Обзор Huawei MatePad Pro 12.6 2022. Ультимативный планшет с OLED-экраном на 120 Гц

Задняя крышка выполнена из матового пластика. На ее поверхность нанесен интересный узор, состоящий из мелкой ряби, которая проявляется на ярком свету. В заднюю крышку удалось встроить беспроводную зарядку, что является большой редкостью. Можно предположить, что она и стала причиной того, что в качестве материала был выбран пластик, а не металл, который бы не позволил установить беспроводную зарядку.
Сама рамка планшета выполнена из металла. Конструкция ощущается крайне монолитной, без намека на какие-либо похрустывания. Толщина составляет всего 6.5 мм, если не брать в учет выпирающий модуль камеры. Вес для устройства подобной диагонали тоже невелик — 609 грамм. На корпусе планшета есть целых 4 микрофона. Они умеют улавливать эха и подавлять их во время видеозвонков.
Звук тоже не подкачал. За него отвечают 8 динамиков, находящиеся по бокам планшета. Играют они на уровне, звучание объемное, а запаса громкости хватит для прослушивания музыки в большой компании. Для полного вау-эффекта не хватает лишь еще более глубоких низких частот.
Из разъемов на левой грани планшета есть универсальный USB Type-C. Слот для SIM-карты на корпусе не предусмотрен.
Весь интерфейс отображается плавно, ведь частота обновления экрана составляет 120 Гц, а не 60 Гц, как это было в версии планшета 2021 года. В настройках при желании можно снизить герцовку до постоянных 60 Гц, если хочется повысить автономность планшета.
Еще в Huawei MatePad Pro 12.6 есть режим «Электронная книга». При ее активации экран переходит исключительно на черно-белые тона, что снижает нагрузку на глаза при чтении.
Если у вас ноутбук от Huawei, то к нему можно без проблем подключить данный планшет по беспроводному методу. Это делается через фирменную утилиту PC Manager буквально за два клика. Планшет можно использовать в качестве второго монитора и, к примеру, обрабатывать на нем фотографии, видя наиболее корректные цвета.
Также стоит сказать, что в данной клавиатуре-обложке предусмотрены две выемки для установки планшета под разным углом. В первом случае он будет стоять почти под углом 90 градусов, а во втором в наклонном положении, что будет удобно при работе на коленках, причем так как планшет крепится к клавиатуре на магнитах, то он не ерзает из стороны в сторону.
Стилус Huawei M-Pencil 2-го поколения умеет отличать 4096 степеней нажатия и имеет задержку отклика всего в 2 мс, поэтому при его использовании на экране все вырисовывается мгновенно без подлагиваний. На планшет предустановлены два приложения — Nebo for Huawei для рисования и ведения заметок и графический калькулятор MyScript Calculator 2. Также со стилусом проще редактировать 3D фигуры в таких приложениях, как Nomad Sculp.
На верхнем торце планшета есть специальная магнитная площадка, к которой и крепится стилус и здесь же заряжается. Уведомление с предложением подключить M-Pencil 2 появляется автоматически.
Еще никто не мешает подключить к Huawei MatePad Pro 12.6 какую-нибудь беспроводную мышку и еще больше приблизить опыт использования планшета к ноутбуку. Таким образом будет проще работать с документами или, например, кодить через онлайн компилятор.
Объем внутреннего накопителя составляет 256 Гбайт. Количество оперативной памяти равно 8 Гбайт и этого достаточно, чтобы держать одновременно открытыми приличное количество приложений. Есть поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Из звуковых кодеков планшет умеет распознавать SBC, AAC и LDAC HD Audio.
Планшет работает на фирменной ОС HarmonyOS 3. Оболочка красиво отрисована и имеет ряд полезных фишек. Например, поверх одного приложения можно вывести еще одно в небольшом окне или вовсе поделить рабочий стол пополам.
Также, если стилусом потянуть за правый верхний угол, то отобразится панель, позволяющая быстро сделать частичный скриншот области экрана или оставить на нем комментарий.
Основным магазином приложений по-прежнему остается AppGallery, в котором есть большая часть всего необходимого, включая даже Сбербанк, Альфа Банк, ВТБ и другие банки, попавшие под санкции. Если что-то не удалось найти, то по поиску Petal Search можно найти ссылку на скачивание APK-файла из безопасного источника.
Качество получаемых фотографий на широкоульник чуть ниже, чем на основную камеру, но тоже более чем сносные.
Фронтальная камера получила разрешение на 8 Мпикс и светосилу f/2.0. Снимки выходят относительно неплохие. Видео на нее можно записывать в разрешении Full HD и для видеозвонков этого более чем достаточно.
На основную же камеру видео пишется в 4K при 30 кадров/сек или в Full HD при 30/60 кадров/сек. Оптическая стабилизация есть, и она отлично отрабатывает. Можно записывать видео хоть при ходьбе, и картинка все равно будет выглядеть плавной.