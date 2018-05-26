Обзор MARVO K328. Бюджетная игровая клавиатура

2018-05-26, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - MARVO K328; [160]
У вас нет возможности приобрести флагманские игровые решения? Кажется пришло время обратить внимание на полки бюджетных устройств. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию недорогую мембранную клавиатуру, которая получила под свое управление дополнительные мультимедийные клавиши и стильный дизайн. Встречайте, перед вами очередное детище от компании MARVO, модель K328. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Устройство поставляется в компактной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплекте поставки, кроме самой клавиатуры и брошюрок нет ничего лишнего.

Особенности

  • Интерфейс подключения: USB
  • Цвет: черный
  • Конструкция: классическая
  • Тип: мембранная
  • Количество клавиш: 120
  • Регулятор уровня громкости
  • Количество дополнительных клавиш: 16
  • Ход клавиш: 3 мм

Внешний вид и функционал

Корпус устройства выполнен из черного пластика. Однако качеством материала клавиатура похвастаться не может, присутствует запах дешевого пластика.

Раскладка клавиатуры классическая и к ней не придется долго привыкать. На нижней части девайса расположились две выдвижные ножки для увеличения угла наклона клавиатуры и две резиновые ножки для предотвращения скольжения устройства по поверхности. Здесь же можно увидеть специальные отверстия для слива попавшей жидкости на клавиатуру. Какая никакая, но защита.

Внимание геймеров привлекут перекрашенные в оранжевый цвет клавиши, которые чаще всего используются в различных играх: WASD и стрелки.

Порадовало то, что на верхней части от клавиш F1-F12 обосновались 16 дополнительных клавиш управления, куда также включены и мультимедийные функции. Однако их обозначения расположились не на самих клавишах, а чуть выше от них, и еле заметны для глаз, что не совсем удобно. Придется с этим смириться, либо просто привыкать.

Цифровой блок клавиш также не получил никаких изменений.

Форма корпуса выполнена в интересном стиле, с множеством углов. Также присутствует небольшая подставка под запястья.

Использованный шрифт обозначений на клавишах хорошо читается. Из интересного можно отметить лишь название модели на кнопке "Пробел" и логотип компании производителя на клавишах Windows. Мембранные клавиши немного утоплены в корпус, ход клавиш короткий. Звук нажатий по клавишам приятный и не громкий. Если говорить в целом о дизайне устройства, лично нам кажется, что устройство полностью оправдывает свою стоимость.

Итоги

Подведем итоги по бюджетной игровой клавиатуре MARVO K328. Устройство отлично подойдет не только геймерам, но и обычным пользователям, которые ищут недорогое и в то же время многофункциональное решение. Устройство получило под свое управление множество плюсов: стильный дизайн, дополнительные клавиши управления, компактный размер и приятную цену. Да, без минусов не обошлось. Некоторым пользователям может не понравится качество пластика и отсутствие оплетки кабеля для подключения к ПК. Однако если посмотреть на общую картинку, то устройство показывает весьма неплохие результаты. В любом случае выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.

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