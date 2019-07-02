Обзор Hoover SPRINT EVO (TSBE 1401 019). Цилиндрический пылесос на 1400 Вт

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Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию компактный цилиндрический пылесос от компании Hoover, который, как нам кажется, сумеет стать идеальным помощником для уборки дома от пыли и накопившейся грязи. Встречайте - перед вами модель SPRINT EVO, мощностью в 1400 Вт. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной моделью.

Комплект поставки

Цилиндрический пылесос Hoover SPRINT EVO

Телескопическая трубка

Шланг

Фильтр тонкой очистки

Насадка для пола и ковров

Щелевая насадка 2 в 1

Документация

Устройство поставляется в стилизованной упаковке из плотного картона, на которой можно найти всю необходимую информацию о Hoover SPRINT EVO. В комплект поставки включено следующее:

Особенности

Тип уборки: сухая

Потребляемая мощность: 1400 Вт

Мощность всасывания: 235 Вт

Пылесборник: без мешка (циклонный фильтр), емкостью 1.50 л

Вертикальная парковка

Ножной переключатель вкл./выкл.

Автоматическое сматывание шнура

Длина сетевого шнура: 5 м

Высота: 27.5 см

Ширина: 26.5 см

Глубина: 38.5 см

Внешний вид и функционал

Перед нами компактный пылесос, который придется по душе всем. Благодаря своему небольшому весу им очень удобно пользоваться.

На верхней части устройства расположены специальные ручки для переноски.

Здесь же можно увидеть кнопку для извлечения контейнера.

Емкость контейнер для сбора пыли составляет 1.5 литра, чего более, чем достаточно для комфортного пользования. Он легко снимается и очищается. Достаточно просто снять контейнер, открыть нижнюю крышку и вытряхнуть пыль. При необходимости вы можете даже промыть его под струей воды.

Для фильтрации воздуха внутри размещен специальный EPA фильтр .

На тыльной стороне пылесоса размещен дополнительный фильтр, предотвращающий попадание пыли обратно в помещение.

Понравится наличие ножных кнопок для включения/выключения пылесоса и сматывания кабеля.

Для удобства разработчики добавили специальный разъем для крепления насадки для пола и ковров. Данное решение позволяет компактно хранить пылесос после уборки.

5-метровый сетевой шнур делает пылесос более маневренным и удобным.

На ручке шланга есть специальный переключатель, который позволяет регулировать мощность всасывания.

Металлическая телескопическая труба регулируется по длине, что позволяет подобрать для себя комфортный уровень для работы.

В комплектации с устройством есть две насадки: основная, которая предназначена для уборки пола и ковров, и щелевая насадка 2 в 1, позволяющая очистить труднодоступные места от накопившейся пыли.

Потребляемая мощность пылесоса Hoover SPRINT EVO составляет 1400 Вт. Мощность всасывания 235 Вт. На деле пылесос показывает отличные результаты и не оставляет пыли ни единого шанса даже при уборке ковров и сильнозагрязненных участков.

На боковых гранях расположились два пластиковых колеса. Поворотное колесо находится на нижней части устройства. Из минусов может не понравиться то, что основные колеса недостаточно хорошо закреплены и немного люфтят. Однако это практически не отражается на перемещении пылесоса с места на места.

Итоги

Подведем итоги по цилиндрическому пылесосу Hoover SPRINT EVO. Перед нами стильное решение, позволяющее стать надежным помощником в любом доме для уборки комнат от накопившейся пыли. В первую очередь покупателей привлечет стоимость устройства. Но не смотря на невысокую стоимость этот пылесос показывает отличные результаты в работе, оправдывая соотношение "цена-качество". Мощности всасывания более чем достаточно, чтобы собрать пыль с сильнозагрязнённых ковров. Может не понравиться может люфт переключателя мощности и колес. Как нам кажется, Hoover SPRINT EVO более, чем оправдывает свою стоимость и достоин внимания покупателей.