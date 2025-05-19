Масштабный открытый мир и элементы Souls-Like. Обзор игры Spirit of the North 2

Игра Spirit of the North 2 стала запланированным продолжением приятного приключения лисы в мире духов. Первую часть я прошел после добавления ее в подписку и она доставила массу приятных впечатлений ровным повествованием и гармоничным приключением в мире, который хранил много тайн и позволял самостоятельно осознать то что задумали разработчики. Игра получила награды и интерес со стороны игроков, неудивительно что это дало ход продолжению. При этом разработчики задумали масштабное решение с возможностями кастомизации главного героя, открытый мир со свободным путешествием, сражения с боссами, билды с выбором уникальных наборов рун. Звучит хорошо, а как дела обстоят на практике?

Объединяет эти две части главная героиня – лиса, которая находится сразу в реальном мире и мире духов. Между ними она может переходить. Сам мир разрушен, в нем остались только напоминания про жителей прошлого, а также та боль и трагедия произошедшего. Главному герою в этот раз предстоит освободить духов природы, которые представляют собой разных животных и главного шамана.

В отличие от первой, тут путешествие перестало быть линейным. Игрок сразу почти сразу попадает в открытый мир, где ограничения между переходами в отдельные зоны только условны. Где-то потребуется наличие защиты от холода или жара, в остальном же иди куда хочешь и изучай свободно все участки этого мира. Как и ранее, нет голосового повествования. Игрок сам собирает по крупицам части истории этого мира, сам составляет представление о произошедшем и о том что будет в будущем. Помочь в этом могут только записки, которые еще нужно будет найти, да и те что найдены заполняют страницу историю не всегда последовательно. Полное представление, только полного изучения этого мира.

Так уж получилось, что в эту игру я попал после Elden Ring и сходств между ними оказалось много. Там тоже не водят за ручку. С одной стороны такая свобода интересна, но с другой было много ситуаций когда не понимаешь куда идти дальше. В качестве подсказок тут только пометки красным дымом. Если же попробовать это описать проще, то основная цель потребует попадание в храм одного из животных. Для этого игрок собирает два или три предмета для статуй перед входом. Находятся они в пещерах или зонах, требующих решение целого ряда головоломок.

После этого Spirit of the North 2, переводит игрока в закрытую зону с одним из животных. И здесь милое приключение становится жанром Souls-Like, где требуется в течение нескольких фаз уворачиваться от сильных атак босса, избегать опасных зон, а также постоянно двигаться. В релизной версии игры эти сражения доставляли массу трудностей, я делал подходы к некоторым боссам дольше, чем требовал Elden Ring. У лисы очень мало жизней, чаще всего она может принять 2 или 3 пропущенных удара. После этого сражение нужно проходить повторно, без промежуточных сохранений.

Также не сразу понятно как использовать механики на конкретных боссах, они все отличаются. Отдельно отмечу сражение с волками, где есть сразу шесть полноценных фаз, две из которых сразу с двумя сильными противниками, медведя с прыжками по площадкам на лаве, и самая «мякотка» финальное сражение. Возможно в будущем разработчики пересмотрят эту часть игры, здесь она хоть и вносит разнообразие, но чужеродно. Сам я все этих боссов прошел, назвать это приятным опытом не могут.

После боссов игрока возвращают в открытый мир с новой способностью. Переходим в следующую зону, а тут сочетаются разрушенные локации с деревнями, лес, зима, сгоревшие земли. В каждой набор основных активностей также потребует получение доступа к главному духу в этой локации. Помимо этого можно самостоятельно искать скрытые механизмы, решать глобальные или небольшие загадки. Изучать пещеры, наградой получаем сундук с очком навыка или кристаллами.

Очки навыков тратятся для прокачки лисы, добавить здоровья или силы духа, увеличение глубины карманов и прочие улучшения. Часть таких очков будут получены после сражений, но большую нужно найти самостоятельно и так награждается тяга к исследованию. Кристаллы тратятся у местного енота-торговца, он предлагает дополнительные и улучшенные руны, шкуры или цвет глаз. Цены кусаются, кристаллы при этом игра выдает скудно. Еще один элемент Souls-Like это потеря всех кристаллов при смерти, чтобы их вернуть надо вернуться на место смерти.

Заявленная кастомизация касается набор шкур и цвета глаз. Можно комбинировать и выбрать вид лисы себе по духу. Еще одной особенностью стал самостоятельный выбор рун для набора ячеек. Использовать все и сразу не получится, выбрать между переходом в стадию духа или защитой от колючек, двигаться по дну или не получать урон от огня. Переключать нужно переходя в режим паузы.

Итоги Spirit of the North 2

Spirit of the North 2 стала заметно масштабнее первой части, тут и открытый мир, и кастомизация, и исследование с секретами, сражения с боссами и необходимость сбора ресурсов. Не забыли про построение ситуативных сборок рун для конкретной задачи, открытый мир с пещерами, головоломками и разнообразным внешним исполнением. Свободное исследование, отсутствие видимой линейности, постгейм с продолжением поиска загадок. Из всего этого выбивается Souls-Like элементы, которые вырывают из путешествия и задают высокую планку для преодоления задачи.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".