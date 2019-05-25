Обзор NO.1 DT 28. Умные часы на все случаи жизни

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Согласитесь, наручные часы уже давно перестали быть элементом украшения, ведь за последние годы они превратились в нечто большее и существенно прибавили в функциональности. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию прямое тому доказательство. Встречайте, перед вами спорт, бизнес, смарт часы от специализированного бренда NO.1, модель DT 28. Устройство получило под свое управление все необходимое для современного пользователя и не только. В этих небольших часах собрано сразу 20 полезных функций, которые, несомненно, привлекут внимание покупателей. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Смарт-часы NO.1 DT 28

Кабель для зарядки

Инструкция по эксплуатации

Устройство поставляется в компактной картонной упаковке с прозрачной крышкой. Порадовало то, что в комплекте поставки нет ничего лишнего, что могло бы повлиять на увеличение стоимости данного девайса. На момент написания обзора устройство можно было приобрести приблизительно за 30 американских долларов. Внутри упаковки находятся:

Особенности

Размер экрана: 1.54

Разрешение экрана: 240*240

Тип экрана: цветной TFT

Материал экрана: закаленное стекло

Напряжение батареи: 3.7 V

Емкость аккумулятора: 230 мАч

Способ зарядки: магнитный заряд

Совместимость: iOS, Android

Чип: Nordic NRF52832

Поддерживаемые функции: Частота сердечных сокращений, ЭКГ, артериальное давление, насыщение крови кислородом, многочисленные упражнения, погода IOS / Android (высота, давление воздуха) шаг, секунды, пульт фотография, управление музыкой

Bluetooth 4.2

Класс защиты IP68

Вес: 59 г

Дизайн и функционал

Устройство выполнено из качественных материалов. К сборке у нас никаких нареканий не возникло. Кроме того, благодаря классу защиты IP68 данные часы не боятся погружения в воду до 10 метров. Другими словами, вы легко можете использовать девайс при плавании.

В наше распоряжение попала модель с металлическим ремешком, который, при необходимости, легко можно заменить на любой другой. Подойдут даже ремешки от других сторонних часов. Благодаря использованному механизму пользователи быстро могут подобрать для себя необходимый размер.

На одной из боковых граней девайса расположились две кнопки управления. Верхняя отвечает за вкл/выкл устройства, нижняя же позволяет перейти в предыдущее меню.

На лицевой части часов расположился круглый HD-дисплей с сенсорным управлением. Порадовало то, что разработчики использовали закаленное стекло. Сенсорная составляющая хорошо показала себя в работе и отлично реагирует на касания пальцем.

На противоположной стороне устройства находятся две металлические пластины для осуществления зарядки часов. Была использована технология магнитной зарядки. Часы получили под свое управление мощный аккумулятор в 230 мАч, что позволяет использовать девайс от 5 до 7 дней без подзарядки. Для полной зарядки необходимо потратить около 2 часов времени.

Здесь же расположился сенсор для измерения сердечного ритма.

Теперь о самом главном – функционале девайса. Устройство работает достаточно быстро и за все время работы мы ни разу не столкнулись с зависанием системы. Пользователю дается возможность выбрать различные варианты циферблата (всего четыре). Для этого необходимо включить часы, после чего нажать на экран пальцем и удерживать.

Проведя пальцем по экрану сверху вниз, вы попадаете в меню настройки яркости подсветки. Здесь же можно увидеть иконку подключения к Bluetooth и индикатор состояния заряда аккумулятора.

Если же провести пальцем по экрану слева на право, то вы автоматически попадете в меню оповещений с вашего смартфона.

Для того, чтобы быстро измерить частоту сердцебиения пользователя, достаточно провести пальцем справа на лево. Через небольшой промежуток времени вы увидите на экране полученные результаты.

Для того, чтобы попасть в основное меню приложений необходимо провести пальцем снизу вверх. Следует отметить для того, чтобы все функции часов работали обязательно необходимо подключение к вашему смартфону при помощи Bluetooth. Для этого достаточно скачать и установить на свое мобильное устройство приложение Fundo Pro, после чего добавить свое устройство и создать профиль.

Давайте разберем наиболее интересные функции, которые представлены в данных часах. Начнем с того, что данное устройство помогает оценить состояние вашего сердца при помощи мониторинга ЭКГ. Для этого необходимо включить данную функцию на часах, а результаты можно будет наблюдать уже на вашем смартфоне. Другими словами, производители дали возможность пользователям контролировать состояние сердца в любом месте.

Отдельное внимание следует уделить тому, что пользователям данных часов дается возможность осуществлять мониторинг сердечных сокращений 24 часа в сутки. Сюда же следует добавить функцию обнаружения кровяного давления, кислорода, измерения давления воздуха, высоты над уровнем моря и многое другое. И все это в одном небольшом устройстве.

Для пользователей ведущих активный образ жизни придется по душе наличие сразу нескольких спортивных режимов: бег, прогулка, плавание, езда на велосипеде, баскетбол, скалолазание и т.д. Кроме того, следует отметить, что при занятии спортом вы никогда не пропустите важное сообщение, либо звонок на ваш телефон, а все благодаря специальным уведомлениям, которые поступают на данные часы. Да, возможно некоторым покажется странным, что здесь нет микрофона и нет возможности отвечать на звонки прямо с часов. Однако, как нам кажется, это уже совершенно другая история и ценовая категория. Благо, что разработчики добавили возможность сбросить входящий вызов, к примеру если вы находитесь на совещании, вам не придется искать свой телефон. Понравилось то, что после того, как на часы поступает оповещение, об этом напоминает легкая вибрация.

Еще одна важна функция, которой обладают данные часы – это поддержка одной из крупнейших платежных систем Alipay.

Для удобства пользователей здесь еще две интересные функции. Вы можете управлять музыкой, которая играет на вашем смартфоне. Если быть точным, переключать треки, останавливать и запускать. Кроме того, здесь же есть функция, которая позволит использовать часы в качестве затвора камеры вашего смартфона. Согласитесь, удобно.

Все собранные данные в течение всего дня вы легко, в одно касание, можете выгрузить в смартфон при помощи приложения, что позволяет контролировать свой образ жизни и не только. Вы легко сможете выстроить свой график для комфортной жизни. Другими словами, благодаря часам NO.1 DT 28 вы избавитесь от многих проблем и сумеете направить свое здоровье по правильному пути.

Итоги

Подведем итоги по умным часам NO.1 DT 28. Перед нами доступное, многофункциональное, и как нам, кажется, самое полезное устройство, которое должно присутствовать в жизни каждого человека. При помощи небольших часов вы сумеете контролировать свое здоровье. Данный девайс идеально подойдет для всех: спортсменов, бизнесменов и обычных пользователей. Среди плюсов следует отметить следующее: минималистичный дизайн, водонепроницаемость, отличный функционал, качественная сборка и материалы, и конечно же приятная стоимость. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройства нам выявить не удалось.