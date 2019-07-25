Обзор Nobby S300 Pro. Недорогой смартфон для рабочих задач

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию недорогой смартфон от компании Nobby, которая не перестает радовать своих покупателей стильными и доступными девайсами. Встречайте, перед вами модель S300 Pro. Давайте чуть ближе познакомимся с данным решением.

Видео обзор

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Комплект поставки

Смартфон Nobby S300 Pro

Наушники

Зарядное устройство

Кабель microUSB

Документация

Смартфон поставляется в компактной стилизованной упаковке, на которой можно найти всю необходимую техническую информацию о данном устройстве. В комплект поставки включено следующее:

Внешний вид

Перед нами смартфон, выполненный в классическом форм-факторе. Дизайн девайся понравится многим. Корпус выполнен из пластика. К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не появилось.

Спереди размещен 4.95-дюймовый сенсорный IPS дисплей с неплохими углами обзора и толстыми рамками. Сверху расположена фронтальная камера и динамик. Сенсорные кнопки управления не вынесены отдельно на нижнюю рамку экрана. Они находятся в самом дисплее.

Справа находится качелька громкости и кнопка вкл/выкл.

Снизу можно увидеть отверстие микрофона.

Разъем для зарядки microUSB перекочевал на верхнюю грань к аудио разъему для подключения наушников.

На тыльной стороне размещена основная камера и динамик.

Задняя крышка открывается. Под ней находится съемный аккумулятор, два слота под SIM и отдельный слот для карты памяти microSD до 32 Гб.

Смартфон достаточно легкий и удобен в пользовании. Из минусов можно отметить то, что при прямых попаданиях солнца дисплей ведет себя не лучшим образом.

Начинка

Устройство работает на базе 4-ядерного процессора MediaTek MT6580M с тактовой частотой 1300 МГц в одной паре с видеопроцессором Mali-400 MP1. На борту 16 Гб встроенной и 2 Гб оперативной памяти. Да, памяти не так много, да и поддержка карты памяти microSD не сильно улучшит ситуацию, ведь здесь есть свои ограничения. Поддерживаются карты до 32 Гб. Не сказать, что в вашем распоряжении будет мощная начинка, позволяющая играть в требовательные игры, однако, для того чтобы совершать повседневные задачи, серфить интернет и играть в обычные игры смартфон вполне пригоден.

Связь

Смартфон поддерживает большинство популярных стандартов связи, в том числе и 4G LTE. Устройство имеет следующие интерфейсы: Wi-Fi 802.11b и Bluetooth 2.1. К качеству связи у нас никаких нареканий не появилось. Связь держится уверенно и не прерывается.

Аккумулятор

Камера

Мощность аккумулятора составляет 2000 мАч. Если использовать смартфон чисто для общения при помощи телефонных звонков и социальных сетей, то заряда хватает приблизительно на 5-7 часов. При максимальной нагрузке данный показатель снизится приблизительно в 2 раза.О каких-то высококачественных фотографиях в данном смартфоне и речи не может быть. Основная камера показывает неплохие результаты в работе, однако, как и экран, сильно боится солнечных лучей. В умелых руках фотографии получаются весьма неплохо. Фронтальная камера отлично подойдет для общения в социальных сетях при помощи видео звонков. Далее предлагаем познакомиться с примерами фотографий:

Софт

Была использована операционная система Android 8.1. Понравилось то, что разработчики не стали дополнять систему множеством бесполезных приложений, которые лишь засоряют память и дали возможность самостоятельно установить все необходимое пользователям. Другими словами, покупатели получают практически чистую систему.

Итоги

Характеристики

Операционная система: Android 8.1

Тип корпуса: классический

Материал корпуса: пластик

Управление: сенсорные кнопки

Количество SIM-карт: 2

Тип SIM-карты: micro SIM

Вес: 135 г

Размеры (ШxВxТ): 66.3x141x9.4 мм

Тип экрана: цветной IPS, сенсорный

Тип сенсорного экрана: мультитач, емкостный

Диагональ: 4.95 дюйм.

Размер изображения: 960x480

Число пикселей на дюйм (PPI): 217

Соотношение сторон: 18:9

Разрешение основной (тыловой) камеры: 5 МП

Geo Tagging

Фронтальная камера: есть, 2 МП

Аудио: MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио

Разъем для наушников: 3.5 мм

Стандарт связи: GSM 900/1800/1900, CDMA 450, CDMA 800, 3G, 4G LTE

Интерфейсы: Wi-Fi 802.11b, Bluetooth 2.1, USB

Спутниковая навигация: GPS/ГЛОНАСС

Cистема A-GPS

Поддержка WPS

Процессор: MediaTek MT6580M, 1300 МГц

Количество ядер процессора: 4

Видеопроцессор: Mali-400 MP1

Объем встроенной памяти: 16 Гб

Объем оперативной памяти: 2 Гб

Слот для карт памяти до 32 Гб, отдельный

Емкость аккумулятора: 2000 мА⋅ч

Время работы в режиме разговора: 7 ч

Время работы в режиме ожидания: 120 ч

Тип разъема для зарядки: micro-USB

Поддержка RAW

Подводя итоги по Nobby S300 Pro следует отметить, что перед нами недорогой смартфон, который отлично подойдет для выполнения повседневных задач. Да, вы не получаете мощную начинку, да, здесь нет сверх четкой камеры, однако все свои функции устройство выполняет хорошо. Не понравится может лишь не самый емкий аккумулятор и не хватка памяти.