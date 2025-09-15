Обзор игры Perennial Order. Свежий взгляд на Soulslike

Perennial Order от Gardenfiend Games и SOEDESCO – это уникальный опыт в жанре Soulslike, заставляющий игроков переосмыслить привычные механики. Игра предлагает захватывающий вызов: сражения с боссами, где одно неверное движение означает смерть. В роли рыцаря Вечного Ордена, лишенного памяти, вы следуете приказу таинственного существа, уничтожая зараженные растения и возвращая мир к былому порядку. Более десятка эпических боссов ждут вас на пути, и каждый бой – это смертельная партия в шахматы, где цена ошибки слишком высока.

Уникальность заключается в её революционном подходе к кооперативу. В отличие от многих игр, где кооператив – это просто дополнительная опция, здесь он заложен в саму основу геймплея. Разработчики не просто добавили возможность совместного прохождения, а создали систему, гармонично интегрирующую кооператив в механику "one-hit kill". Гибель одного игрока не означает конец боя. Система "останков" – пять уникальных способностей, получаемых по ходу игры, – позволяет выжившему рыцарю продолжить сражение, используя остатки сил погибшего союзника. Эти способности не просто добавляют урона, они требуют координации и синхронности действий, превращая бой в настоящий танец смерти, где каждый удар и каждая способность должны быть идеально рассчитаны. Более того, использование останков позволяет лучше понять стратегию боя, даже после смерти, превращая неудачу в ценный урок.

Однако, несмотря на инновационную систему кооператива, Perennial Order сталкивается с некоторыми проблемами баланса. Основная сложность кроется в завышенном здоровье боссов. В одиночной игре сложность, по мнению некоторых игроков, оптимальна, за исключением отдельных, слишком лёгких, схваток. Но в кооперативе ситуация резко меняется. Отсутствие регулировки сложности и несоответствие здоровья боссов количеству игроков (рассчитано скорее на два, а не на одно поражение) приводит к изнурительным сражениям.

Даже небольшие окна для нанесения урона кажутся ещё меньше, когда второй рыцарь не наносит значительного урона. В результате, бой затягивается, требуя идеального взаимодействия и безупречного тайминга ударов от обоих игроков. Особого внимания заслуживает система управления оружием, представляющим собой подобие рапиры. Атаки выполняются не кнопкой, а правым аналоговым стиком, что упрощает прицеливание и позволяет контролировать силу удара. Удержание стика в определенном направлении увеличивает мощь атаки до определенного предела. Во время зарядки появляется шкала с желтым сегментом. Отпускание стика в этот момент гарантирует критический удар с повышенным уроном.

Уникальный двухмерный визуальный стиль, с его мрачной и гротескной эстетикой, является сильной стороной Perennial Order. Двухмерная анимация, которая в других проектах порой выглядит бюджетно, здесь идеально подчеркивает ощущение марионеточной подконтрольности персонажей некой высшей силе. Однако, несмотря на выдающийся визуальный ряд, звуковое сопровождение ограничивается стандартными клише темного фэнтези и не предлагает ничего запоминающегося. Тем не менее, дизайн мира Perennial Order заслуживает всяческих похвал. Главный герой игры выделяется качественной детализацией и плавной анимацией, напоминая бумажную модель скелета с подвижными соединениями, знакомую по Хэллоуину. Эта особенность придает персонажу некоторую угловатость, что идеально соответствует его положению в игровом мире. Противники также тщательно проработаны и часто превосходят героя по размерам.

К сожалению, геймплей вносит диссонанс. Perennial Order – это, по сути, череда боев с боссами. Открытый мир с простыми платформенными секциями и NPC служит лишь связующим звеном, поскольку 90% времени посвящено именно сражениям. Проблема в том, что многие боссы реализованы некачественно. Главный недостаток – их механики плохо сочетаются с концепцией мгновенной смерти. Любое попадание в Perennial Order означает неминуемую гибель.

В заключение, Perennial Order – амбициозный проект с несомненно интересными и инновационными идеями. Система кооператива и использование останков – это свежий взгляд на жанр Soulslike. Однако, проблема баланса, особенно в кооперативном режиме, требует внимания разработчиков. Возможно, добавление режима сложности или перебалансировка здоровья боссов в зависимости от количества игроков сможет сделать Perennial Order ещё более увлекательным и доступным для широкой аудитории.