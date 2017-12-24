Обзор MARVO Ice Dragon VAR-296. Игровая механическая клавиатура с подсветкой

2017-12-24, Автор - Айдар Габдулхаков; [326]
Миллионы геймеров постоянно ищут для себя какие-то новые устройства, которые позволили бы им лучше чувствовать свою любимую компьютерную игру. Однако выбрать для себя действительно классное решение достаточно тяжело, одни стоят слишком дорого, а другие слишком примитивны. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании MARVO. Встречайте, перед вами игровая механическая клавиатура Ice Dragon VAR-296. Устройство получило под свое управление стильную подсветку, механические переключатели Outemu Blue и привлекательную стоимость. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в стильной упаковке с яркой иллюстрацией ледяного дракона, на которой можно найти всю необходимую информацию о клавиатуре. На момент написания обзора средняя стоимость MARVO Ice Dragon VAR-296, по данным сервиса ЯндексМаркет, составляла приблизительно 3000 рублей. В комплект поставки входят:
  • Клавиатура MARVO Ice Dragon VAR-296
  • Краткое руководство пользователя

Особенности

  • Тип клавиатуры: механический
  • Количество клавиш: 104
  • Тип переключателей: Outemu Blue
  • Срок службы переключателей: 50 млн. нажатий
  • Сопротивление клавишь: 3.4 +-мм
  • Подсветка: общая - голубая; warzone - красная
  • Поддержка до 29 одновременных нажатий
  • Блокировка клавиши Windows
  • Мультимедиа функции
  • Интерфейс: USB 2.0
  • Кабель в тканевой оплетке
  • Длина кабеля: 1.7 м
  • Размеры: 443х164х37

Внешний вид

Агрессивная подсветка подчеркивает предназначение клавиатуры. Устройство выполнено из качественных материалов и к качеству сборки никаких нареканий у нас не возникло.

Клавиатура выполнена в классическом стиле с безрамочной конструкцией "скелетон", что позволяет, при необходимости, легко чистить устройство. Кроме того, это позволило получить идеальный дизайн для современного геймера.

Основные клавиши подсвечиваются синим цветом. Цвет подсветки, к сожалению, изменить нельзя. В темноте подсветка позволяет сохранить высокую скорость ввода игровых команд. Использованный шрифт на кейкапах отлично читается.

Отдельное внимание следует уделить выделенным клавишам WASD и стрелкам. Они подсвечены красным цветом.

Подставка для рук больше необходима для подчеркивания дизайна клавиатуры из-за своих небольших размеров. На центральной части расположился логотип дракона, который также подсвечивается синим цветом.

На нижней части устройства находятся прорезиненные ножки, позволяющие крепко держаться на месте и не скользить по поверхности.

Здесь же можно увидеть выдвижные ножки для увеличения угла наклона клавиатуры. Следует отметить, что они также прорезинены, что большая редкость.

Цифровой блок клавиш не получил каких-либо изменений и выполнен в привычном стиле.

Кабель для подключения к ПК достаточной длины для того, чтобы удобно провести клавиатуру в любое удобное для вас место. Кроме того, кабель получил тканевую оплетку, что позволило увеличить срок его службы.

Если говорить в целом о дизайне устройства, следует сказать, что клавиатура придется по-душе даже самым капризным пользователям. Строгие линии и агрессивный дизайн устройства отлично впишутся в интерьер любого игрового места.

Функционал и настройка

MARVO Ice Dragon VAR-296, как мы уже и говорили, построена на игровых переключателях Outemu Blue, ресурс которых невероятно большой и составляет 50 млн нажатий, а отклик составляет 1 мс.

Начнем с функций мультимедийных клавиш, расположенных на F1-F11. Для их работы необходимо использовать их в сочетании с клавишей FN:
  • FN+F1 = Мой копьютер
  • FN+F2 = Поиск
  • FN+F3 = Калькулятор
  • FN+F4 = Медиапроигрыватель
  • FN+F5 = Предыдущий трек
  • FN+F6 = Следующий трек
  • FN+F7 = Play
  • FN+F8 = Stop
  • FN+F9 = Отключить звук
  • FN+F10 = Уменьшить звук
  • FN+F11 = Увеличить звук

Управлять цветами подсветки, как мы уже и говорили, возможности нет. Однако можно переключаться между режимом пульсации и обычным, либо вовсе отключить подсветку. Для этого необходимо использовать комбинацию клавиш FN+Esc.

Разработчики также добавили возможность регулировать уровень яркости подсветки. Для увеличения необходимо нажать FN+стрелка вверх, для уменьшения FN+стрелка вниз. Всего три уровня свечения.

