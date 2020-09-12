Обзор Marvel's Avengers. Супергеройская Destiny

Нам довелось поиграть в новую игру про Мстителей, которая оказалась весьма увлекательной и интересной. Да, в сети море негатива относительно этого релиза, но на самом деле, если отбросить предрассудки, проект скорее удался, чем наоборот.

Про гринд

Стоит сразу сказать, что если вы не фанат собирать ресурсы, проходить одни и те же задания на разных уровнях сложности и не особо большой ценитель улучшения ради улучшения, то этот пункт не для вас. Да, разработчики решили не изобретать колесо, а просто придумали весьма интересную механику гринда, который наступает уже после сюжетной линии. Точнее, поиграть в освобождение планеты вы можете хоть сразу, но лучше сначала пройти историю — там много интересных моментов, да и герои чуть прокачаются, так что на старте сражений будет чуть проще. Но если не терпится, то самое время стартовать.

На виртуальной карте в штабе Мстителей у нас имеется целый скоп точек, открывая которые игрок видит задания от разных фракций. Их нужно выполнять, но всегда проверяйте сложность, на которой отправляетесь в бой — изначально стоит стандартная, но можно поставить более высокий уровень и получить больше наград. Проходя подобные задания игрок будет получать ценный лут, который делает персонажа более сильным и опасным в бою, что позволяет запускать задания более высокого уровня. Там вы вновь будете получать различные ресурсы, наслаждаясь тем, насколько игра интересная и продвинутая в плане лута. Тем, кому интересно этим заниматься, Marvel's Avengers понравится с первого взгляда.

Прямо как в фильмах

С сюжетной линией тоже все очень хорошо — разработчики решили рассказать нам о том, как Камала Хан, новая героиня вселенной Marvel, становится супергероем. Да, путь у героини достаточно тернистый, сначала ей придётся спастись от роботов AIM, потом заставить Халка поверить в шанс воссоединить Мстителей, потом найти остальных членов команды, дабы дать отпор противнику. Это всё, конечно, достаточно линейно и основная концовка понятна с первых пяти минут игры, но это вовсе не значит, что сюжет не интересен. Нет, он построен по той же формуле, что и фильмы Marvel — сначала герои наслаждаются жизнью, потом их настигает неведомое зло, почти уничтожая всех и вся, а после этого они собираются с силами и дают отпор. Вот и здесь будет примерно так же.

Не так страшно, как все думали

Когда разработчики заявили, что в игре будет платный боевой пропуск для каждого персонажа, а еще море косметических предметов в магазине, то многие почему-то перепугались. На самом деле все вовсе не страшно — шесть персонажей, которые идут сразу в игре, получили боевой пропуск бесплатно. Вы можете проходить задания когда захотите, ограничения по времени нет. Плюс, боевой пропуск для героев, как говорили разработчики, обойдется игроку в 1000 виртуальной валюты, которую можно заработать в ходе выполнения заданий по одному из шести бесплатных боевых пропусков. То есть, играете активно и можете покупать пропуски для новых героев, которые когда-то выйдут.

Так стоит или не стоит

Если вы смотрели все фильмы Marvel, знаете коронные фразочки персонажей, знаете, почему героев называют именно Мстители, обожаете Халка и Железного человека, то, конечно, берем качаем и играем. Это просто шикарная игра про супергероев, в которой можно провести сотни часов времени, прокачивать героев, открывать новые косметические предметы и получать от этого просто море удовольствия. Если же к фильмам Marvel вы относитесь прохладно, то всё равно попробуйте — вдруг сюжет заинтересует так, что потом не оторветесь от экрана.
Комментарии и отзывы Marvel's Avengers
Обзоры:
Обзор NBA 2K21. Баскетбол будущегоОбзор NBA 2K21. Баскетбол будущего
Обзор SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - RehydratedОбзор SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated
Обзор Willy Morgan and the Curse of Bone Town. Приключенческий квестОбзор Willy Morgan and the Curse of Bone Town. Приключенческий квест
Новости:
Обзор NBA 2K21. Баскетбол будущего

Спортивные симуляторы хороши своей стабильностью — геймеры каждый год получают свою новую часть, наслажда...
Обзор Surgeon Simulator 2. У нас тут перелом!

