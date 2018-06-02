Обзор MARVO KM-900W. Игровой набор из беспроводной клавиатуры и мышки

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Современные геймеры весьма щепетильно относятся к выбору клавиатуры и мышки, однако их выбор, как показывает практика, чаще попадает на флагманские решения, которые стоят не малых денег. Но что делать обычным пользователям, которые хотят получить под свое управление стильное, многофункциональное, и в то же время не дорогое устройство? Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию игровой набор, состоящий из беспроводной мышки и клавиатуры от компании MARVO. Встречайте, перед вами модель KM-900W. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Беспроводная клавиатура

Беспроводная мышка

USB-адаптер

Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Устройства поставляются в компактной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию о MARVO KM-900W. В комплект поставки входят:

Особенности клавиатуры

Интерфейс подключения: USB

Цвет: черный

Конструкция: классическая

Тип: мембранная

Беспроводная связь

Количество клавиш: 114

Количество дополнительных клавиш: 10

Особенности мышки

Оптический сенсор NST M16189

Интерфейс подключения: USB

Цвет: черный

Оптическая

Беспроводная связь

Дизайн: для правой и левой руки

Количество клавиш: 6

Разрешение оптического сенсора: 1600 dpi

Дизайн клавиатуры

Начнем с того, что перед нами полноразмерная беспроводная мембранная клавиатура, что позволяет переносить устройство в любое удобное для вас место в своем рюкзаке. Подобное решение действительно очень хорошо показывает себя на практике из-за отсутствия кабеля для питания. Для подключения устройства используется специальный USB-адаптер на два устройства.

Корпус клавиатуры выполнен из черного пластика. К сборке и качеству материалов у нас никаких нареканий не возникло. Посторонние запахи дешевого пластика отсутствуют.

Раскладка клавиатуры классическая. Использованный шрифт клавиш хорошо читается, если не считать дополнительные клавиши управления, которые полностью выполнены в черном цвете. Здесь нет подсветки, однако порадовало то, что была использована светоотражающая краска на кейкапах. Света от вашего монитора будет достаточно для того, чтобы видеть обозначения клавиш.

Цифровой блок клавиш также не получил изменений.

Ход клавиш короткий и очень тихий, что не может не порадовать. Работать на данной клавиатуре одно удовольствие.

Чуть выше от F1-F12 можно увидеть дополнительные кнопки управления, включающие в себя и мультимедийные функции, а между ними эффектно обосновалась пластиковая вставка с названием модели.

На нижней части клавиатуры находятся две резиновые и выдвижные ножки, позволяющие увеличить угол наклона устройства. Здесь же можно увидеть отсек для двух батареек ААА для питания. Отсутствие подсветки, с другой стороны, позволило увеличить срок службы батареек, что является существенным плюсом. По периметру расположились отверстия для слива жидкости, в случае если вы разлили на клавиатуру, к примеру, воду. Клавиатура устойчиво стоит на месте и не скользит по поверхности стола.

Агрессивный дизайн клавиатуры сумеет привлечь внимание геймеров. Огромное количество углов и вставки из красного пластика придают устройству интересный внешний вид.

Дизайн мышки

Наличие подставки под запястья позволяет не уставать даже при длительных игровых сессиях. Если говорить в целом, клавиатура отлично сумеет вписаться в интерьер любого рабочего места геймера.Беспроводная оптическая мышка также выполнена из черного пластика. Сборка аккуратная, и без всяких зазоров. Порадовало то, что дизайн позволяет использовать мышку, как правшам, так и левшам. Стильный дизайн и заостренные углы говорят сами за себя о предназначении устройства.

На верхней части девайса расположились основные кнопки управления: правый/левый клик мышки, колесико и кнопка переключения DPI. Всего три предустановленных режима разрешения, максимальное значение DPI составляет 1600. Этого вполне достаточно для того, чтобы комфортно чувствовать себя в своей любимой компьютерной игре.

На одной из боковых гарней находятся две дополнительные кнопки управления: вперед/назад.

На боковых гранях, для улучшения хвата, проделаны специальные тоннели.

На нижней части мышки можно увидеть четыре тефлоновые ножки, позволяющие улучшить скольжение по поверхности, а между ними оптический сенсор, который показывает неплохую работу.

Чуть ниже расположился отсек под две батарейки типа ААА, где спрятался USB-адаптер для подключения к ПК.

Мышка отлично ложится на руку, что позволяет использовать устройство даже пользователям с большим хватом руки. Единственное что нам не понравилось, так это заостренные боковые грани, которые немного выступают. Порой они придают некий дискомфорт. В остальном дизайн устройства понравится большинству пользователей.

MARVO KM-900W

Перед нами доступный игровой набор, состоящий из беспроводной мышки и клавиатуры. Как нам кажется, MARVO KM-900W полностью оправдывает свою стоимость. Да, здесь нет подсветки, здесь нет программного обеспечения, что не позволяет перенастроить кнопки управления и добавить макросы. Однако вряд ли можно назвать это существенным минусом. Данный набор идеально подойдет для начинающих геймеров, которые не обладают возможностью приобрести флагманские решения. Кроме того, MARVO KM-900W отлично подойдет и для обычных пользователей.

Итоги

Подведем итоги по игровому набору MARVO KM-900W. Устройства придутся по душе даже самым капризным покупателям. Беспроводные решения всегда пользовались большой популярностью среди пользователей ПК и ноутбуков. Стильный дизайн, качественная сборка и материалы несомненно привлекут внимание покупателей. Эти два девайса отлично дополняют друг-друга. Здесь есть все необходимое для полноценной и комфортной работы. Без минусов не обошлось, однако плюсов все же куда больше. В любом случае выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.