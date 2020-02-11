Обзор Hunter's Arena: Legends. Гремучая смесь

Геймплей

Современные игровые проекты перестали удивлять геймера, так как разработчики предпочитают использовать однотипные механики и сеттинг, просто копируя одну и ту же успешную игру. К счастью для нас, есть еще на рынке разработчики, которые готовы экспериментировать и предоставлять свои безумные проекты. Один такой проект нам очень даже понравился.

Боевая система

Разработчики Hunter's Arena: Legends приняли достаточно необычное решение — они создали игру, которая является смертью RPG и королевской битвы, да еще и в мультиплеере. Получается очень необычное сочетание, которое порождает весьма необычные ощущения от сражений и прохождения игры. В процессе боя вам так же нужно выжить и остаться последним игроком из всех, но при этом вы можете прокачивать своего героя, как в ролевой игре, убивая здешних монстров, собирая более продвинутую экипировку и все в таком духе. Естественно, скорость геймплея здесь ниже, так как игроки сразу бегут к монстрам для прокачки уровня, но в целом процесс игры весьма увлекательный и необычный. Ничего подобного вы не увидите больше нигде, ведь обычно разработчики делают упор либо на королевскую битву, либо на MMORPG. Здесь же мы видим весьма интересную смесь, которая приносит море удовольствия.

Виртуальный мир

Очень понравилась система боя в Hunter's Arena: Legends, ведь она полностью отвечает формуле «easy to start hard to master». То есть, начать играть может абсолютно каждый и буквально за пару боёв вы уже будете понимать, как атаковать, как нажимать нужные кнопки для нанесения урона, как правильно двигаться и так далее. Однако это не значит, что на паре боёв и общем понимании происходящего вы сможете побеждать — в игре есть масса тонкостей, которые серьёзно влияют на игровой процесс и если вы научитесь правильно взаимодействовать с противником, вовремя блокировать атаки или наносить атаки в ответ, то бои приобретёт совершенно иной вид. Здесь можно даже ландшафт использовать для получения преимущества над противником, не говоря уже о хитрых манёврах. Всё это делает процесс боя весьма увлекательным, а большего мы и не требуем от игры в данном жанре.

Особенности

Очень понравилась реализация виртуального мира, которы здесь вполне может уделать даже крупные проекты других компаний. Сам мир очень большой — на его исследование у игрока уйдут многие часы активных путешествий. Также виртуальный мир порадовал различными локациями и биомами, которые позволяют иначе взглянуть на карту, которая буквально напичкана различными бонусами и особенностями. Да и не будем забывать, что на этих локациях есть враги, которые не прочь предоставить игроку немного опыта для прокачки взамен на яростный бой. Это тоже играет важную роль — игрок постоянно находится в напряжении, ожидая нападения со стороны игроков, плюс ему нужно нападать на монстров и еще с ними сражаться. Благодаря этому геймплей кажется очень скоротечным, хотя на самом деле каждый раунд здесь длится довольно приличный отрезок времени. Карта в игре просто шикарная.Нужно сразу понимать, что игра создана для тех, кто хочет попробовать нечто совершенно необычное. Если вам в принципе не очень нравится жанр королевской битвы, не нравятся мультиплеерные баталии и все в таком духе, то можно смело сказать, что этот релиз не для вас. А вот если вы любите прокачку, сражения с реальными игроками со всего мира и геймплей королевской битвы, где нужно выживать, прятаться и нападать, то обязательно стоит подождать релиз этого проекта и попробовать. Нам кажется, что игру ждет успех.