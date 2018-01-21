Обзор M-Horse Pure 1. Стильный и недорогой смартфон

2018-01-21, Автор - Влад Волошин; Продукт - M-Horse Pure 1; [427]

Вступление

С брендом M-Horse я познакомился совершенно случайно и заранее сказать, что это будет за компания, что у нее будет за продукция и каково будет качество сборки я не мог. Тем не менее, очень хотелось узнать о новинках бренда подробнее и теперь у меня такая возможность появилась. Смартфон Pure 1 оказался весьма и весьма интересным устройством, которое порадует как фанатов современных смартфонов, так и тех, кто хочет просто пользоваться Instagram и отправлять сообщения своим друзьям в мессенджерах.

Первое, чем меня заинтересовал смартфон, это дизайн - он смотрится реально интересно, современно и стильно. Забегая наперед - дизайн смартфона вроде как разработан в Италии, во всяком случае так на тыльной стороне продукта написано. Тыльная сторона гаджета смотрится нереально красиво, особенно в синем цвете, плюс на передней панели нет ничего лишнего.

В плане производительности продукт так же удивил - при своей стоимости он выдает достаточно производительности для того, чтобы вы играли в любимые игры или смотрели фильмы в сети в высоком разрешении и не ощущали какого-либо дискомфорта. Сегодня я расскажу вам о модели Pure 1 более детально, так что отстаивайтесь на местах.

Комплект поставки

Смартфон поставляется в достаточно простой коробке из белого картона, внутри находится смартфон и немного дополнительных радостей. О самой коробке больше нечего сказать - она просто белая и на нее нанесено название модели, никаких особых типографических изыском здесь замечено не было, но это не особо кого-то и интересует. Коробку вы выбрасываете в шкаф сразу после вскрытия и потом больше не смотрите в ее сторону.

Далее, в коробке сразу сверху лежит смартфон в транспортированном пакете, он предотвращает царапины и прочие мелкие неприятные моменты при перевозке смартфона на длительные расстояния.

Под смартфоном у нас находится бумажная заглушка, в ней так же закреплена шпилька для открытия лотка с сим-картой и картой памяти. Под заглушкой у нас идет основная комплектация смартфона.

В комплекте идет кабель зарядки (USB на microUSB) и блок с вилкой на отечественную розетку, покупать переходник не придется. Кстати, сам блок обернут в пленку с фирменным логотипом, выглядит достаточно привлекательно, хотя это и мелочь.

Так же в комплекте идет силиконовый чехол. Это самый простой чехол в мире, но его фишка в том, что найти аналогичный без покупки самого смартфона почти нереально, а значит его стоит ценить и беречь.

Отмечу так же, что в коробке идет макулатура и гарантийный талон. Плюс, в некоторых вариантах комплектации (стоит указывать это при покупке) идет сменная пленка на дисплей. Это мелочь, но очень приятно, ведь найти пленку с точными вырезами под данную модель тоже практически нереально.

Комплектом поставки я полностью доволен, нет ничего лишнего, а все необходимое присутствует.

Дизайн корпуса

Дизайн корпуса - самая сильная сторона продукта, как по мне. Разработчики решили сделать упор именно на внешнем виде и не прогадали, ведь большинству покупателей смартфонов среднего и начального уровня не так важна производительность, а вот дизайн и ощущения от использования - очень важны.

На передней панели смартфона расположен дисплей и он занимает большую часть площади, это круто смотрится и позволило сделать смартфон более компактным при большой диагонали дисплея - 5,7 дюймов это вам не шутки. Рамки справа и слева от дисплея сведены к минимуму, это смотрится очень интересно и рамки здесь реально минимальные, не только на картинке все так круто выглядит.

Снизу, под дисплеем, расположена небольшая плашка черного цвета, там нет никаких элементов управления или чего-то в таком духе, просто площадка, дабы было за что держать смартфон.

Сверху у нас расположен динамик, две камеры и датчики слежения. Больше на передней панели ничего нет, даже логотип решили не рисовать - за это отдельное спасибо.

На тыльной стороне у нас самая красота расположена - панель немного загнута к краям, она переливается, выглядит невероятно красиво и если вы фанат именно эстетической стороны устройства, то эта модель вас точно порадует. Производитель подошел очень скрупулезно и гаджет действительно выглядит круто.

На тыльной стороне в отдельной площадке расположена система из двух камер, справа от камеры расположен сканер отпечатков пальцев, а слева - двойная вспышка. Ничего удивительного, немного напоминает флагман Samsung, смотрится стильно и продуманно.

Под камерой расположен логотип компании, он не сильно выделяется и смотрится весьма уместно, а в самом низу панели у нас написано, что дизайн разработан в Италии.

Теперь давайте пройдемся по боковым граням и посмотрим, что же там интересного.

Первое, что удивило - качели громкости и клавишу блокировки дисплея перенесли на левую грань, а не на правую, как у большинства смартфонов на рынке. Сначала это даже кажется не совсем удобным, потом привыкаешь и забываешь даже об этой особенности.

На левой же грани у нас расположен лоток для сим-карт или карты памяти, он комбинированный и вмещает либо две сим-ки, либо сим-ку и карту памяти.

На верхней грани у нас расположен 3,5-мм выход под наушники, на нижней - динамик, микрофон и разъем для зарядки устройства.

Дизайн гаджета меня очень порадовал, это именно тот внешний вид, который мне не стыдно таскать в руках, играть в игры и показывать смартфон друзьям. Большинство, кстати, увидем тыльную панель, сказали «Вау, как круто, дай потрогаю». Это лучшая характеристика дизайна мобильного телефона.

