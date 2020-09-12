Обзор Marvel's Avengers. Супергеройская Destiny

Про гринд

Нам довелось поиграть в новую игру про Мстителей, которая оказалась весьма увлекательной и интересной. Да, в сети море негатива относительно этого релиза, но на самом деле, если отбросить предрассудки, проект скорее удался, чем наоборот.

Стоит сразу сказать, что если вы не фанат собирать ресурсы, проходить одни и те же задания на разных уровнях сложности и не особо большой ценитель улучшения ради улучшения, то этот пункт не для вас. Да, разработчики решили не изобретать колесо, а просто придумали весьма интересную механику гринда, который наступает уже после сюжетной линии. Точнее, поиграть в освобождение планеты вы можете хоть сразу, но лучше сначала пройти историю — там много интересных моментов, да и герои чуть прокачаются, так что на старте сражений будет чуть проще. Но если не терпится, то самое время стартовать.

Прямо как в фильмах

На виртуальной карте в штабе Мстителей у нас имеется целый скоп точек, открывая которые игрок видит задания от разных фракций. Их нужно выполнять, но всегда проверяйте сложность, на которой отправляетесь в бой — изначально стоит стандартная, но можно поставить более высокий уровень и получить больше наград. Проходя подобные задания игрок будет получать ценный лут, который делает персонажа более сильным и опасным в бою, что позволяет запускать задания более высокого уровня. Там вы вновь будете получать различные ресурсы, наслаждаясь тем, насколько игра интересная и продвинутая в плане лута. Тем, кому интересно этим заниматься, Marvel's Avengers понравится с первого взгляда.

Не так страшно, как все думали

С сюжетной линией тоже все очень хорошо — разработчики решили рассказать нам о том, как Камала Хан, новая героиня вселенной Marvel, становится супергероем. Да, путь у героини достаточно тернистый, сначала ей придётся спастись от роботов AIM, потом заставить Халка поверить в шанс воссоединить Мстителей, потом найти остальных членов команды, дабы дать отпор противнику. Это всё, конечно, достаточно линейно и основная концовка понятна с первых пяти минут игры, но это вовсе не значит, что сюжет не интересен. Нет, он построен по той же формуле, что и фильмы Marvel — сначала герои наслаждаются жизнью, потом их настигает неведомое зло, почти уничтожая всех и вся, а после этого они собираются с силами и дают отпор. Вот и здесь будет примерно так же.

Так стоит или не стоит

Когда разработчики заявили, что в игре будет платный боевой пропуск для каждого персонажа, а еще море косметических предметов в магазине, то многие почему-то перепугались. На самом деле все вовсе не страшно — шесть персонажей, которые идут сразу в игре, получили боевой пропуск бесплатно. Вы можете проходить задания когда захотите, ограничения по времени нет. Плюс, боевой пропуск для героев, как говорили разработчики, обойдется игроку в 1000 виртуальной валюты, которую можно заработать в ходе выполнения заданий по одному из шести бесплатных боевых пропусков. То есть, играете активно и можете покупать пропуски для новых героев, которые когда-то выйдут.

Если вы смотрели все фильмы Marvel, знаете коронные фразочки персонажей, знаете, почему героев называют именно Мстители, обожаете Халка и Железного человека, то, конечно, берем качаем и играем. Это просто шикарная игра про супергероев, в которой можно провести сотни часов времени, прокачивать героев, открывать новые косметические предметы и получать от этого просто море удовольствия. Если же к фильмам Marvel вы относитесь прохладно, то всё равно попробуйте — вдруг сюжет заинтересует так, что потом не оторветесь от экрана.