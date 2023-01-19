Обзор Huawei MatePad Pro 12.6 2022. Ультимативный планшет с OLED-экраном на 120 Гц

Флагманские планшеты с большой диагональю дисплея очень нишевый продукт, и все существующие модели, заслуживающие внимание можно пересчитать буквально на пальцах одной руки. Среди подобных есть Huawei MatePad Pro 12.6 2022, который помимо экрана на 12.6 дюймов с OLED матрицей еще примечателен производительным процессором, Kirin 9000E, тройной камерой, беспроводной зарядкой и аккумулятором на 10050 мАч. В рамках данного обзора мы проверим на, что способен данный планшет, в том числе в связке с фирменными аксессуарами.

Комплектация

Huawei MatePad Pro 12.6 2022 поставляется в белой минималистичной матовой коробке. Внутри нее находятся сам планшет, блок питания HUAWEI SuperCharge, кабель USB Type-C, руководство пользователя и гарантийный талон. Клавиатуру и стилус нужно покупать отдельно.

Внешний вид

MatePad Pro 12.6 2022 получил тот же дизайн, что и модель 2021 года. По всей видимости, Huawei в данном случае решила, что лучшее — враг хорошего. Не видим в этом ничего плохого, ведь внешний вид без натяжки можно назвать удачным и актуальным. Отличием лишь стала новая черная расцветка.

Задняя крышка выполнена из матового пластика. На ее поверхность нанесен интересный узор, состоящий из мелкой ряби, которая проявляется на ярком свету. В заднюю крышку удалось встроить беспроводную зарядку, что является большой редкостью. Можно предположить, что она и стала причиной того, что в качестве материала был выбран пластик, а не металл, который бы не позволил установить беспроводную зарядку.

Сама рамка планшета выполнена из металла. Конструкция ощущается крайне монолитной, без намека на какие-либо похрустывания. Толщина составляет всего 6.5 мм, если не брать в учет выпирающий модуль камеры. Вес для устройства подобной диагонали тоже невелик — 609 грамм. На корпусе планшета есть целых 4 микрофона. Они умеют улавливать эха и подавлять их во время видеозвонков.

Звук тоже не подкачал. За него отвечают 8 динамиков, находящиеся по бокам планшета. Играют они на уровне, звучание объемное, а запаса громкости хватит для прослушивания музыки в большой компании. Для полного вау-эффекта не хватает лишь еще более глубоких низких частот.

Из разъемов на левой грани планшета есть универсальный USB Type-C. Слот для SIM-карты на корпусе не предусмотрен.

Дисплей

Лицевую панель на 90% занимает экран. Его размер составляет 12,6 дюйма, а разрешение 2560 × 1600 пикселей. Качество OLED матрицы выше всяких похвал. Цвета невероятно глубокие, в том числе и черный, а запас яркости находится на отметке в 600 нит. Цветовой охват соответствует стандарту DCI-P3. Также экран планшета может похвастаться точностью калибровки Дельта E < 1. По этой причине изображение на дисплее выглядит ровно так, как его и задумывал автор. Этот момент оценят все, кто так или иначе работает с фото, видео или графикой.

Весь интерфейс отображается плавно, ведь частота обновления экрана составляет 120 Гц, а не 60 Гц, как это было в версии планшета 2021 года. В настройках при желании можно снизить герцовку до постоянных 60 Гц, если хочется повысить автономность планшета.Также из интересного в настройках экрана можно включить функцию «Естественный тон». В таком случае планшет, в зависимости от освещения в пространстве будет самостоятельно подбирать цветовую температуру таким образом, чтобы итоговое изображение выглядело наиболее естественно.

Еще в Huawei MatePad Pro 12.6 есть режим «Электронная книга». При ее активации экран переходит исключительно на черно-белые тона, что снижает нагрузку на глаза при чтении.

Если у вас ноутбук от Huawei, то к нему можно без проблем подключить данный планшет по беспроводному методу. Это делается через фирменную утилиту PC Manager буквально за два клика. Планшет можно использовать в качестве второго монитора и, к примеру, обрабатывать на нем фотографии, видя наиболее корректные цвета.

Оцениваем клавиатуру и стилус

Полный потенциал Huawei MatePad Pro 12.6 раскрывается при использовании вместе с ним фирменных аксессуаров — клавиатуры и стилуса. Пройдемся по ним по порядку.способна приблизить планшет к функционалу ноутбука. Подключение к планшету происходит мгновенно, достаточно просто надеть ее. Клавиши физические и имеют довольно глубокий ход около 1.3 мм, что сопоставимо клавиатуре ультрабука. Печатать на ней более чем комфортно. Есть поддержка ряда комбинаций клавиш Fn + 1-7.Также клавиатура распознает многие распространенные сочетания клавиш. Среди них есть:Ctrl+Z — отменить предыдущее действиеCtrl+X — вырезать;Ctrl+C — копировать;Ctrl+V — вставить;Ctrl+A — выделить весь текст;Cmd+Space — сменить язык;Alt+Tab — переключиться между открытыми окнами.

