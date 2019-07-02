Обзор Hoover SPRINT EVO (TSBE 1401 019). Цилиндрический пылесос на 1400 Вт

2019-07-02, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - Hoover TSBE 1401 019; [225]
Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию компактный цилиндрический пылесос от компании Hoover, который, как нам кажется, сумеет стать идеальным помощником для уборки дома от пыли и накопившейся грязи. Встречайте - перед вами модель SPRINT EVO, мощностью в 1400 Вт. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной моделью.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в стилизованной упаковке из плотного картона, на которой можно найти всю необходимую информацию о Hoover SPRINT EVO. В комплект поставки включено следующее:
  • Цилиндрический пылесос Hoover SPRINT EVO
  • Телескопическая трубка
  • Шланг
  • Фильтр тонкой очистки
  • Насадка для пола и ковров
  • Щелевая насадка 2 в 1
  • Документация

Особенности

  • Тип уборки: сухая
  • Потребляемая мощность: 1400 Вт
  • Мощность всасывания: 235 Вт
  • Пылесборник: без мешка (циклонный фильтр), емкостью 1.50 л
  • Вертикальная парковка
  • Ножной переключатель вкл./выкл.
  • Автоматическое сматывание шнура
  • Длина сетевого шнура: 5 м
  • Высота: 27.5 см
  • Ширина: 26.5 см
  • Глубина: 38.5 см

Внешний вид и функционал

Перед нами компактный пылесос, который придется по душе всем. Благодаря своему небольшому весу им очень удобно пользоваться.

На верхней части устройства расположены специальные ручки для переноски.

Здесь же можно увидеть кнопку для извлечения контейнера.

Емкость контейнер для сбора пыли составляет 1.5 литра, чего более, чем достаточно для комфортного пользования. Он легко снимается и очищается. Достаточно просто снять контейнер, открыть нижнюю крышку и вытряхнуть пыль. При необходимости вы можете даже промыть его под струей воды.

Для фильтрации воздуха внутри размещен специальный EPA фильтр .

На тыльной стороне пылесоса размещен дополнительный фильтр, предотвращающий попадание пыли обратно в помещение.

Понравится наличие ножных кнопок для включения/выключения пылесоса и сматывания кабеля.

Для удобства разработчики добавили специальный разъем для крепления насадки для пола и ковров. Данное решение позволяет компактно хранить пылесос после уборки.

5-метровый сетевой шнур делает пылесос более маневренным и удобным.

На ручке шланга есть специальный переключатель, который позволяет регулировать мощность всасывания.

Металлическая телескопическая труба регулируется по длине, что позволяет подобрать для себя комфортный уровень для работы.

В комплектации с устройством есть две насадки: основная, которая предназначена для уборки пола и ковров, и щелевая насадка 2 в 1, позволяющая очистить труднодоступные места от накопившейся пыли.

Потребляемая мощность пылесоса Hoover SPRINT EVO составляет 1400 Вт. Мощность всасывания 235 Вт. На деле пылесос показывает отличные результаты и не оставляет пыли ни единого шанса даже при уборке ковров и сильнозагрязненных участков.

На боковых гранях расположились два пластиковых колеса. Поворотное колесо находится на нижней части устройства. Из минусов может не понравиться то, что основные колеса недостаточно хорошо закреплены и немного люфтят. Однако это практически не отражается на перемещении пылесоса с места на места.

Итоги

Подведем итоги по цилиндрическому пылесосу Hoover SPRINT EVO. Перед нами стильное решение, позволяющее стать надежным помощником в любом доме для уборки комнат от накопившейся пыли. В первую очередь покупателей привлечет стоимость устройства. Но не смотря на невысокую стоимость этот пылесос показывает отличные результаты в работе, оправдывая соотношение "цена-качество". Мощности всасывания более чем достаточно, чтобы собрать пыль с сильнозагрязнённых ковров. Может не понравиться может люфт переключателя мощности и колес. Как нам кажется, Hoover SPRINT EVO более, чем оправдывает свою стоимость и достоин внимания покупателей.

