давайте посмотрим на то, что умеет Heavy Rain и почему ее сюжетная линия многими считается лучшей в истории видеоигр.

Сюжетная линия

Управление

История Итана начинается в довольно солнечного и веселого дня — герой просыпается, общается с детьми и играет на заднем дворе. Потом вся семья едет в супермаркет праздновать день рождения старшего сына, где и происходит страшная трагедия — именинника сбивает автомобиль, а сам Итан, пытаясь спасти своего сына, попадает в аварию и отправляется в кому на целых полгода. Теперь его мучают депрессии и провалы в памяти. Во время одного из таких провалов его младшего сына похищает некий маньяк, который топит детей и отправляет их в реку с цветком в руках. Однако, сперва маньяк дает отцам задания и если их пройти, то вы сможете спасти ребенка. Именно этим мы и будем заниматься — выполнять задания безумного убийцы, чтобы спасти своего сына. Правда, в ходе сюжета вам нужно будет еще и найти этого маньяка, чтобы он больше никого не убивал, но это уже совсем другая история.

Итог

Оригинальная игра была создана специально для геймпада и все команды, которые в игре есть, реализованы с прицелом именно на геймпад, а не на мышку с клавиатурой. Тем не менее, разработчикам ПК-версии пришлось изменить массу вещей, чтобы вы играли и с мышкой, так как не у всех геймеров есть геймпад для своего компьютера. В итоге получилось не очень удобно и первые пару часов вы будете страдать. Проблема только в ом, что два часа это почти половина игры. Фактически, вам нужно сражаться с управлением почти до середины сюжетной линии, а потом только вы сможете получать удовольствие от происходящего. Не скажу, что такой вариант развития событий лично мне понравился — хотелось бы более отзывчивого и приятного управления. Но, имеем то, что имеем, и жаловаться не приходится, ведь без ПК-версии мы бы вообще никогда в эту игру не поиграли. Главное потерпеть и адаптироваться.

Heavy Rain действительно очень интересна в плане сюжета и только ради этого игру стоит попробовать, ведь на современном рынке видеоигр ничего подобного найти не получится. Сценарист постарался придумать очень сложную детективную драму, которая вызывает у игрока тьму эмоций и не отпускает до самого конца. Конечно, если вы ожидаете от проекта какой-то невероятной графики или легкого управления, то я вас сильно разочарую, ведь здесь этого нет даже приблизительно — разработчики немного повысили детализацию и качество текстур, но в целом это весьма оригинальная игра 2010 года выпуска. Сомневаюсь, что вы бы запустили игру того года от любого другого разработчика и увидели бы красивую картинку. Обязательно стоит попробовать тем, кто давно мечтал о данном сюжете, но не мог позволить себе консоль. Теперь вам не нужно тратить лишние деньги — все уже есть на ПК.