Обзор Legend of Keepers: Prologue. Шикарная картинка

Графика

Довольно часто небольшие студии радуют нас качественным контентом, который приносит гораздо больше удовольствия, чем ААА-проекты. Особенно это касается ролевых игр, где проработка виртуального мира, персонажей и сценариев играет важнейшую роль. Сегодня мы с вами посмотрим на очень крутую ролевую игру, которая сделана небольшой командой и приносит массу положительных эмоций.

Боевая система

Мне очень нравится пиксельная графика, так как ее при наличии фантазии и хорошего художника можно сделать даже более привлекательной, чем реалистичную объемную картинку. Да и вообще в последнее время пиксельные проекты больше радуют качественным контентом, чем крупные релизы. В игре Legend of Keepers: Prologue тоже с картинкой все очень хорошо — разработчики порадовали нас яркими красками, разнообразными персонажами, проработанными анимациями и прочими моментами. То есть, разработчик постарался сделать свою игру интересной за счет красивой картинки и если вы любите получать эстетическое удовольствие от созерцания того, что происходит на экране, то эта игра вам явно понравится. Особенно мне понравилась плавность анимаций — все выглядит крайне плавно, стильно, нет никаких проблем с резкими рывками или какими-то другими моментами. Такое отношение к графике лично мне нравится.

Ролевая составляющая

Также порадовала боевая система проекта — разработчики продумали серьезную взаимосвязь между стихиями, которые влияют на параметры персонажа. То есть, если у персонажа стихия огня, то он получает больше урона от воды и все в таком духе. Таким образом разработчики мотивируют пользователя изучать особенности персонажа, думать над тем, как можно лучше нанести урон, как выставить свои сильные стороны и спрятать слабые. Конечно, это далеко не новость и на самом деле на рынке есть просто море игр с такими вот механиками, но это не делает нашего сегодняшнего гостя хуже. Разработчикам удалось наладить классную механику боя, в которой вы не просто тыкаете по врагам и нажимаете умения, но и контролируете всевозможные параметры. Особенно это становится приятно на пятом часу игры, когда уже хорошо понимает особенности проекта и лучше воспринимаешь темп боя.

Итог

Помимо стихий и их зависимости друг от друга в игре есть еще и продвинутая система прокачки персонажей вашего отряда, которая тоже позволяет разнообразить геймплей и сделать воина более мощным. Реализация прокачки представлена в достаточно стандартном виде — у нас есть герой, которы получает опыт в бою, а потом этот опыт конвертируется в уровни и с каждым уровнем вы можете прокачивать новый пассивный навык в ветке. Постепенно персонаж становится более сильным, у него появляются ответвления в прокачке и вы уже сами решаете, как именно вам нужно двигаться дальше, что для вас важнее, а от чего можно спокойно отказаться. Это мне тоже понравилось, ведь любая вариативность в ролевых играх приносит определенное удовольствие и долю наслаждения. Вопрос только в том, насколько такая прокачка понравится вам, ведь перекрыть все слабости прокачкой умений не получается.

Мне всегда нравились ролевые игры, в которых продумано буквально все — начиная от сюжета и заканчивая боевой системой. У Legend of Keepers: Prologue с этим все достаточно хорошо и если вы не прочь проверить свои навыки стратега в данном проекте, то обязательно стоит попробовать. Игра реализована крайне стильно, особенно мне понравилась прорисовка заднего плана, да и сюжет неплохо написан. Для ролевой игры от независимой студии это очень даже достойный релиз.