Характеристики

Данные
ПроцессорMTK6737H, 4 ядра
ОЗУ3 ГБ
Память32 ГБ
Расширения памятикарта памяти до 128 ГБ
Батарея4380 мАч
Основная камера8.0 МП/2МП
Фронтальная камера5.0МП/2МП
Диагональ экрана5,7 дюймов (18:9)
Разрешение1440 на 720 точек
Размеры153 х 73 х 9 мм
Вес204 г
Цена119 долларов

Производительность

Можно долго говорить про мощность железа, оценивать характеристики и все в таком духе. Выше я уже перечислил вам характеристики устройства и вы можете посмотреть на процессор, на его модель, количество ядер и все в таком духе. Но, это не говорит о реальной мощности и производительности в реальных сценариях использования. Кстати, ниже я приведу скриншоты из бенчмарков, которые позволят вам более точно сравнивать устройство с другим гаджетами, но для меня синтетика не так важна, как тесты в играх и программах.

Конечно же, в казуальных играх смартфон себя показал шикарно - все раннеры, головоломки, стратегии в реальном времени данный гаджет запускает вообще без проблем и показывает себя отлично. Собственно, в этом никто и не сомневался - казуальные игры создаются так, чтобы на любом смартфоне работать отлично и без тормозов.

В программах вроде мессенджеров, онлайн-кинотеатров и прочих развлекательных штуках смартфон тоже показал себя отлично. Это уже более важный параметр, ведь некоторые китайские смартфоны и в этих задачах показывают себя не очень хорошо. Здесь же производительности хватает с запасом на все развлекательные задачи, это меня, как фаната сериалов, сильно порадовало.

В более тяжелых играх, на удивление, смартфон тоже блеснул - я играл в онлайн-шутеры на выживание с реальными игроками в открытом мире, я играл в гонки вроде Асфальта, играл в файтинги и так далее. И, смартфон вообще не глючил, не тормозил, не возникали тормоза или зависания. Картинка плавная, четкая, без лишних артефактов. Я сильно удивлен, что во всех топовых играх смартфон показал себя настолько достойно, я ожидал тормозов в топовых онлайн-шутерах, но все оказалось намного лучше.

В плане производительности смартфон очень хорош - он позволяет играть в самые топовые игры, смотреть фильмы онлайн в FullHD качестве, пользоваться всеми мессенджерами и прочим контентом. Я даже попробовал монтировать видео в мобильной версии Adobe Premiere, работает хорошо, но в этом нет никакого смысла. В кратком итоге - мощности предостаточно, с запасом на будущее.

Камера

На тыльной стороне смартфона расположена система из двух камер. Это достаточно популярное решение, которое позволяет вам снимать неплохие снимки и получать определенные настройки и эффекты, недоступные для большинства смартфонов с одной камерой.

В целом, основная камера снимает неплохо - при дневном освещении получается яркая сочная картинка, неплохая резкость, получается снимать отличные кадры. В помещении света уже немного не хватает, так что фотографировать при небольшом количестве света будет не так удобно, но, в целом, снимать можно.

Я фотографировал на улице людей, деревья в снегу, автомобили и получалось достаточно качественно. Оригиналы фотографий можно посмотреть по ссылке ниже, вы сможете сами оценить качество снимков (все фото без обработки, в оригинальном разрешении).

Фронтальная камера так же представлена двумя датчиками изображения, снимает немного хуже основной. Для селфи вполне предостаточно, но снимать художественные фотографии или вести трансляцию в сеть я бы не советовал - все же здесь не самые топовые датчики изображения установлены и качество картинки при среднем освещении и хуже уже разочаровывает. Зато есть масса настроек для камеры, это дает вам возможность лучше подстроить кадр.

В целом, для своего сегмента, камера вполне достойная - она не удивляет невероятным качеством картинки, но, в целом, снимает хорошо и требовать от бюджетного смартфона лучшей картинки я бы не стал. Видео, кстати, снимает тоже неплохо, можно НЛО заснять или вторую половинку на отдыхе.

Итог

Давайте подведем краткий итог по устройству. Начнем с недостатков, так как их мало и описывать практически нечего. Особо ярких минусов я не нашел, разве что хотелось бы получить более высокое качество камеры, но, опять же, для своего сегмента это достаточно странное требование - продукт за эти деньги снимает отлично. И, вторым недостатком можно было бы назвать логотип компании - на рынке СНГ это новый бренд и пока что пользователи к нему относятся с недоверием, но, думаю, вскоре это изменится.

Преимуществ гораздо больше. Мне понравился дизайн корпуса - он выглядит стильно, привлекательно и ярко, особенно в синем варианте корпуса мне понравился гаджет, смотрится ультра-круто и привлекает массу внимания.

Отличная производительность так же является громадным преимуществом - вы можете играть в игры, смотреть фильмы и просматривать контент в программах самого разного плана. Это порадовало, так как гаджет за свои деньги выдает намного больше, чем я ожидал.

В итоге, хотелось бы сказать, что этот гаджет для меня стал большим открытием - я ранее не слышал про данный бренд, про данную модель смартфона тоже не слышал, а устройство меня порадовало, удивило и стало основным на некоторое время. Это яркий пример того, что не стоит смотреть на бренд и его известность, лучше смотреть на производительность, ценник и дизайн, которые в этом продукте выше всех похвал. За свои деньги смартфон получает от меня 9 из 10 баллов и он явно стоит даже больше, чем за него просят.

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