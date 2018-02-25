Обзор Modecom Volcano RGB Lanparty. Шикарная механическая клавиатура

Игровая периферия перестаёт быть устройством ввода - игроки хотят подсветку, хотят макросы и удобство. Уже никто не покупает клавиатуру тольк ради того, чтобы писать сообщения и нажимать на WASD, теперь геймер хочет механику, хочет удобство и возможность нажать на клавишу раньше оппонента. Я уже не раз это говорил, но повторюсь - периферия стала чем-то большим, значимым и важным. Игроки собирают комплекты одного бренда, настраивают все возможности устройств для большего удобства и эта клавиатура яркий пример того, что можно купить за демократичную цену.

Комплект поставки

Поставляется клавиатура в очень привлекательной упаковке. Я её ещё не открывал, а уже стало понятно, что внутри меня ждать качественный продукт. Как я это понял? По весьма банальным вещам - качеству материалов и полиграфии. Клавиатура пришла в очень добротной коробке, она прочная и такую не так просто помять при транспортировке. Это важный момент, ведь не все почтовые службы переживать за сохранность товара, тогда как производитель уже об этом позаботился.

Помимо этого, качество полиграфии на самом высоком уровне. В этом году я уже видел множество флагманских девайсов от других брендов, но в этом случае я прямо в восторге.На лицевой стороне коробки у нас изображена сама клавиатура, во всей своей красе, справа внизу указано, что мы получаем RGB подсветку, слева указано, что это механическая клавиатура. Также есть логотип компании в левом верхнем углу.

На тыльной стороне коробки имеется более детальное описание характеристик устройства. Там вы сможете ознакомиться со всеми важными деталями, а ниже я добавил фото, на котором можно рассмотреть всё это. Если же вам этого недостаточно, то далее будет абзац про характеристики с табличкой.

Данная коробка является чем-то вроде чехла для той, что находится внутри. То есть, разработчик не просто коробку вам вручает, а оборачивает её вот в таком красивом виде. Признак того, что разработчики знают своё дело.

Внутри основной коробки находится сама клавиатура, плюс небольшая книжечка с инструкцией и полезной информацией, и специальное приспособление для снятия кей-капа с переключателя.

Больше в коробке ничего нет. Да, диска с драйверами решили не класть, ибо это архаизм и можно с официального сайта скачать ПО для данной клавиатуры.

Дизайн корпуса

В плане комплекта поставки всё идеально - яркая полиграфия, качественная коробка, внутри ничего лишнего.Клавиатуры в форм-факторе TKL мне всегда нравились больше всего и тот факт, что этот продукт именно в этом дизайне продаётся, делает его ещё более привлекательным. Буквы «TKL» означают отсутствие цифрового блока в правой части клавиатуры. Это позволяет существенно уменьшить длину гаджета и повысить удобство в работе и транспортировке. Многие профессиональные игроки выбирают TKL-клавиатуры, так как их можно удобно класть в рюкзак и устройство не выпирает.

Лицевая пластина клавиатуры выполнена из прочного высококачественного алюминия в чёрном цвете. Это придаёт устройству прочности, надёжности и выглядит действительно шикарно. На данной пластине располагаются переключатели, они выпирают за пределы пластины и такая конструкция называется «скелетон». Громадный плюс этого решения - любая пыль или мусор убираются банальным продуванием сбоку.

Раскладка клавиш оказалась достаточно классической, это порадовало. У нас есть длинный SHIFT по обе стороны, клавиша «2» находится ровно под F1, имеется приличное расстояние от ESC до F1. Да, здесь одноэтажный ENTER, но это популярный тренд и сейчас почти все клавиатуры такие, двухэтажный ENTER - большая редкость. Думаю, с этим можно мириться и в недостатки относить не станем.

Есть важный момент - подсвечиваются только латинские символы, тогда как кириллица нанесена посредством технологии под названием шелкография. То есть, нарисованы краской поверх кей-капа.

Далее, пластина вмонтирована в пластиковый корпус средней высоты. То есть, клавиатура не очень тонкая и сливаться со столом не будет, но и назвать её профиль слишком высоким тоже язык не поворачивается. Корпус собран качественно, ничего не хрустит и не скрипит, выглядит конструкция монолитной.

