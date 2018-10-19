Обзор Mini Thief. Воруем пиксели

2018-10-19, Автор - Влад Волошин; Продукт - Mini Thief; [88]
Когда крупные проекты надоедают, а это бывает очень часто, хочется поиграть во что-то более простое. Да и не у всех хватает производительности компьютера, чтобы запускать тяжелые проекты, это тоже стоит понимать. В этой ситуации нам на помощь приходят независимые разработчики, которые показывают весьма интересные проекты с увлекательным геймплеем и прочими преимуществами. В этом плане Mini Thief нам очень понравилась — игра действительно интересная, в нее хочется играть еще и еще, при этом стоимость у нее копеечная, графика не нагружает компьютер и играть можно абсолютно на любой системе. Я немного поиграл в маленького вора, получил массу положительных эмоций и теперь вот хочу рассказать вам о преимуществах и недостатках новинки. Конечно, как бы игра мне не нравилась, а идеального ничего нет и минусы можно обнаружить абсолютно в любом продукте. Вот давайте в этом и разберемся.

Геймплей

Игровой процесс прост до безобразия, но это лишь на первый взгляд. Для начала мы пробираемся в дом, точнее в начале уровня мы уже в нем. Теперь нужно искать ценные вещи и воровать их у местного жителя. В ящичках можно найти доллары, ключи от более важных помещений или тайников, плюс можно разную электронику красть. Все это потом трансформируется в деньги, которые вы украли из дома. Правда, процесс кражи нужно проводить максимально точно и без лишнего шума — на звуки могут прийти местные жители и тогда ограбление будет провалено. Например, можно наступить на что-то, что лежит на земле, либо же сбросить вазу с цветами, если подойти слишком близко. Нужно немного потренироваться, чтобы потом активнее и быстрее проходить уровни без лишнего шума. Но, в целом, процесс прохождения мне очень понравился — он действительно увлекает и выглядит необычно. Воровать деньги у людей — что может быть лучше?

Графика

Обычно у небольших студий нет бюджетов, позволяющих разрабатывать игры с красивой графикой современного ААА-класса, так что приходится выкручиваться. У кого-то получается хорошо, у кого-то плохо. В этом случае разработчики смогли выжать максимум из своих возможностей и показали действительно привлекательную картинку. В ней нет ничего необычного, но работа со светом смотрится интересно, плюс масса мелких деталей на уровнях создают ощущение, что мы грабим действительно жилые дома. Плюсом простой графики можно назвать отличную оптимизацию — работает игра без тормозов на любом компьютере.

Строим уровни

Разработчики правильно решили, что далеко не всем пользователям стандартного набора уровней будет предостаточно. Вместо того, чтобы ограничить геймеров каким-то одним набором заданий, создатели проекта дают возможность вам самостоятельно проектировать дома и потом грабить их. Это очень интересная идея, ведь можно создать что-то очень сложное с большим набором разных предметов и потом проверять себя же на ловкость. Либо можно поискать в сети проекты других геймеров. Вероятно, в этом плане игра безгранична.

Итог

Я не большой фанат подобных игр, так как обычно провожу время в каких-то шутерах или мультиплеерных проектах. Но, иногда прямо необходимо пересесть на что-то более простое от независимой студии. Разработчики этой игры смогли меня удивить и завлечь в свои сети на какое-то время, а это большая победа. Для остальных игроков, которые любят инди и не прочь потратить свое время на ограбление виртуальных жилищ, новинка будет настоящим подарком. Да и при такой стоимости игру можно спокойно купить хотя бы поддержки небольших студий. Тогда подобных игр будет больше.


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