Самое время стать лучшим хирургом в этом виртуальном мире. Или худшим. Как уж получится. Кооператив...
Топ 5 лучших игр для детей на PlayStation 4

Игры являются крайне действенным методом, чтобы на некоторое время чем-то занять ребенка, и если знать ме...
Обзор MARVO G15. Недорогой игровой коврикОбзор MARVO G15. Недорогой игровой коврик
Обзор A4Tech Bloody W60 Max. Игровая мышка для доминирования в шутерахОбзор A4Tech Bloody W60 Max. Игровая мышка для доминирования в шутерах
Обзор Patriot Memory P210S256G25 256 GB. Недорогой твердотельный дискОбзор Patriot Memory P210S256G25 256 GB. Недорогой твердотельный диск
Лучший проектор. Epson EH-TW650Лучший проектор. Epson EH-TW650
Обзор Razer Ornata V2 (RZ03-03380700-R3R1). Игровая клавиатура с гибридными переключателямиОбзор Razer Ornata V2 (RZ03-03380700-R3R1). Игровая клавиатура с гибридными переключателями
Xiaomi Mi 10 Ultra стал лидером рейтинга...
Xiaomi Mi 10 Ultra стал лидером рейтингаАвторитетная лаборатория DxOMark протестировала основную камеру только что представленного флагмана Xiaom...
MediaTek представила игровые чипы Helio ...
MediaTek представила игровые чипы Helio MediaTek представило новые игровые чипы Helio G25 и G35. Они оснащены восьмиядерными процессорами Arm Cor...
Microsoft прекратила поддержку мобильног...
Microsoft прекратила поддержку мобильногКомпания Microsoft объявила о серьезных изменениях в приложении Cortana в рамках перехода к трансформирую...
Asus представила игровой ноутбук ASUS RO...
Asus представила игровой ноутбук ASUS ROКомпания ASUS представила игровой ноутбук ROG Zephyrus S15 (GX502) с усиленным металлическим шасси, для у...
Представлен процессор Intel Core i9-1085...
Представлен процессор Intel Core i9-1085Компания Intel пополнила ассортимент процессоров 10-ядерной моделью Core i9-10850K, которую можно назвать...
В Dead By Daylight добавлена кроссплатфо...
В Dead By Daylight добавлена кроссплатфоРазработчики игры Dead By Daylight вводят кроссплатформенную поддержку мультиплеера и прогресса. Новое об...
Разработчики шутера Valorant представили...
Разработчики шутера Valorant представилиRiot Games пообещала, что регулярно будет добавлять новый контент для шутера Valorant и представила новог...
Объявлены характеристики смартфона Huawe...
Объявлены характеристики смартфона HuaweВ сети появились характеристики нового смартфона компании Huawei Honor 10X. В телефоне будет установлен 7...
GoPro Hero 9 Black будет стоить 500 евро...
GoPro Hero 9 Black будет стоить 500 евроАвторитетный искатель утечек Роланд Квандт поделился подробностями о цене экшн-камеры GoPro Hero 9 Black,...
NVIDIA выпустила драйвер с оптимизацией ...
NVIDIA выпустила драйвер с оптимизацией Компания NVIDIA выпустила драйвер с оптимизацией для Microsoft Flight Simulator и WoW: Shadowlands. Драйв...
ASUS ROG Phone 3 засветился на сайте Blu...
ASUS ROG Phone 3 засветился на сайте BluЕще не представленный официально игровой смартфон ASUS ROG Phone 3 получил сертификацию Bluetooth SIG, чт...
iPhone 12 может быть представлен 13 октя...
iPhone 12 может быть представлен 13 октяЛикер Джон Проссер поделился информацией о том, что новый Apple Watch и неуказанный iPad выйдут в сентябр...
Обзор Samsung MW5000T. Стильная микроволновая печь с грилем Обзор Samsung MW5000T. Стильная микроволновая печь с грилем
Обзор Seagate BarraCuda Fast SSD 1 Tb (STJM1000400). Стильный внешний накопитель со скоростью до 540 Мбайт/секОбзор Seagate BarraCuda Fast SSD 1 Tb (STJM1000400). Стильный внешний накопитель со скоростью до 540 Мбайт/сек
Обзор Pantum P2207. Компактный принтер с низкой ценой печати Обзор Pantum P2207. Компактный принтер с низкой ценой печати
Обзор MARVO K656. Игровая мембранная клавиатураОбзор MARVO K656. Игровая мембранная клавиатура
Обзор SVEN AP-G555MV. Игровые наушники с микрофономОбзор SVEN AP-G555MV. Игровые наушники с микрофоном
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor