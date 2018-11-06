Обзор Heliophobia. Немного страшно

Нам на обзор приходит много странных игр, к разработчикам которых есть целый ряд вопросов. Недавно, например, я играл за менеджера кладбища и хоронил виртуальных людей. Теперь вот в мои руки попала еще более странная игра, которая выглядит смесью квеста и хоррора, однако страшно вам практически никогда не будет. Скорее вы не будете понимать того, что вокруг происходит. Во всяком случае я наиграл довольно много часов, но так и не смог понять, почему я здесь, что происходит и все в таком духе. Вполне вероятно, что именно так и должно быть — так и задумал разработчик. Сегодня я расскажу вам об этой игре те факты и моменты, которые лично я смог осилить, а вы, если уже играли в Heliophobia, можете добавить в комментариях свои какие-то мысли. Это поможет нам вместе разобраться в тех странностях, что происходят на экране монитора в течение нескольких часов. А теперь давайте страдать.

Геймплей

Игровой процесс построен на изучении окружающего мира и борьбы за выживание. При том иногда на вас просто морально давят музыкой и окружающей средой, а иногда нужно действительно уносить ноги от неизвестной твари, которая хочет вас убить. Стоит отметить, что разработчики решили пойти по стопам классических хоррор-игр, в которых пользователь не может отбиваться от наступающих монстров. Здесь вы можете убежать или спрятаться, условно говоря, но взять в руки топор и надавать противнику по башке возможности нет. И, вероятно, ее не будет до самого конца игры. Так что мы должны бродить по локациям, искать подсказки, пробовать, открывать разные двери и пробираться дальше. Иногда это приводит к совершенно странным открытиям, которые переворачивают ощущения от продукта в обратную сторону. Комбинация из спокойного путешествия и активных действий мне очень понравилась.

Графика

Картинка здесь довольно привлекательная, пусть и с некоторыми огрехами. Стоит понимать, что это не какой-то там блокбастер с миллионными бюджетами, а более-менее скромный продукт. Тем не менее, разработчикам удалось создать привлекательное изображение — с яркими переливами, текстурами в высоком разрешении, плюс эффекты и свечение стоят отдельной похвалы. Я не могу сказать, что от графики прямо в полном восторге, но она приносит некоторое эстетическое удовольствие. Для инди-проекта это прекрасная характеристика, ведь даже ААА-новинки иногда страдают скучной картинкой, не говоря уже о более мелких релизах.

Сюжет

Довольно сложно оценивать сюжетную составляющую, когда ее практически невозможно понять. Нет, здесь нет ничего сложного — все элементы истории нам подают в виде записок, которые вы будете находить и читать. Они не очень информативные и после их прочтения у вас будет еще больше вопросов, но это хоть что-то. Плюс наш персонаж иногда может выдавать фразы, частично объясняющие происходящее. Правда, сам герой не особо понимает, что происходит вокруг него, так что надеяться на его комментарии не стоит. Чтобы оценить сюжетную линию нужно пройти всю игру до конца раза два-три, может тогда все получится.

Итог

Скажу честно — ощущения от игры довольно странные. Не могу сказать, что испытал какой-то дикий восторг, так как некоторые моменты разочаровали. Но, в целом игрушка добротная — здесь есть элемент ужастиков, который многим понравится, есть привлекательная графика и простое управление. Вы просто садитесь и начинаете наслаждаться тем, что вам показывают на экране, радуетесь происходящему и получаете от этого удовольствие. Игра, конечно, на любителя, но я уверен, что большинству она понравится.