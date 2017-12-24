Обзор MARVO Ice Dragon VAR-296. Игровая механическая клавиатура с подсветкой

Миллионы геймеров постоянно ищут для себя какие-то новые устройства, которые позволили бы им лучше чувствовать свою любимую компьютерную игру. Однако выбрать для себя действительно классное решение достаточно тяжело, одни стоят слишком дорого, а другие слишком примитивны. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании MARVO. Встречайте, перед вами игровая механическая клавиатура Ice Dragon VAR-296. Устройство получило под свое управление стильную подсветку, механические переключатели Outemu Blue и привлекательную стоимость. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Видео обзор

Комплект поставки

Клавиатура MARVO Ice Dragon VAR-296

Краткое руководство пользователя

Устройство поставляется в стильной упаковке с яркой иллюстрацией ледяного дракона, на которой можно найти всю необходимую информацию о клавиатуре. На момент написания обзора средняя стоимость MARVO Ice Dragon VAR-296, по данным сервиса ЯндексМаркет, составляла приблизительно 3000 рублей. В комплект поставки входят:

Особенности

Тип клавиатуры: механический

Количество клавиш: 104

Тип переключателей: Outemu Blue

Срок службы переключателей: 50 млн. нажатий

Сопротивление клавишь: 3.4 +-мм

Подсветка: общая - голубая; warzone - красная

Поддержка до 29 одновременных нажатий

Блокировка клавиши Windows

Мультимедиа функции

Интерфейс: USB 2.0

Кабель в тканевой оплетке

Длина кабеля: 1.7 м

Размеры: 443х164х37

Внешний вид

Агрессивная подсветка подчеркивает предназначение клавиатуры. Устройство выполнено из качественных материалов и к качеству сборки никаких нареканий у нас не возникло.

Клавиатура выполнена в классическом стиле с безрамочной конструкцией "скелетон", что позволяет, при необходимости, легко чистить устройство. Кроме того, это позволило получить идеальный дизайн для современного геймера.

Основные клавиши подсвечиваются синим цветом. Цвет подсветки, к сожалению, изменить нельзя. В темноте подсветка позволяет сохранить высокую скорость ввода игровых команд. Использованный шрифт на кейкапах отлично читается.

Отдельное внимание следует уделить выделенным клавишам WASD и стрелкам. Они подсвечены красным цветом.

Подставка для рук больше необходима для подчеркивания дизайна клавиатуры из-за своих небольших размеров. На центральной части расположился логотип дракона, который также подсвечивается синим цветом.

На нижней части устройства находятся прорезиненные ножки, позволяющие крепко держаться на месте и не скользить по поверхности.

Здесь же можно увидеть выдвижные ножки для увеличения угла наклона клавиатуры. Следует отметить, что они также прорезинены, что большая редкость.

Цифровой блок клавиш не получил каких-либо изменений и выполнен в привычном стиле.

Кабель для подключения к ПК достаточной длины для того, чтобы удобно провести клавиатуру в любое удобное для вас место. Кроме того, кабель получил тканевую оплетку, что позволило увеличить срок его службы.

Функционал и настройка

Если говорить в целом о дизайне устройства, следует сказать, что клавиатура придется по-душе даже самым капризным пользователям. Строгие линии и агрессивный дизайн устройства отлично впишутся в интерьер любого игрового места.MARVO Ice Dragon VAR-296, как мы уже и говорили, построена на игровых переключателях Outemu Blue, ресурс которых невероятно большой и составляет 50 млн нажатий, а отклик составляет 1 мс.

FN+F1 = Мой копьютер

FN+F2 = Поиск

FN+F3 = Калькулятор

FN+F4 = Медиапроигрыватель

FN+F5 = Предыдущий трек

FN+F6 = Следующий трек

FN+F7 = Play

FN+F8 = Stop

FN+F9 = Отключить звук

FN+F10 = Уменьшить звук

FN+F11 = Увеличить звук

Начнем с функций мультимедийных клавиш, расположенных на F1-F11. Для их работы необходимо использовать их в сочетании с клавишей FN:

Управлять цветами подсветки, как мы уже и говорили, возможности нет. Однако можно переключаться между режимом пульсации и обычным, либо вовсе отключить подсветку. Для этого необходимо использовать комбинацию клавиш FN+Esc.

Разработчики также добавили возможность регулировать уровень яркости подсветки. Для увеличения необходимо нажать FN+стрелка вверх, для уменьшения FN+стрелка вниз. Всего три уровня свечения.

Геймерам понравится возможность блокировать клавиши Windows, чтобы предотвратить случайные вылеты из игры в самый ответственный момент. Для этого необходимо использовать комбинацию клавиш FN+Windows.

Итоги

Отсутствие программного обеспечения для изменения функций клавиш, либо создания макросов не сказывается как-то негативно на работе устройства. Лично нам показалось, что все необходимо для полноценной работы или игры здесь уже присутствует и не хочется вносить какие-либо изменения.Подведем итоги по игровой механической клавиатуре MARVO Ice Dragon VAR-296. Устройство сумеет заинтересовать не только геймеров, но и обычных пользователей, которые ищут для себя современную клавиатуру. За небольшую стоимость вы получаете действительно качественное и многофункциональное решение, позволяющее комфортно чувствовать себя в любой игре. Среди плюсов следует отметить следующее: качественные материалы и сборка, стильная подсветка, механические переключатели Outemu Blue, защита от воды, мультимедийные клавиши, удобная конструкция и конечно же доступная цена. Существенных минусов, которые бы повлияли на работу, нам выявить не удалось. Возможно некоторым пользователям не понравится отсутствие смены цвета подсветки. Однако использование преимущественно синей подсветки оправдывается названием модели Ice Dragon. Выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.