Комментарии и отзывы Hoover TSBE 1401 019
Мощная машинка для стрижки волос от Xiao...
Мощная машинка для стрижки волос от XiaoМашинка для стрижки волос Enchen Boost от Xiaomi разработана с помощью позиционной гребенки. Слайдер мож...
Смартфон Honor 9X запустят 23 июля...
Смартфон Honor 9X запустят 23 июляHonor готовит свой следующий телефон под названием 9X, и его ожидания должны соответствовать успеху его п...
Подробности о грядущих часах Apple Watch...
Подробности о грядущих часах Apple WatchДо сих пор Apple держала большую часть Series 5 в секрете. ...
Продажи Samsung Galaxy A80 стартуют в ию...
Продажи Samsung Galaxy A80 стартуют в июОбнародованный еще в апреле, Galaxy A80 пропустил свой первоначальный запуск на рынок как минимум на меся...
Samsung получила патент на телефон, кото...
Samsung получила патент на телефон, котоSamsung запатентовал телефон, экран которого может увеличиваться в 3 раза, если его преобразовать из теле...
LG запускает более доступную версию свое...
LG запускает более доступную версию своеКомпания LG объявила, что ее новый смартфон G8S ThinQ поступит в продажу в этом месяце. Поставляемая как ...
Обновление Youtube TV добавляет прогресс...
Обновление Youtube TV добавляет прогрессYouTube TV получает важное обновление, которое приносит много визуальных изменений, которые должны быть п...
Серия бытовой техники Bosch Home Connect...
Серия бытовой техники Bosch Home ConnectПоследняя серия устройств Home Connect от Bosch была разработана с учетом удобства, позволяя вам контроли...


Обзор Hoover SPRINT EVO (TSBE 1401 019). Цилиндрический пылесос на 1400 ВтОбзор Hoover SPRINT EVO (TSBE 1401 019). Цилиндрический пылесос на 1400 Вт
Обзор Thermaltake Level 20 MT ARGB (CA-1M7-00M1WN-00). Корпус с подсветкой и стеклянными стенкамиОбзор Thermaltake Level 20 MT ARGB (CA-1M7-00M1WN-00). Корпус с подсветкой и стеклянными стенками
Обзор Xiaomi Mi 9T 6/128GB. Флагманский смартфон с выдвижной селфи-камерой Обзор Xiaomi Mi 9T 6/128GB. Флагманский смартфон с выдвижной селфи-камерой
Обзор Verbatim Premium U1 16 Gb (43962). SD карта для вашего фотоаппаратаОбзор Verbatim Premium U1 16 Gb (43962). SD карта для вашего фотоаппарата
Обзор Indivo stereoBand. Беспроводные наушники для музыки и звонковОбзор Indivo stereoBand. Беспроводные наушники для музыки и звонков
Предварительный обзор AOC U2790PQ. Монит...
Предварительный обзор AOC U2790PQ. МонитОфициально представлен монитор AOC U2790PQ, который совсем скоро отправится в продажу. У него есть целый ...
Обзор F1 2019. Гонка для профессионалов...
Обзор F1 2019. Гонка для профессионаловМы поиграли в F1 2019 и решили поделиться с вами своими впечатлениями. Хотя, в этом нет особого смысла, в...
Предварительный обзор Getac UX10. Планше...
Предварительный обзор Getac UX10. ПланшеОфициально представлен новый прочный планшетный компьютер Getac UX10, который поражает своим дизайном и п...
Обзор Please Find Me. Хоррор с юмором...
Обзор Please Find Me. Хоррор с юморомНезависимые разработчики очень редко могут похвастаться действительно интересными идеями, что делает клас...
Предварительный обзор GPD P2 Max. Самый ...
Предварительный обзор GPD P2 Max. Самый Состоялся официальный релиз компактного ноутбука GPD P2 Max, который не только выглядит стильно, но и мож...
Lenovo представила новую линейку ноутбук...
Lenovo представила новую линейку ноутбукКаким должен быть ноутбук для малого и среднего бизнеса? Мобильным, чтобы было удобно переносить его с ме...
Предварительный обзор Cooler Master GM21...
Предварительный обзор Cooler Master GM21Сегодня мы поговорим о новом мониторе Cooler Master GM219-30, который удивил нас не только своим привлека...
Huawei рассказала про развитие 5G сети в...
Huawei рассказала про развитие 5G сети в27 июня в Москве прошла пресс-конференция компании HUAWEI, которая была посвящена перспективам развития 5...
Предварительный обзор ASUS VA326HR. Стра...
Предварительный обзор ASUS VA326HR. СтраОбычно мы хвалим мониторы от компании ASUS, так как они действительно получаются достойными и могут порад...
Обзор Heavy Rain. Спустя девять лет...
Обзор Heavy Rain. Спустя девять летСтоит понимать, что далеко не у всех геймеров есть игровая приставка. И, соответственно, если у вас не бы...
ПАО «Ростелеком» показала журналистам и ...
ПАО «Ростелеком» показала журналистам и Один из 20 колл-центров ПАО «Ростелеком» пригласил журналистов и блогеров принять участие в большом блог-...
Предварительный обзор ASUS VP348QG. Крут...
Предварительный обзор ASUS VP348QG. КрутСегодня мы поговорим о достаточно привлекательном мониторе ASUS VP348QG, который выглядит стильно и может...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor