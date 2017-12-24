Обзор MARVO Ice Dragon VAR-296. Игровая механическая клавиатура с подсветкой

Миллионы геймеров постоянно ищут для себя какие-то новые устройства, которые позволили бы им лучше чувствовать свою любимую компьютерную игру. Однако выбрать для себя действительно классное решение достаточно тяжело, одни стоят слишком дорого, а другие слишком примитивны. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании MARVO. Встречайте, перед вами игровая механическая клавиатура Ice Dragon VAR-296. Устройство получило под свое управление стильную подсветку, механические переключатели Outemu Blue и привлекательную стоимость. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.
Видео обзор
Комплект поставкиУстройство поставляется в стильной упаковке с яркой иллюстрацией ледяного дракона, на которой можно найти всю необходимую информацию о клавиатуре. На момент написания обзора средняя стоимость MARVO Ice Dragon VAR-296, по данным сервиса ЯндексМаркет, составляла приблизительно 3000 рублей. В комплект поставки входят:
- Клавиатура MARVO Ice Dragon VAR-296
- Краткое руководство пользователя
Особенности
- Тип клавиатуры: механический
- Количество клавиш: 104
- Тип переключателей: Outemu Blue
- Срок службы переключателей: 50 млн. нажатий
- Сопротивление клавишь: 3.4 +-мм
- Подсветка: общая - голубая; warzone - красная
- Поддержка до 29 одновременных нажатий
- Блокировка клавиши Windows
- Мультимедиа функции
- Интерфейс: USB 2.0
- Кабель в тканевой оплетке
- Длина кабеля: 1.7 м
- Размеры: 443х164х37
Внешний видАгрессивная подсветка подчеркивает предназначение клавиатуры. Устройство выполнено из качественных материалов и к качеству сборки никаких нареканий у нас не возникло.
Клавиатура выполнена в классическом стиле с безрамочной конструкцией "скелетон", что позволяет, при необходимости, легко чистить устройство. Кроме того, это позволило получить идеальный дизайн для современного геймера.
Основные клавиши подсвечиваются синим цветом. Цвет подсветки, к сожалению, изменить нельзя. В темноте подсветка позволяет сохранить высокую скорость ввода игровых команд. Использованный шрифт на кейкапах отлично читается.
Отдельное внимание следует уделить выделенным клавишам WASD и стрелкам. Они подсвечены красным цветом.
Подставка для рук больше необходима для подчеркивания дизайна клавиатуры из-за своих небольших размеров. На центральной части расположился логотип дракона, который также подсвечивается синим цветом.
На нижней части устройства находятся прорезиненные ножки, позволяющие крепко держаться на месте и не скользить по поверхности.
Здесь же можно увидеть выдвижные ножки для увеличения угла наклона клавиатуры. Следует отметить, что они также прорезинены, что большая редкость.
Цифровой блок клавиш не получил каких-либо изменений и выполнен в привычном стиле.
Кабель для подключения к ПК достаточной длины для того, чтобы удобно провести клавиатуру в любое удобное для вас место. Кроме того, кабель получил тканевую оплетку, что позволило увеличить срок его службы.
Если говорить в целом о дизайне устройства, следует сказать, что клавиатура придется по-душе даже самым капризным пользователям. Строгие линии и агрессивный дизайн устройства отлично впишутся в интерьер любого игрового места.
Функционал и настройкаMARVO Ice Dragon VAR-296, как мы уже и говорили, построена на игровых переключателях Outemu Blue, ресурс которых невероятно большой и составляет 50 млн нажатий, а отклик составляет 1 мс.
Начнем с функций мультимедийных клавиш, расположенных на F1-F11. Для их работы необходимо использовать их в сочетании с клавишей FN:
- FN+F1 = Мой копьютер
- FN+F2 = Поиск
- FN+F3 = Калькулятор
- FN+F4 = Медиапроигрыватель
- FN+F5 = Предыдущий трек
- FN+F6 = Следующий трек
- FN+F7 = Play
- FN+F8 = Stop
- FN+F9 = Отключить звук
- FN+F10 = Уменьшить звук
- FN+F11 = Увеличить звук
Управлять цветами подсветки, как мы уже и говорили, возможности нет. Однако можно переключаться между режимом пульсации и обычным, либо вовсе отключить подсветку. Для этого необходимо использовать комбинацию клавиш FN+Esc.
Разработчики также добавили возможность регулировать уровень яркости подсветки. Для увеличения необходимо нажать FN+стрелка вверх, для уменьшения FN+стрелка вниз. Всего три уровня свечения.
Геймерам понравится возможность блокировать клавиши Windows, чтобы предотвратить случайные вылеты из игры в самый ответственный момент. Для этого необходимо использовать комбинацию клавиш FN+Windows.
Отсутствие программного обеспечения для изменения функций клавиш, либо создания макросов не сказывается как-то негативно на работе устройства. Лично нам показалось, что все необходимо для полноценной работы или игры здесь уже присутствует и не хочется вносить какие-либо изменения.