На нижней части клавиатуры расположены четыре резиновые ножки, они не дадут клавиатуре скользить по столу. Помимо этого, там имеются ножки для изменения угла наклона относительно стола, на этих ножка тоже имеется резиновое покрытие. Стоит сказать, что лишь самые дорогие флагманские модели других производителей могут похвастаться такой фишкой, да и то не всегда.

Есть специальный канал для кабеля, позволяющий провести его направо, по-центру или налево. Удобная штука на тот случай, если вы хотите кабель красиво на рабочем столе разместить.

Подсветка

Клавиатура очень компактная и на столе занимает минимум места. Для полноразмерного варианта - идеально. Здесь нет дополнительных клавиш, рядов и мультимедиа-клавиш. Для меня, например, это лишние сантиметры пластика на корпусе, тогда как дизайнеры этого продукта все сделали максимально лаконично. Поднимаете клавиатуру на ножки, печатаете с удобством и наслаждением.Для многих пользователей подсветка является важным элементом при выборе игровой периферии. Я не могу сказать этого про себя, так как печатаю вслепую, играю тоже и для меня это скорее декоративный элемент. Однако, стоит признать, разработчики постарались сделать подсветку максимально привлекательной и яркой. Это заметно даже в дневное время суток, когда в помещении светло - символы отчётливо подсвечиваются, хорошо читаются и работать с клавиатурой одно удовольствие.

Конечно же, если вы геймер и ночные посиделки за компьютером для вас не новость, то яркая сочная подсветка станет лишь дополнительным бонусом. В ночное время и правда смотрится клавиатура нереально круто, да и найти нужный символ намного проще.

Характеристики

Характеристики Количество клавиш 87 Тип клавиатуры Механическая Форм-фактор TKL Совместимость Windows Размеры 358 x 138 x 38 мм Кириллица есть Переключатели Outemu, Brown Длина кабеля 1,8 м

Переключатели

Нам дают возможность настроить клавиатуру и её подсветку в софте. Это тоже не что-то сверхъестественное для игровой периферии, но у большинства клавиатур с аналогичным ценником всё завязано на клавишах и тонко настроить ничего вам не позволят. У Lanparty софт имеется, он очень удобный и понятный (просто небо и земля в сравнении с китайскими ОЕМ-конкурентами). Помимо гибкой работы с настройками подсветки, вы можете работать с макросами. Во многих играх это даёт ощутимое преимущество, кстати. Настройки сохраняются для трёх профилей, между которыми вы потом можете переключаться.Если вы немного разбираетесь в механических переключателях, то этот абзац будет особенно интересным. Конечно, подавляющее большинство пользователей о механике знает лишь то, что она стоит дороже мембраны, но мы-то не из таких. Переключателями в данной модели выступают Outemu Brown (коричневого цвета). Это тактильные свичи, которые являются более доступным аналогом Cherry MX Brown.Данный тип переключателей, по моему сугубо субъективному мнению, является универсальным. Это и не «печатные» Blue-свичи, и не «игровые» Red. У коричневых Outemu нет ярко выраженного щелчка при нажатии, он более глухой, не цокающий. Из-за этого клавиатура работает намного тише, что заметно буквально в любых сценариях использования. При этом, отчётливо ощущается точка срабатывания и деактивации, из-за чего работать на такой модели довольно комфортно, играть в игры - тоже.

Ощущения от использования

Максимальный ход клавиши составляет 4 миллиметра, активация нажатия происходит уже на 2 миллиметрах. Деактивация происходит на тех же 2 миллиметрах. Говоря более простым языком, для регистрации нажатия достаточно выжать клавишу до половины и сразу отпустить. Сила, необходимая для нажатия, составляет 40 грамм. Стоит отметить, что строение, параметры хода/усилия для активации, звук и, неудивительно, ощущения от Outemu Brown идентичны Cherry MX Brown. При этом, стоимость переключателей из Поднебесной заметно ниже, что позволило снизить общую стоимость игровой клавиатуры.Переключатели Outemu Brown являются подходящим выбором как для начинающего пользователя механики, так и для продвинутого журналиста. Советую покупать этот тип переключателей в том случае, если вы впервые пересели с мембраны на механику - параметры коричневых свичей шикарно для этого сценария подходят. Плюс, для работы с текстом или программным обеспечением тоже подойдёт, чёткое срабатывание и тактильные ощущения позволяют с комфортом работать. И, конечно, без игр никуда - любая механика для игр подходит лучше мембраны из-за более быстрого срабатывания. Хотя, у компании Modecom есть вариант клавиатуры Pro с переключателями специально под киберспорт.Тестировал клавиатуру я в трёх сценариях - игры, работа с фото/видео и набор текста.

