Обзор Lineage 2 Arena. Классика в новом обличии. Первый этап ЗБТ

Когда-то давно, еще в школьные годы, мы с друзьями очень много играли в Lineage 2 и получали от этого тонну удовольствия. Вечерами мы качались, поднимая уровень своего персонажа, чтобы потом вместе пойти на какой-то рейд, убить парочку мобов высоких уровней и заработать золота на «соски». Да, это были шикарные времена, но тогда для получения удовольствия от сражения с другими людьми нужно было сначала несколько месяцев поднимать свой уровень, собирать бижутерию, броню и точить оружие, а только потом идти драться. Новый режим Lineage 2 Arena, который представлен как отдельная игра, позволяет окунуться в сражения сразу. Он немного отличается от того, что вы могли увидеть ранее в классической версии игры, но удовольствие от этого не портится. Давайте посмотрим на то, что из себя сейчас представляет Lineage 2 Arena и почему настоящим фанатам обязательно стоит попробовать.

Подготовка

Собственно, игровой процесс кардинально отличается от всего того, что вы видели в классической версии игры. Здесь у нас в центре Гирана находится что-то вроде тренировочной зоны, где вы можете сражаться с другими игроками и пробовать комбинации, всевозможные тактики и так далее. Когда тренироваться надоест, а случается это обычно довольно быстро, можно зарегистрироваться на участие в сражении. Когда набирается нужное количество человек для двух команд, вас отправляет на саму арену. Стоит отметить, что их тут несколько (три, насколько я знаю) и они отличаются своей архитектурой. В начале, перед тем, как отправится на саму арену, вам предлагают выбрать класс персонажа. Два одинаковых класса за одну команду играть не могут, так что нужно договориться с командой и потом уже отправляться в бой. Это важный элемент игрового процесса, так что относитесь к выбору класса с пониманием.

Геймплей

На самой арене нам нужно сражаться с монстрами, которые расставлены вокруг. За это нам дают опыт и адены, которые потом можно тратить на всевозможные улучшения своего персонажа. Когда у вас уже достаточно опыта и есть броня, позволяющая атаковать вышки врага, нужно активно этим заниматься. Свергнув вышки противника, нужно уничтожать самих врагов, дабы заполнять счёт. Когда вы убьете достаточное количество противников (имеются ввиду реальные игроки), вы становитесь победителем. При этом, на карте есть масса дополнительных фишек, которые помогают в сражении.

Улучшения

За победу вам будут давать листья, которые потом можно поменять на опыт своего персонажа. Этот момент я не совсем понял, так как во время сражения на арене все игроки равны и уровень ни на что не влияет, вы его получаете уже там, на самом поле боя. Что дает уровень вне арены я не понял, вполне вероятно, что уровень позволяет разблокировать какой-то дополнительный контент или является просто элементом престижа. Думаю, на момент официального релиза нам расскажут больше информации, все же сейчас игра находится на ранней стадии и может еще не все реализовано.

Итог

Ощущения от погружения в старую-добрую «линейку» просто не передать словами, это настолько круто, насколько вообще возможно. Любимые персонажи, любимые классы, звуки, анимации, возможность сесть и поиграть сразу, без длительной прокачки. Есть некоторые моменты, которые еще стоит изучить, но уже сейчас я могу с уверенностью сказать, что эта игра мне поправилась и на момент релиза я ее точно заполучу. Вместе с друзьями воевать будет намного интереснее, здесь уже стратегия вступает в бой. Прямо как Dota 2, только в виде Lineage 2. Мне кажется, это шикарно.