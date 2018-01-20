Обзор MARVO Ice Dragon VAR-156. Игровая клавиатура с RGB-подсветкой

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании MARVO, которая не перестает радовать своих покупателей стильными, многофункциональными, и в то же время бюджетными девайсами. Встречайте, перед вами игровая клавиатура с многоцветной RGB-подсветкой Ice Dragon VAR-156. Устройство, кроме подсветки, получила под свое управление долговечные кейкапы, мультимедийные клавиши и современный дизайн. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.
Видео обзор
Комплект поставкиКлавиатура поставляется в компактной упаковке стилизованный под ледяного дракона. На момент написания обзора средняя стоимость устройства, по данным сервиса ЯндексМаркет, составляла приблизительно 1300 рублей. В комплект поставки входят:
- Игровая клавиатура MARVO Ice Dragon VAR-156
- Краткое руководство пользователя
Особенности
- Количество клавиш: 104
- Тип клавиатуры: мембранный
- Срок службы клавиш: до 5 млн. нажатий
- Ход клавиш: 3.6 мм
- Сопротивление клавиш: 50+-15г
- Кабель в тканевой оплетке
- Длина кабеля: 1.6 м
- Вес: 975 г
- Интерфейс: USB 2.0
- Технология предотвращения фантомных нажатий Anti-Ghosting
- Поддержка одновременных нажатий: 19
- Время отклика на нажатие: 1 мс
- 9 переключаемых режимов RGB подсветки
- Дренажная система для защиты мембраны от пролитой жидкости
- Встроенная подставка для запястья
Внешний видУстройство выполнено из качественных материалов и к качеству сборки никаких нареканий у нас не появилось. О предназначении клавиатуры нам говорит полноразмерная конструкция с интегрированной подставкой для рук и стильной RGB подсветкой, о которой мы поговорим чуть позже. Другими словами, Ice Dragon VAR-156 понравится геймерам, которые не гонятся за дорогостоящими девайсами.
Всего 104 клавиш, среди которых отдельно выделяются FN и вкл/выкл подсветки.
Порадовало наличие удобной поставки для рук, на которой можно увидеть надпись с названием модели клавиатуры и подсвечиваемый логотип дракона.
Цифровой блок устройства не получил никаких изменений.
Использованный шрифт отлично читается даже в темноте, а все благодаря семицветной RGB подсветке, которая получила аж девять режимов работы, но об этом чуть позже. Также следует отметить, что кейкапы выполнены из износостойкого покрытия, что позволило значительно увеличить срок службы.
На клавишах F1-F12 также расположились дополнительные функции управления медиаплеером и другими приложениями.
Все грани клавиатуры закруглены.
На нижней части устройства расположились две резиновые ножки, позволяющие крепко держаться клавиатуре на месте. Здесь же находятся выдвижные ножки, позволяющие увеличить угол наклона клавиатуры.
Кабель в тканевой оплетке, что позволило увеличить срок его службы. Он достаточно длинный, чтобы протянуть его на удобное для вас место.
Если посмотреть на общую картину, то следует сказать, что перед нами современная клавиатура с отличным функционалом и стильной подсветкой. Классический дизайн с продуманной эргономикой обязательно понравятся не только начинающим, но и опытным геймерам. Некоторым пользователям придется привыкать лишь к однострочной клавише Enter. Другими словами, Ice Dragon VAR-156 сумеет вписаться в интерьер любого рабочего, либо игрового места.
Функционал и настройкаНачнем с того, что в данной клавиатуре отсутствует программное обеспечение, что не позволяет менять предустановленные функции и подсветку. Однако все необходимые манипуляции можно проводить и без ПО. Начнем с основного - подсветки. В клавиатуре предусмотрено 9 режимов свечения. Для смены режимов необходимо использовать комбинацию клавиш FN+1 (2,3,4,5,6,7.8,9). Каждый режим уникален по своему, и такое многообразие позволяет подобрать определенную подсветку к той или иной игре.
Вы также можете менять яркость подсветки или пульсацию. Для этого необходимо использовать комбинацию клавиш FN+PageUp/Down.
Порадовало то, что разработчики добавили отдельную кнопку управления при помощи которой можно быстро включить или отключить подсветку. Она находится рядом с клавишей FN.
Геймерам понравится возможность блокировать клавиши Windows, при помощи использования комбинации клавиш FN+Windows.
Отдельное внимание следует уделить клавишам F1-F12 на которых предустановлены дополнительные функции:
- FN+F1 = Медиаплеер
- FN+F2 = Увеличить громкость
- FN+F3 = Уменьшить громкость
- FN+F4 = Отключить звук
- FN+F5 = Стоп
- FN+F6 = Предыдущий трек
- FN+F7 = Play
- FN+F8 = Следующий трек
- FN+F9 = Новая вкладка в браузере
- FN+F10 = Домашняя страничка в браузере
- FN+F11 = Заблокировать все клавиши на клавиатуре
- FN+F12 = Калькулятор