Обзор MARVO K201. Бюджетная игровая клавиатура

Современные компьютерные клавиатуры уже давно перешли на совершенно новый уровень по своему функционалу. Однако обычные пользователи, которые не готовы сильно тратиться на флагманские решения, все еще пытаются найти для себя бюджетные модели. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию мембранную клавиатуру от MARVO, которая не ударит по карману покупателя. Встречайте, перед вами модель K201. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.
Комплект поставкиУстройство поставляется в компактной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплекте с устройством нет ничего, если не считать инструкцию по эксплуатации и гарантийный талон.
Особенности
- Интерфейс подключения: USB
- Цвет: черный
- Конструкция: классическая
- Тип: мембранная
- Цифровой блок
- Количество клавиш: 104
- Ход клавиш: 3.5 мм
- Металлическое основание
- Защита от воды
- Размеры (ШxВxГ): 420x30x140 мм
- Вес: 613 г
Внешний вид и функционалДизайн устройства, как нам кажется, придется по душе практически всем покупателям, а все благодаря использованию одной небольшой хитрости - конструкции. Ее взяли у механической клавиатуры и внедрили в обычную, мембранную. Другими словами, здесь нет никаких бортов, что позволило приподнять клавиши и тем самым получить защищенность от пролитой жидкости.
Подобное решение позволяет не бояться воды, особенно пыли. Клавиатуру можно легко почистить.
Порадовало металлическое основание клавиатуры, которое позволило усилить клавиатуру и немножко прибавить в весе. Следует отметить, что здесь нет выдвижных ножек для увеличения наклона, однако угол наклона самой клавиатуры вполне достаточен для комфортного пользования.
Да, здесь нет подставки под запястья, но за счет своих компактных габаритов она в принципе и не нужна. Вы не устанете даже при длительной игровой сессии.
Основные клавиши, которые чаще всего используются в различных играх выделены красным цветом. Однако в данном случае это плохо сказывается на читаемости клавиш. Кроме того, здесь нет никакой подсветки, и ориентироваться в темноте будет довольно трудно.
Не смотря на свой стильный, игровой дизайн, здесь нет никаких дополнительных клавиш, не говоря и дополнительном функционале. То есть мультимедийные функции здесь также отсутствуют.
Разработчики использовали интересную фишку, которая немного изменила раскладку клавиатуры. Блок клавиш над стрелками состоит, вместо трех, из двух столбцов, а сами стрелки сдвинулись немножко влево. Другими словами, к такой раскладке клавиш придется привыкнуть.
Приятным дополнением является защищенный кабель для питания, получивший прочную оплетку, что позволяет существенно увеличить срок его службы. Длины кабеля более чем достаточно для того, чтобы протянуть устройство в любое удобное для вас место.
Из функционала интересным может показаться то, что клавиатура поддерживает одновременно до 12 нажатий клавиш. Ход клавиш мягкий и не слишком шумный. Если говорить в целом, агрессивный дизайн данной клавиатуры отлично вписывается в интерьер любого рабочего места. Клавиатура, не смотря на свою низкую стоимость, отлично показала себя в работе. Другими словами, существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройства, нам выявить не удалось.