Также стоит сказать, что в данной клавиатуре-обложке предусмотрены две выемки для установки планшета под разным углом. В первом случае он будет стоять почти под углом 90 градусов, а во втором в наклонном положении, что будет удобно при работе на коленках, причем так как планшет крепится к клавиатуре на магнитах, то он не ерзает из стороны в сторону.

умеет отличать 4096 степеней нажатия и имеет задержку отклика всего в 2 мс, поэтому при его использовании на экране все вырисовывается мгновенно без подлагиваний. На планшет предустановлены два приложения — Nebo for Huawei для рисования и ведения заметок и графический калькулятор MyScript Calculator 2. Также со стилусом проще редактировать 3D фигуры в таких приложениях, как Nomad Sculp.

На верхнем торце планшета есть специальная магнитная площадка, к которой и крепится стилус и здесь же заряжается. Уведомление с предложением подключить M-Pencil 2 появляется автоматически.

Еще никто не мешает подключить к Huawei MatePad Pro 12.6 какую-нибудь беспроводную мышку и еще больше приблизить опыт использования планшета к ноутбуку. Таким образом будет проще работать с документами или, например, кодить через онлайн компилятор.

Железо

Huawei MatePad Pro 12.6 работает на восьмиядерном процессоре Kirin 9000E, построенный по 5-нм техпроцессу. Запаса производительности хватает за глаза. Такие игры, как Pubg Mobile, Standoff 2 и Call of Duty: Mobile идут на высоком уровне графики без каких-либо проблем с приличным запасом fps.

Объем внутреннего накопителя составляет 256 Гбайт. Количество оперативной памяти равно 8 Гбайт и этого достаточно, чтобы держать одновременно открытыми приличное количество приложений. Есть поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Из звуковых кодеков планшет умеет распознавать SBC, AAC и LDAC HD Audio.

Планшет работает на фирменной ОС HarmonyOS 3. Оболочка красиво отрисована и имеет ряд полезных фишек. Например, поверх одного приложения можно вывести еще одно в небольшом окне или вовсе поделить рабочий стол пополам.

Также, если стилусом потянуть за правый верхний угол, то отобразится панель, позволяющая быстро сделать частичный скриншот области экрана или оставить на нем комментарий.

Основным магазином приложений по-прежнему остается AppGallery, в котором есть большая часть всего необходимого, включая даже Сбербанк, Альфа Банк, ВТБ и другие банки, попавшие под санкции. Если что-то не удалось найти, то по поиску Petal Search можно найти ссылку на скачивание APK-файла из безопасного источника.

Камера

Планшет щедро оснастили тремя модулями камер: основной на 13 Мпикс со светосилой f/1.8, широкоугольный на на 8 Мпикс со светосилой f/2.4 и 3D-датчик для измерения глубины резкости в портретном режиме. Huawei MatePad Pro 12.6 для планшета снимает весьма достойно, настолько что полученные фотографии не грех и в соцсети опубликовать. Детализация снимков на достойном уровне, все в резкости, цветопередача определяется чаще всего корректно.

Качество получаемых фотографий на широкоульник чуть ниже, чем на основную камеру, но тоже более чем сносные.

Фронтальная камера получила разрешение на 8 Мпикс и светосилу f/2.0. Снимки выходят относительно неплохие. Видео на нее можно записывать в разрешении Full HD и для видеозвонков этого более чем достаточно.

Батарея

На основную же камеру видео пишется в 4K при 30 кадров/сек или в Full HD при 30/60 кадров/сек. Оптическая стабилизация есть, и она отлично отрабатывает. Можно записывать видео хоть при ходьбе, и картинка все равно будет выглядеть плавной.Емкость аккумулятора планшета составляет 10 050 мАч. С учетом энергоэффективного OLED-экрана и оптимизированной оболочки MatePad Pro 12.6 демонстрирует приличный запас автономности. Нам его хватало на 2-3 дня работы, и это если постоянно смотреть видео, отвечать всем по почте, в мессенджерах и периодически запускать игры.От комплектной быстрой зарядки на 40 Вт от 0 до 100% планшет заряжается чуть больше чем за 2 часа. Также планшет можно зарядить и с помощью беспроводной зарядки мощностью до 27 Вт.

Итоги

Huawei MatePad Pro 12.6 2022 — это имиджевый планшет, который с первых минут знакомства вызывает доверие. Он отлично собран, приятно выглядит, имеет яркий OLED-экран на 120 Гц, высокий запас производительности, хорошо снимает и имеет приличный запас автономности. Еще лучше планшет себя демонстрирует, если подключить к нему фирменные аксессуары в лице клавиатуры и стилуса. Также стоит отметить шуструю работу HarmonyOS, которая может похвастаться полезными встроенными фишками. Из минусов мы выделили отсутствие у планшета LTE-модуля.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".