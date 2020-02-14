Обзор Hogwash. Свиньи против фермера

В прошлом году, компания из Купертино запустила свой подписочный сервис Apple Arcade, предоставивший пользователям доступ к сотне игр. Разработчики, подписавшие контракт с «Яблоком», получили возможность думать о том, как сделать качественную игру, а не как побольше на ней заработать. Игрокам сервис тоже приглянулся – они получали доступ к уникальному контенту, да еще и без набившей оскомину монетизации. Хотя многие проекты, предлагаемые по подписке, явно не дотягивают до того, чтобы тратить на них свое время, иногда попадаются довольно интересные и самобытные проекты, например, Hogwash от Bossa Studio, который предложил игрокам сумасшедшие мультиплеерные баталии с ассиметричным геймплеем и веселой мультяшной графикой.

«Даже когда Hogwash был просто концептуальным изображением и двухстраничным сводным документом, у нас была уверенность в его потенциале. Когда же мы начали добавлять анимацию бегающей и катающаяся в грязи свиньи, игра начала обрастать особым шармом. Мы поняли, что у нас в руках оказались особенные свиньи».

Действие игры разворачивается на ферме, где живут три миленькие свинки, которые очень любят валяться в грязи и озорничать, а фермер, наоборот, любит чистоту и порядок. На лицо конфликт интересов, в котором игроку предстоит выбрать одну из сторон. Спор разгорается вокруг 4 объектов: овцы, автомобиля, вывески и дома, причем последний имеет три этажа. В течение 5 минут, отведенных на игровую сессию, хрюшам необходимо испачкать либо три первых объекта, либо привести в неподобающий вид все три этажа здания. У фермера задача противоположная – не допустить подобного кощунства.

«Hogwash - это многопользовательское безумие в формате 3 vs 1. Играйте за свинью, чтобы покрывать грязью ценные вещи, либо за фермера, который пытается содержать вещи в чистоте до истечения времени. Это битва порядка против хаоса, упакованная в восхитительную, динамичную обертку».

Играя хрюшкой, необходимо в компании двух своих товарищей носиться по локации, убегая от фермера и попутно врезаться в огромные арбузы и тыквы, которые смачно лопаясь, создают вокруг лужи грязи. Нашу подопечную необходимо извалять в получившейся субстанции, а после подбежать к одному из оговоренных выше объектов и разбрызгать осевшую на шкурке грязь. Фермер же гоняется за свинтусами с переносной поливальной машиной наперевес, пытаясь отмыть как самих хрюшек, так и частично запачканные объекты. Если же свиньям удастся испачкать какой-либо объект на 100%, то вернуть ему первозданную частоту уже не получится. Фермер может также ловить и связывать хряков, сокращая количество противников, но остальные свиньи всегда могут освободить товарища. Впрочем, если хозяину ранчо удастся изолировать всех трех оппонентов, то матч останется за ним.

«Мы хотели добиться того, чтобы игроки, играющие за свиней, вели себя как настоящая сплоченная команда, взаимодействуя между собой. С другой стороны, мы должны были не переусердствовать, чтобы не сделать их слишком сильными, поскольку им противостоит всего один менее подвижный фермер. Была проведена тяжелая работа, чтобы добиться правильного баланса».

После каждой «катки», мы получаем определенные достижения, опыт и деньги. Новые уровни открывают доступ к различным элементам гардероба, эмоциям и расцветкам, а за игровую валюту мы все это покупаем. Все обновки обладают лишь косметическим эффектом, не влияя на игровые параметры. Открывать все «ништяки» придется самостоятельно, ведь следуя заветам сервиса, донатить тут нельзя.

«Мы хотели, чтобы настроение и тон игры были очаровательными, беззаботными и мультяшными. Свиньи должны были быть немного вредными, но не злыми, а фермер должен себя чувствовать неким учителем, которого со всех сторон осаждают гиперактивные дети. Акцент был сделан на хорошее чистое веселье, чтобы оно подходило для всех возрастов».Игрушка вышла очень дружелюбной к пользователям, и имеет низкий порог вхождения. Она полностью локализована, а перед началом предлагают пройти подробный инструктаж за обе команды. После завершения обучения, стоит отточить навыки в игре с ботами, и лишь после этого переходить в онлайн. Кстати, Hogwash отлично подходит детям, поскольку в ней никто никого не убивает или избивает: происходящее воспринимается, как веселые проказы, а отличная анимация лишь усиливает эффект.«Как разработчики игр, мы можем создавать очень красивые миры и рассказывать яркие истории, которые западут многим людям в душу, не полагаясь, при этом, на гиперреалистичную графику, которая часто лишь увеличивает сложность».Игра явно не претендует на лавры серьезного сетевого проекта: тактики здесь довольны просты, а баланс получился несколько смещенный в сторону свиней. При этом, поднять настроение в дороге, когда у вас есть лишние 5 минут, и хочется немного расслабится, Hogwash вполне способна.Автор: Артем Костенко