Геймерам понравится возможность блокировать клавиши Windows, чтобы предотвратить случайные вылеты из игры в самый ответственный момент. Для этого необходимо использовать комбинацию клавиш FN+Windows.

Отсутствие программного обеспечения для изменения функций клавиш, либо создания макросов не сказывается как-то негативно на работе устройства. Лично нам показалось, что все необходимо для полноценной работы или игры здесь уже присутствует и не хочется вносить какие-либо изменения.

Итоги

Подведем итоги по игровой механической клавиатуре MARVO Ice Dragon VAR-296. Устройство сумеет заинтересовать не только геймеров, но и обычных пользователей, которые ищут для себя современную клавиатуру. За небольшую стоимость вы получаете действительно качественное и многофункциональное решение, позволяющее комфортно чувствовать себя в любой игре. Среди плюсов следует отметить следующее: качественные материалы и сборка, стильная подсветка, механические переключатели Outemu Blue, защита от воды, мультимедийные клавиши, удобная конструкция и конечно же доступная цена. Существенных минусов, которые бы повлияли на работу, нам выявить не удалось. Возможно некоторым пользователям не понравится отсутствие смены цвета подсветки. Однако использование преимущественно синей подсветки оправдывается названием модели Ice Dragon. Выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.

Комментарии:
Последние комментарии на сайте:
Поделиться в социальных сетях:


Обзор MARVO Ice Dragon VAR-296. Игровая механическая клавиатура с подсветкой Обзор MARVO Ice Dragon VAR-296. Игровая механическая клавиатура с подсветкой
Обзор SVEN SPS-705. Мультимедийная акустическая система 2.0 Обзор SVEN SPS-705. Мультимедийная акустическая система 2.0
Обзор Doogee Mix 2. Один из лучших на рынкеОбзор Doogee Mix 2. Один из лучших на рынке
Обзор Defender Forced GM-020L. Лучшая бюджетная игровая компьютерная мышь Обзор Defender Forced GM-020L. Лучшая бюджетная игровая компьютерная мышь
Обзор Creative iRoar Go. Лучшая беспроводная колонка с защитой IPX6Обзор Creative iRoar Go. Лучшая беспроводная колонка с защитой IPX6
WG Fest 2017: Wargaming поделилась плана...
WG Fest 2017: Wargaming поделилась плана23 декабря прошел самый масштабный фестиваль WG Fest для поклонников игр компании Wargaming, на котором ...
Предварительный обзор ZOTAC Gaming MEK1....
Предварительный обзор ZOTAC Gaming MEK1.Игровые компьютеры в последнее время стали ультра-популярными. Производители активно работают над тем, чт...
Предварительный обзор LG Gram 2018. Ново...
Предварительный обзор LG Gram 2018. НовоНоутбук LG Gram никто и не ожидал уже увидеть в этом году, однако в сети появился анонс и пользователи ст...
Предварительный обзор Panasonic Eluga I9...
Предварительный обзор Panasonic Eluga I9Прежде всего, стоит отметить, что бренд Panasonic мне очень нравится и их фотоаппараты можно считать одни...
Обзор Orico MPS8030 Black. Коврик для мы...
Обзор Orico MPS8030 Black. Коврик для мыПрактически у каждого современного человека есть компьютер, будь то дома или в офисе. Сегодня мы бы хотел...
Обзор LIKE. Новая социальная сеть...
Обзор LIKE. Новая социальная сетьСовременный интернет сильно изменился - раньше мы с трудом загружали тестовые страницы в сети, теперь же ...
Предварительный обзор Chuwi CoreBook. Ид...
Предварительный обзор Chuwi CoreBook. ИдМы уже писали несколько новостей о планшете Chuwi CoreBook...
Обзор Cooking. Готовка для людей...
Обзор Cooking. Готовка для людейПодавляющее большинство приложений, которые создаются для кулинаров, рассчитаны именно на кулинаров - люд...
Предварительный обзор Corsair Crystal Se...
Предварительный обзор Corsair Crystal SeПроизводителям игровых корпусов достаточно проблематично привлечь внимание своих потенциальных покупателе...
Обзор Free Fire. Еще один клон PUBG...
Обзор Free Fire. Еще один клон PUBGРазработчики мобильных игр понимают, что привлечь аудиторию можно не только за счет качества контента, ка...
Предварительный обзор Vernee X. Мощная н...
Предварительный обзор Vernee X. Мощная нВ последнее время технологическое развитие мобильных телефонов позволило разработчикам создавать действит...
Обзор World Creator. Интересная головоло...
Обзор World Creator. Интересная головолоНа самом деле, от игры World Creator я не ожидал того, что я получил в итоге. Я за этот год посмотрел оче...
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor