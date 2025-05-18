Из архива в релиз спустя 15 лет. Обзор игры Captain Blood

Игра Captain Blood добралась все-таки до консолей и ПК, проект изначально планировался в 2010 году и был заморожен. При этом студия сохранила изначальный движок и графику, как дань тому что планировалось на старте и добавив проекту ностальгию по ретро проектам времени PlayStation 3 и Xbox 360. И вот спустя целых 15 лет проект попал к нам в руки для изучения.

Обзор игры Captain Blood

Графика в точности передает дух того времени. При всех современных возможностях не стали заниматься внешним ретушированием. Моделька персонажа, противников и окружающего мира сохранена полностью. И так внешним исполнением она очень похожа на тот самый God of War с консолей прошлого поколения, когда внимание уделялось геймплею и общей целостности истории. При этом историческая отсылка касается и боевой системы с большим количеством врагов и зрелищными добиваниями.

Обзор игры Captain Blood

Главным героем выступает капитан Блад с сомнительной моралью. С одной стороны он освобождает дочь губернатора и защищает город, но с другой является пиратом. Собственно события развиваются в 17 веке когда морские сражения и контроль за Карибским морем делило сразу несколько стран. В сюжет вплетены как вымышленные персонажи, так и с историческими отсылками.

Обзор игры Captain Blood

Врагами капитан Блада выступают пираты и испанцы. В целом же среди врагов ограниченное число противников. Они отличаются внешним исполнением, используемым оружием, а также степенью усиления. Герой же использует оружие ближнего боя и пистолет. Разнообразие внесут комбо и сочетание механик. Зрелищности происходящему добавляют эффектные добивания.

Обзор игры Captain Blood

На фоне современных проектов эта отсылка на 15 лет в прошлое добавляет геймплею шарм и убирает некоторые шероховатости в нем. Да он проще, чем тот же God of War, но смотрится цельной, а на фоне двух последней частей еще и удачнее. Герой тут не испытывает угрызений совести и с энтузиазмом зачищает город от противников. Правда за ним или нет, все становится вторично в этой карусели.

Обзор игры Captain Blood

В игре Captain Blood есть сражения с боссами, построены они по классической схеме. Сражение состоит как из нанесения определенного объема урона, так и промежуточными поставленными сценами с QTE. Сами боссы эффектно добиваются в финале. Но придраться можно к духоте происходящего, часто получая урона больше, чем запланировано, босс все равно проводит все запланированные этапы и обойти это никак нельзя. Последнее сражение вообще включает две одинаковые фазы. Вполне можно было бы сократить.

Обзор игры Captain Blood

Разнообразие в этот процесс вносят морские сражения. В них игрок размещается на корабле и использует пушки, расположенные по борту. Корабли справа и слева наносят по игроку урон ядрами, периодически взять на абордаж корабль пробуют пираты на лодке. При успехе они бегают по судну и мешают использовать пушки. Такой сценарий в игре будет встречаться несколько раз.

Обзор игры Captain Blood

За убийства пиратов игрок получает золото. Его можно будет потратить в местном магазине, добавляя здоровье, повышая силу выстрелов. А также открывая новые комбинации и добивания. За обычное прохождение открыть сразу все не получится, поэтому придется планировать расходы, используя это для составления собственного билда. При желании можно вернуться на любой из уровней, пройти его и все полученное поступит в общую копилку.

Обзор игры Captain Blood

На момент публикации в не было режима «новая игра+», старт нового прохождения удалит весь прогресс предыдущего. Он может потребоваться для выполнения нескольких игровых испытаний – прохождение без использования магазина и скоростное прохождение за 2.5 часа. Собственно системы сохранения тоже в текущей версии игры нет, вероятно и не будет.

Обзор игры Captain Blood

Итоги Captain Blood

Captain Blood с одной стороны предлагает возможность ностальгии по консолям прошлого поколения и классический геймплей того времени, но с другой имеет целый ряд шероховатости. В целом же как концепт с возрождением уже планировавшейся игры, выглядит достойно и поиграть в нее можно. Хороший вариант на несколько вечеров с ровным повествованием, зрелищными добиваниями, корабельными сражениями. Из минусов однообразность механик, отсутствие «новой игры+», душность на поздних этапах игры.
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