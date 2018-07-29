Обзор Modecom MC-TPK2 Voyager. Отличная беспроводная клавиатура

За беспроводными решениями будущее. Буквально пару-тройку лет назад беспроводные мышки встречали тепло лишь в офисной среде, а сейчас масса профессиональных игроков в Dota 2 или CS: GO используют именно беспроводные варианты периферии. Дело в том, что это действительно удобно и практично — вам не нужно бороться с кабелями, думать о том, как бы красиво проложить их на столе, чтобы ничего не мешало работе или развлечениям. Однако, беспроводную клавиатуру можно использовать не только с компьютером, есть же ещё неттопы, умные телевизоры, планшеты или ноутбуки с дополнительным монитором.
Сегодня у нас на обзоре шикарное решение от компании Modecom. Я пользовался моделью в самых разных сценариях в течении недели и не могу нарадоваться ощущениям. Клавиатура достаточно компактная, так что она не занимает добрую половину рабочего стола, при этом она работает от аккумулятора, а не от батареек, и тут есть своя собственная сенсорная панель! Обычно производители выпускают беспроводную клавиатуру без тач-пада, из-за чего нужно таскать с собой на диван еще и мышку, ведь без нее нормально в интернете фильмы не посмотришь. В модели Modecom MC-TPK2 Voyager эта проблема решена. Давайте же посмотрим, как продукт вписывается в нашу жизнь.
Комплект поставкиПродаётся клавиатура в коробке белого цвета с глянцевым покрытием. Типография на самом высоком уровне.
На передней стороне расположен рисунок фронтальной панели клавиатуры, справа от него указаны все устройства, к которым продукт можно подключить, а сверху справа имеется название. Лаконично и без лишних элементов, мне понравилось.
На тыльной стороне продукта у нас имеется ещё одна фотография клавиатуры, только уже под углом и с включенной подсветкой. Там же указаны основные особенности продукта — количество клавиш, размеры, вес и всё в этом духе.
Внутри коробки вас ждёт сама клавиатура в полупрозрачном пакете (он защищает девайс при транспортировке), плюс передатчик сигнала и кабель зарядки USB-microUSB. Ах да, чуть не забыл про парочку буклетов цветных с инструкцией по эксплуатации. Их уже, наверное, никто не читает, но они тут есть.
Дизайн корпусаВнешний вид продукта мне настолько понравился, что просто передать словами нельзя. Стоит отметить, что большинство обзоров и новостей для нашего сайта я набираю на ноутбуке MacBook и здесь отличная клавиатура с большими клавишами и отзывчивым ходом. Однако, продукт от Modecom мне понравился даже больше.
Начнём с того, что корпус здесь выполнен из черного матового пластика. Он максимально практичен в использовании — не собирает пыль, не боится грязи, его нереально поцарапать и такой пластик просто выглядит дороже, чем глянец.
Конструкция монолитная, здесь нет элементов, которые можно снять или отодвинуть, из-за чего продукт получился очень приятным на ощупь — во время даже самой активной печати ничего не хрустит, не дрожит и не пытается отвалиться. Это большой плюс.
На фронтальной панели у нас расположены клавиши (89 штук), и они оставили после себя самые лучшие впечатления. Покрытие у клавиш тоже матовое, из-за чего они не пачкаются во время работы, даже если вы любите есть чипсы и тыкать в кнопки. Выполнены они в островном типе, то есть между кнопками имеется небольшое пространство. Это важный момент для слепого набора, так как у ваших пальцев будет больше пространства для точного попадания.
На клавишах у нас имеется гравировка кириллицы и латиницы. Отмечу, что это именно гравировка, а не просто краска поверх клавиши. Во-первых, даже после длительного использования символы на клавишах не будут стираться, так как все рисунки выполнены из пластика полупрозрачного цвета. Во-вторых, это позволяет подсветке пробиваться сквозь символы. Да-да, здесь есть подсветка и она очень даже неплохо работает. Есть всего один цвет (собственно, мы и не ожидали RGB), есть возможность настроить яркость свечения. Подсвечивается не только сами символы, но и подложка, прямо как на моём MacBook. Это наиболее удобный для работы в темноте вариант оформления.
Сверху у нас имеется ряд клавиш от F1 до F12, которые выполняют весьма полезные функции при комбинации с Fn. Например, здесь есть уменьшение громкости, отключение звука, прокрутка или стоп музыки/фильма, есть открытие домашней страницы в браузере, открытие почтового клиента и запуск корневой директории. В работе первые четыре клавиши я использую постоянно.
И, конечно, главной фишкой этого решения является тач-пад. Прямо как на ноутбуке. Он расположен в правой части клавиатуры, там есть и сенсорная панель, и две клавиши, заменяющие ЛКМ и ПКМ. То есть, это полноценная замена привычным устройствам вводе на компьютере.
На тыльной стороне у нас расположена батарея, она немного выпирает за пределы корпуса и тем самым позволяет немного оторвать продукт от стола, чтобы клавиши находились к вам под углом. Там же имеется клавиша включения.
На боковой грани есть порт для подключения кабеля зарядки.
Подключение к ПКДля соединения с компьютером (или любым другим устройством из перечня поддерживаемых) вам нужно сначала установить USB-передатчик. Он находится внутри коробки, вы просто устанавливаете его в свободный разъем компьютера, ноутбука, планшета, телевизора или неттопа и после этого на тыльной стороне клавиатуры переключаете OFF на ON. Всё, этого достаточно.
Дело в том, что клавиатура не требует каких-то драйверов или дополнительного софта для работы, все функции уже вшиты в начинку продукта. И это действительно очень круто, так как вы можете подключать клавиатуру к любому устройству в доме и не переживать о том, что что-то будет работать не так, как нужно.
Ощущения от использованияЯ протестировал клавиатуру в самых разных сценариях повседневной жизни, и везде продукт показал себя отлично. Первое, что я проверил, это работу с ПК — там всё без проблем, соединение прошло практически мгновенно после установки передатчика. Работают все кнопки, все команды и дополнительные клавиши тоже. В принципе, я и не думал, что возникнут проблемы.
Дальше я подключил клавиатуру к ноутбуку MacBook. И там тоже всё работает! Для переключения языка нужно нажимать на Win+Пробел. Работает и сенсорная панель, и все клавиши. Если у вас есть ноутбука и вы хотите подключить к нему внешний монитор и работать с отдельной клавиатурой, то это идеальный вариант.
Не обошлось и без умного телевизора — мой ТВ работает на операционной системе Android 7.0 и там тоже работают все функции. Я могу водить мышкой по экрану, могу вводить название фильма в поисковую строку, могу общаться в мессенджере на огромном экране. За возможность подключиться к чему-угодно клавиатура явно заслужила самую высокую оценку.
ИтогОбычно от подобного рода гаджетов требуется адекватная работа клавиш, более-менее приличное время автономной работы и возможность подключиться к паре-тройке устройств в доме. С этими задачами Modecom MC-TPK2 Voyager справилась на отменно. В течении целой недели я тестировал продукт в самых разных ситуациях, даже поиграл в гонки на компьютере, и все работает как нужно. Подсветка клавиш удивила, я думал её здесь не будет, плюс тач-пад очень плавно работает. Это лучший девайс из беспроводных решений. Особенно штука полезная тем, кто купил умный телевизор без пульта с продвинутой клавиатурой.