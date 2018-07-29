Обзор Modecom MC-TPK2 Voyager. Отличная беспроводная клавиатура

За беспроводными решениями будущее. Буквально пару-тройку лет назад беспроводные мышки встречали тепло лишь в офисной среде, а сейчас масса профессиональных игроков в Dota 2 или CS: GO используют именно беспроводные варианты периферии. Дело в том, что это действительно удобно и практично — вам не нужно бороться с кабелями, думать о том, как бы красиво проложить их на столе, чтобы ничего не мешало работе или развлечениям. Однако, беспроводную клавиатуру можно использовать не только с компьютером, есть же ещё неттопы, умные телевизоры, планшеты или ноутбуки с дополнительным монитором.

Комплект поставки

Сегодня у нас на обзоре шикарное решение от компании Modecom. Я пользовался моделью в самых разных сценариях в течении недели и не могу нарадоваться ощущениям. Клавиатура достаточно компактная, так что она не занимает добрую половину рабочего стола, при этом она работает от аккумулятора, а не от батареек, и тут есть своя собственная сенсорная панель! Обычно производители выпускают беспроводную клавиатуру без тач-пада, из-за чего нужно таскать с собой на диван еще и мышку, ведь без нее нормально в интернете фильмы не посмотришь. В модели Modecom MC-TPK2 Voyager эта проблема решена. Давайте же посмотрим, как продукт вписывается в нашу жизнь.Продаётся клавиатура в коробке белого цвета с глянцевым покрытием. Типография на самом высоком уровне.

На передней стороне расположен рисунок фронтальной панели клавиатуры, справа от него указаны все устройства, к которым продукт можно подключить, а сверху справа имеется название. Лаконично и без лишних элементов, мне понравилось.

На тыльной стороне продукта у нас имеется ещё одна фотография клавиатуры, только уже под углом и с включенной подсветкой. Там же указаны основные особенности продукта — количество клавиш, размеры, вес и всё в этом духе.

Внутри коробки вас ждёт сама клавиатура в полупрозрачном пакете (он защищает девайс при транспортировке), плюс передатчик сигнала и кабель зарядки USB-microUSB. Ах да, чуть не забыл про парочку буклетов цветных с инструкцией по эксплуатации. Их уже, наверное, никто не читает, но они тут есть.

Дизайн корпуса

Внешний вид продукта мне настолько понравился, что просто передать словами нельзя. Стоит отметить, что большинство обзоров и новостей для нашего сайта я набираю на ноутбуке MacBook и здесь отличная клавиатура с большими клавишами и отзывчивым ходом. Однако, продукт от Modecom мне понравился даже больше.

Начнём с того, что корпус здесь выполнен из черного матового пластика. Он максимально практичен в использовании — не собирает пыль, не боится грязи, его нереально поцарапать и такой пластик просто выглядит дороже, чем глянец.

Конструкция монолитная, здесь нет элементов, которые можно снять или отодвинуть, из-за чего продукт получился очень приятным на ощупь — во время даже самой активной печати ничего не хрустит, не дрожит и не пытается отвалиться. Это большой плюс.

На фронтальной панели у нас расположены клавиши (89 штук), и они оставили после себя самые лучшие впечатления. Покрытие у клавиш тоже матовое, из-за чего они не пачкаются во время работы, даже если вы любите есть чипсы и тыкать в кнопки. Выполнены они в островном типе, то есть между кнопками имеется небольшое пространство. Это важный момент для слепого набора, так как у ваших пальцев будет больше пространства для точного попадания.

На клавишах у нас имеется гравировка кириллицы и латиницы. Отмечу, что это именно гравировка, а не просто краска поверх клавиши. Во-первых, даже после длительного использования символы на клавишах не будут стираться, так как все рисунки выполнены из пластика полупрозрачного цвета. Во-вторых, это позволяет подсветке пробиваться сквозь символы. Да-да, здесь есть подсветка и она очень даже неплохо работает. Есть всего один цвет (собственно, мы и не ожидали RGB), есть возможность настроить яркость свечения. Подсвечивается не только сами символы, но и подложка, прямо как на моём MacBook. Это наиболее удобный для работы в темноте вариант оформления.

Сверху у нас имеется ряд клавиш от F1 до F12, которые выполняют весьма полезные функции при комбинации с Fn. Например, здесь есть уменьшение громкости, отключение звука, прокрутка или стоп музыки/фильма, есть открытие домашней страницы в браузере, открытие почтового клиента и запуск корневой директории. В работе первые четыре клавиши я использую постоянно.

И, конечно, главной фишкой этого решения является тач-пад. Прямо как на ноутбуке. Он расположен в правой части клавиатуры, там есть и сенсорная панель, и две клавиши, заменяющие ЛКМ и ПКМ. То есть, это полноценная замена привычным устройствам вводе на компьютере.

На тыльной стороне у нас расположена батарея, она немного выпирает за пределы корпуса и тем самым позволяет немного оторвать продукт от стола, чтобы клавиши находились к вам под углом. Там же имеется клавиша включения.

Подключение к ПК

На боковой грани есть порт для подключения кабеля зарядки.Для соединения с компьютером (или любым другим устройством из перечня поддерживаемых) вам нужно сначала установить USB-передатчик. Он находится внутри коробки, вы просто устанавливаете его в свободный разъем компьютера, ноутбука, планшета, телевизора или неттопа и после этого на тыльной стороне клавиатуры переключаете OFF на ON. Всё, этого достаточно.

Ощущения от использования

Дело в том, что клавиатура не требует каких-то драйверов или дополнительного софта для работы, все функции уже вшиты в начинку продукта. И это действительно очень круто, так как вы можете подключать клавиатуру к любому устройству в доме и не переживать о том, что что-то будет работать не так, как нужно.Я протестировал клавиатуру в самых разных сценариях повседневной жизни, и везде продукт показал себя отлично. Первое, что я проверил, это работу с ПК — там всё без проблем, соединение прошло практически мгновенно после установки передатчика. Работают все кнопки, все команды и дополнительные клавиши тоже. В принципе, я и не думал, что возникнут проблемы.

Дальше я подключил клавиатуру к ноутбуку MacBook. И там тоже всё работает! Для переключения языка нужно нажимать на Win+Пробел. Работает и сенсорная панель, и все клавиши. Если у вас есть ноутбука и вы хотите подключить к нему внешний монитор и работать с отдельной клавиатурой, то это идеальный вариант.

Итог

Не обошлось и без умного телевизора — мой ТВ работает на операционной системе Android 7.0 и там тоже работают все функции. Я могу водить мышкой по экрану, могу вводить название фильма в поисковую строку, могу общаться в мессенджере на огромном экране. За возможность подключиться к чему-угодно клавиатура явно заслужила самую высокую оценку.Обычно от подобного рода гаджетов требуется адекватная работа клавиш, более-менее приличное время автономной работы и возможность подключиться к паре-тройке устройств в доме. С этими задачами Modecom MC-TPK2 Voyager справилась на отменно. В течении целой недели я тестировал продукт в самых разных ситуациях, даже поиграл в гонки на компьютере, и все работает как нужно. Подсветка клавиш удивила, я думал её здесь не будет, плюс тач-пад очень плавно работает. Это лучший девайс из беспроводных решений. Особенно штука полезная тем, кто купил умный телевизор без пульта с продвинутой клавиатурой.