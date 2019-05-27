Обзор Hoover TRE1420 019 RUSH EXTRA. Лучший безмешковый пылесос для сухой уборки

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Сегодня у нас на тестах безмешковый пылесос для сухой уборки за приемлемую стоимость. Встречайте, перед вами очередная новинка от компании Hoover, модель TRE1420 019 RUSH EXTRA с мультициклонной технологией сепарации пыли AirVolution, которая сохраняет постоянную мощность всасывания пылесоса вне зависимости от степени заполнения контейнера. Технология также обеспечивает высокую степень фильтрации воздуха (до 97%), доходящего до фильтра. Пылесос получил стильный дизайн, отличную мощность и множество полезных насадок для уборки вашего дома. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Безмешковый пылесос Hoover

Растяжимый шланг

Труба телескопическая

Набор насадок: для чистки ковров и пола, щетка для удаления пыли, щелевая, мебельная, Caresse для паркета, мини-турбонасадка для удаления шерсти животных и аллергентов, турбонасадка Grand.

Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Устройство поставляется в упаковке из плотного картона, на которой можно найти всю необходимую информацию о данном пылесосе. Богатая комплектация сама говорит за себя. Внутри упаковки находится следующее:

Особенности

Цвет: синий

Тип: традиционный

Тип уборки: сухая

Потребляемая мощность: 1400 Вт

Мощность всасывания: 250 Вт

Пылесборник: без мешка (циклонный фильтр), емкостью 2.50 л

Ножной переключатель вкл./выкл.

Автоматическое сматывание шнура

Длина сетевого шнура: 7 м

Место для хранения насадок

Уровень шума: 82 дБ

Размеры пылесоса ГхШхВ: 43.90х28.80х35.10 см

Вес: 5.7 кг

Внешний вид и функционал

Перед нами пылесос, который сумеет стать отличным помощником в любом доме и позволит не оставить различной грязи, пыли, шерсти животных ни единого шанса. Устройство имеет под свое управление приятный дизайн, который сумеет привлечь внимание покупателей.

К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не возникло. Все детали закреплены аккуратно и надежно. Корпус выполнен из прочного пластика в трех цветах: серый, синий и черный.

На боковых гранях разместились массивные колеса, под которыми находятся небольшие прорези.

Для подвижности разработчики добавили на нижнюю часть пылесоса еще одно колесо, которое крутится на 360 градусов. Управлять устройством одно удовольствие.

Чуть выше от колес расположились по одной функциональной кнопке, одна из которых отвечает за вкл/выкл устройства, а вторая скручивает кабель для питания, длина которого составляет 7 метров, что в сумме с растяжным шлангом дает 10 метров рабочей зоны. Понравилось то, что включать/выключать устройство, сматывать кабель можно при помощи касания ногой. Не надо никуда наклоняться, разработчики позаботились о том, чтобы пользователям было максимально комфортно при уборке.

Основная насадка получила сразу два положения для очистки ковров и полов. Вы легко можете либо использовать, либо убрать щетки при помощи нажатия на клавишу. Данная насадка отлично подойдет для повседневной уборки.

Отдельное внимание следует уделить тому, что в комплекте с многочисленными насадками вы можете найти мини-турбо щетку, обработанную ионами серебра. Щетка отлично подходит для удаления шерсти животных и различных аллергенов. Насадка справляется со своей работой и удаляет даже небольшие ворсинки с обивки вашей мебели.

Разработчики продумали даже крепление для аксессуаров, которое крепится на телескопическую трубку, что позволяет быстро, при необходимости, заменить насадки. К примеру, вы добрались до уборки труднодоступных мест, как углов между шкафом и плинтусов. Снимаете щелевую насадку и все, процесс пошел. Для тех, кто любит читать и держать свои книжки в чистоте и порядке есть специальная щетка для того, чтобы убрать пыль с книжных полок и других деликатных поверхностей.

На тыльной стороне пылесоса, сверху моторного отсека можно увидеть небольшой контейнер для установки фильтра, который легко промывается под струей воды. Понравилось то, что данного фильтра будет вполне достаточно для того, чтобы не задумываться о его замене чуть больше одного года. Если же вы будете убираться реже, то его хватит еще на большее количество времени.

Чуть выше от фильтра находится посадочное место для насадок. После уборки вам не придется закручивать шланг, чтобы убрать пылесос. Достаточно подвесить одетую насадку в данное место.

На верхней части устройства расположился контейнер для сбора пыли, который также обработан ионами серебра для предотвращения размножения болезнетворных бактерий.

Для удобства здесь есть специальная ручка, позволяющая легко и быстро снять пылесборник и очистить его от мусора. Внешне, после отстыковки от пылесоса, он больше напоминает космический бластер.

Сам пылесборник открывается при помощи нажатия на кнопку на под ручкой.

Пользователям также дается возможность снять многоциклонный сепаратор и прочистить его от пыли. Сверху него находится специальный фильтр электродвигателя, который также можно промыть под струей воды. Другими словами, если вы хотите, чтобы данный пылесос прослужил вам долгую службу, то советуем после каждой уборки помещения прочищать контейнер хотя бы от пыли. Промывать фильтры после каждой уборки лучше не стоит. Делать это можно приблизительно раз в 2-3 месяца.

НЕРА-фильтр, в свою очередь изготовлен из четырехслойного материала, оснащается клапаном для гигиенической утилизации, который перекрывает отверстие пылесборника, что дает возможность защитить пользователя от попадания в воздух пыли и мусора.

Потребляемая мощность пылесоса составляет 1400 Вт, а на выходе мы получает сразу 250 Вт мощности всасывания, что позволяет не оставить накопившейся пыли и грязи ни единого шанса даже в труднодоступных местах и коврах. Другими словами, в данной ценовой категории, пылесос Hoover RUSH EXTRA, как нам кажется, является идеальным решением для вашего дома.

Итоги

Подведем итоги по пылесосу Hoover RUSH EXTRA. Перед нами достойный помощник для вашего дома, который сумеет обезопасить ваш воздух частотой и порядком. За небольшие деньги вы получаете универсальный пылесос, который подойдет практически для любой сухой уборки помещений, мебели и ковров. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественный материалы и сборка, использование HEPA-фильтра, достаточная мощность, хороший набор насадок, легкость в работе и конечно же привлекательная цена. Hoover RUSH EXTRA можно смело рекомендовать аллергикам. Что касается минусов, ничего существенного за все время пользования нам выявить не удалось.