В играх продукт показал себя превосходно и здесь даже говорить нечего. Подсветка шикарная, она позволяет в темноте легко найти нужную клавишу и нажать её быстрее, чем противник. Удобно печатать сообщение в чат, когда ваша команда не делает того, что вы требуете, что тоже плюс. Отлично ощущаются нажатия, срабатывает клавиша чётко, нет постоянного вопроса в голове «дожал или не дожал?». Благодаря возможности настройки подсветки по определённым профилям и тому, что у ПО уже в комплекте есть несколько профилей для шутера или MOBA, клавиатура превращается в ультимейт-решение. И, конечно, больше пространства для мышки благодаря отсутствию цифрового блока.

При работе с видео и фото я больше использую мышку, клавиатура здесь лишь инструмент выбора инструмента. Тавтология, но что поделать. Однако, подсветка яркая, сочная и это позволяет быстро находить нужную горячую клавишу. В Adobe Premiere Pro я использую, по-большей части, B и N, и никаких проблем в работе не заметил. Это отличный вариант для монтажа видео, особенно если вы получаете удовольствие от щелчков.

Для печати именно мой вариант переключателей подошёл идеально. Стоит понимать, что этот абзац очень субъективный и те ощущения, которые понравились мне, могут не понравиться вам. Но, мне очень нравятся звуки переключателей. Я же журналист и много текста пишу, постоянно редактирую, вычитываю и набираю целые простыни обзоров за короткие сроки, так что клавиатура для меня очень и очень важна. Могу сказать, что в плане работы с текстом это именно то, чем я лично хотел бы пользоваться каждый день. Клавиши нажимаются легко и срабатывают с половины своего хода, есть что-то вроде глухого щелчка, по которому на подсознательном уровне понимаешь - клавиша нажата. Я набираю текст вслепую, так быстрее и можешь контролировать текст на экране, но этот звук нажатий просто сводит с ума. В хорошем смысле. Не знаю как показали бы себя другие переключатели (синие), но эти довели меня до полнейшего восторга.

Итог

Стоимость данной клавиатуры составляет примерно 75 долларов. Исходя из этой цифры, вы можете перевести в свою местную валюту и определить стоимость гаджета. Стоит отметить, что это достаточно доступно, если учитывать, что мы говорим о механической игровой клавиатуре с RGB подсветкой и софтом для настройки девайса. Большинство аналогов стоят от 100 долларов и выше, более-менее адекватные по качеству конкуренты, которых я нашёл в сети, стоят 129 долларов. Это почти вдвое дороже нашего сегодняшнего гостя.

При этом, стоит понимать, что Modecom - динамично развивающийся европейский бренд. Каждая новинка перед выходом в свет тщательно тестируется, в Китае довольно высокий уровень контроля качества. Всё это делается для того, чтобы итоговый продукт порадовал своего обладателя. У компании весьма известное имя, широкий ассортимент продукции и масса новинок, созданных по современной моде и требованиям пользователей. Хотите TKL? Есть. Хотите мышку с дорогим оптическим сенсором? Тоже есть. Хотите софт и сайт с адекватным дизайном, описанием продукции и технической поддержкой? Есть. У китайских брендов, которые можно купить за те же деньги, нет ничего этого.

Я провёл с клавиатурой достаточно времени, чтобы говорить с уверенностью, что это шикарный девайс на все случаи жизни. На клавиатуре удобно играть, на ней удобно работать с текстом или монтировать видео, удобно общаться в чате или социальных сетях при полной темноте в комнате. При этом, собран девайс очень добротно, ничего не скрипит и не продавливается, клавиши нажимаются ровно и этот звук щелчка - это нереально круто. Я могу советовать устройство абсолютно любому, кто хочет получить лучшее решение за небольшие деньги.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".