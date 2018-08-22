Обзор Master & Dynamic MW60. Лучшие профессиональные наушники

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Часто ли вы слушаете музыку? Если да, то кажется пора обзавестись качественной гарнитурой. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию беспроводные наушники с наддувом от Master & Dynamic. Встречайте, перед вами модель MW60, получившая под свое управление отличный функционал, качественный звук, двойной микрофон и мощный аккумулятор, позволяющий проработать устройство очень долго. Однако это лишь малая часть того, что может понравится покупателю. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Беспроводные наушники

Чехол для наушников

Чехол для проводов

Кабель AUX

Кабель USB для зарядки

Переходник с 3.5 мм на джек

Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Устройство поставляется в премиальной упаковке. Все комплектующие и сами наушники отлично защищены от различного рода повреждений. Другими словами, после первой распаковки начинаешь задумываться о том, что перед тобой действительно флагманские наушники, которые стоят своих денег. В комплект поставки входят:

Следует отметить, что разработчики не стали экономить даже на обычной упаковке. Кабели хранятся в специальной цилиндрической коробке, а инструкция по эксплуатации больше напоминает дорогостоящую книгу.

Особенности

Тип устройства: Bluetooth-наушники с микрофоном

Вид: полноразмерные

Тип: динамические

Количество микрофонов: 2

Диапазон воспроизводимых частот: 5 - 25000 Гц

Импеданс: 32 Ом

Диаметр мембраны: 45 мм

Тип крепления: оголовье

Конструкция: складная

Тип кабеля: отсоединяемый

Индикация: светодиод

Беспроводная связь: Bluetooth 4.1

Поддержка профилей: A2DP, AVRCP, Hands free, Headset

Поддержка кодеков: AptX

Разъем наушников: mini jack 3.5 mm

Время работы от аккумулятора: 16 ч

Материалы: Премиальная зерновая кожа, кожа из овечьей кожи, нержавеющая сталь, алюминий

Вес: 345 г

Внешний вид и функционал

Да, MW60 обойдется своему покупателю в кругленькую сумму, однако не стоит забывать, что перед нами действительно профессиональное решение, которым легко смогут пользоваться даже обычные пользователи. Устройство получило интересный дизайн и качественные материалы и это не сильно сказалось на весе устройства.

Душка отлично гнется, что позволяет не давить на голову даже при длительном ношении, а это важно. Порадовало то, что она прикрыта премиум кожей. Была использована воловья кожа с высоким содержанием зерна на наружной поверхности. Кожа мягкая и приятная на ощупь.

Пользователю также дается возможность настроить наушники и по высоте, либо вовсе сложить при транспортировке.

Чашки поворачиваются на 45 градусов. 45 мм динамики прикрыты съемными амбушюрами из кожи с мягким наполнителем, который создает отличную шумоизоляцию, что позволяет не отвлекаться на посторонние шумы. Амбушюры удерживаются за счет магнитов и это дает возможность, при необходимости, легко их снять и почистить.

В качестве «скелета» были использованы запатентованные компоненты из нержавеющей стали, что позволило получить крепкий корпус и стильный дизайн.

На левой чашке динамика находится 3.5 мм разъем и переключатель вкл/выкл устройства, который также необходим для сопряжения наушников с мобильным устройством. Чуть выше можно увидеть два светодиодных индикатора состояния работы.

Здесь же спрятался двойной микрофон, который показывает отличные результаты в работе. Это позволяет не только слушать музыку, но и отвечать на звонки. Работа микрофона в целом нам понравилась, если не считать ветренную погоду, где передача вашего голоса существенно ухудшается.

На правой чашке обосновались три функциональные кнопки управления: увеличение/уменьшение громкости (следующий/предыдущий трек), запуск/остановка аудио (ответ/завершение звонка). Чуть ниже находится разъем microUSB для зарядки.

Благодаря мощному аккумулятору устройство может проработать до 16 часов активного пользования. Согласитесь, этого более чем достаточно для того, чтобы в течении всей недели, во время прогулок, наслаждаться своими любимыми музыкальными композициями и при этом всегда оставаться на связи.

Особенно понравилось то, что вам не придется изучать весь функционал при помощи инструкции по эксплуатации, ибо сделать это можно интуитивно.

Качество звука

Теперь о самом главном – качестве звука. Для начала следует сказать, что наушники поддерживают кодек aptX, который существенно, в лучшую сторону, влияет на передачу звука через беспроводную связь Bluetooth. Другими словами, со связью и передачи качественного звука при помощи Bluetooth в этих наушниках нет.

Как мы уже и говорили, кроме стильного дизайна и качественных материалов, разработчики существенно проработали звуковую составляющую, что позволило получить на выходе отлично настроенные частоты. Средние и верхние частоты звучат идеально, а это говорит о том, что в различных музыкальных композициях вы услышите все самые мелкие проработанные звуки, которые в обычных наушниках вы никогда не узнаете о их существовании. Другими словами, вы услышите ваши треки в том качестве, котором они были задуманы изначально автором.

Низких частот более чем достаточно, они не бьют по ушам и в то же время дают возможность насладиться качественными, мягкими басами. После первого прослушивания кажется, что их не достаточно, однако через некоторое время начинаешь понимать, что именно такой баланс частот является идеальным даже для меломанов.

Итоги

Громкости звука хватает с лихвой. Особое внимание следует уделить тому, что даже на максимальном уровне наушники не режут уши, вы действительно получаете тот же звуковой баланс, как и на среднем и минимальном значении. Разработчикам стоит поставить большой плюс в настройке звуковой составляющей устройства.Подведем итоги по беспроводным наушниками Master & Dynamic MW60. Начнем с того, что не стоит пугаться цены. Как нам кажется, она нисколько не завышена и полностью оправдана. Лучше один раз потратиться и наслаждаться пользованием, чем постоянно искать какие-то варианты. Перед нами действительно отличное решение, которое придется по душе даже самым капризным пользователям, особенно профессиональным звукачам, которым больше интересна звуковая составляющая устройства. Других заинтересует стильный и современный дизайн где нет ничего лишнего. В данных наушниках нет огромного количества функциональных кнопок управления, что существенно упрощает настройку, все сделано для людей. Среди плюсов следует отметить следующее: качественная сборка и материалы, минималистичность, интуитивное управление, отличный звук, поддержка кодека aptX и мощный аккумулятор. Из минусов, некоторых пользователей может спугнуть лишь цена. В любом случае выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.