Обзор Nobby S300 Pro. Недорогой смартфон для рабочих задач

2019-07-25, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - Nobby S300 Pro; [48]
Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию недорогой смартфон от компании Nobby, которая не перестает радовать своих покупателей стильными и доступными девайсами. Встречайте, перед вами модель S300 Pro. Давайте чуть ближе познакомимся с данным решением.

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Видео обзор

Комплект поставки

Смартфон поставляется в компактной стилизованной упаковке, на которой можно найти всю необходимую техническую информацию о данном устройстве. В комплект поставки включено следующее:
  • Смартфон Nobby S300 Pro
  • Наушники
  • Зарядное устройство
  • Кабель microUSB
  • Документация

Внешний вид

Перед нами смартфон, выполненный в классическом форм-факторе. Дизайн девайся понравится многим. Корпус выполнен из пластика. К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не появилось.

Спереди размещен 4.95-дюймовый сенсорный IPS дисплей с неплохими углами обзора и толстыми рамками. Сверху расположена фронтальная камера и динамик. Сенсорные кнопки управления не вынесены отдельно на нижнюю рамку экрана. Они находятся в самом дисплее.

Справа находится качелька громкости и кнопка вкл/выкл.

Снизу можно увидеть отверстие микрофона.

Разъем для зарядки microUSB перекочевал на верхнюю грань к аудио разъему для подключения наушников.

На тыльной стороне размещена основная камера и динамик.

Задняя крышка открывается. Под ней находится съемный аккумулятор, два слота под SIM и отдельный слот для карты памяти microSD до 32 Гб.

Смартфон достаточно легкий и удобен в пользовании. Из минусов можно отметить то, что при прямых попаданиях солнца дисплей ведет себя не лучшим образом.

Начинка

Устройство работает на базе 4-ядерного процессора MediaTek MT6580M с тактовой частотой 1300 МГц в одной паре с видеопроцессором Mali-400 MP1. На борту 16 Гб встроенной и 2 Гб оперативной памяти. Да, памяти не так много, да и поддержка карты памяти microSD не сильно улучшит ситуацию, ведь здесь есть свои ограничения. Поддерживаются карты до 32 Гб. Не сказать, что в вашем распоряжении будет мощная начинка, позволяющая играть в требовательные игры, однако, для того чтобы совершать повседневные задачи, серфить интернет и играть в обычные игры смартфон вполне пригоден.

Связь

Смартфон поддерживает большинство популярных стандартов связи, в том числе и 4G LTE. Устройство имеет следующие интерфейсы: Wi-Fi 802.11b и Bluetooth 2.1. К качеству связи у нас никаких нареканий не появилось. Связь держится уверенно и не прерывается.

Аккумулятор

Мощность аккумулятора составляет 2000 мАч. Если использовать смартфон чисто для общения при помощи телефонных звонков и социальных сетей, то заряда хватает приблизительно на 5-7 часов. При максимальной нагрузке данный показатель снизится приблизительно в 2 раза.

Камера

О каких-то высококачественных фотографиях в данном смартфоне и речи не может быть. Основная камера показывает неплохие результаты в работе, однако, как и экран, сильно боится солнечных лучей. В умелых руках фотографии получаются весьма неплохо. Фронтальная камера отлично подойдет для общения в социальных сетях при помощи видео звонков. Далее предлагаем познакомиться с примерами фотографий:

Софт

Была использована операционная система Android 8.1. Понравилось то, что разработчики не стали дополнять систему множеством бесполезных приложений, которые лишь засоряют память и дали возможность самостоятельно установить все необходимое пользователям. Другими словами, покупатели получают практически чистую систему.

Итоги

Подводя итоги по Nobby S300 Pro следует отметить, что перед нами недорогой смартфон, который отлично подойдет для выполнения повседневных задач. Да, вы не получаете мощную начинку, да, здесь нет сверх четкой камеры, однако все свои функции устройство выполняет хорошо. Не понравится может лишь не самый емкий аккумулятор и не хватка памяти.

Характеристики

  • Операционная система: Android 8.1
  • Тип корпуса: классический
  • Материал корпуса: пластик
  • Управление: сенсорные кнопки
  • Количество SIM-карт: 2
  • Тип SIM-карты: micro SIM
  • Вес: 135 г
  • Размеры (ШxВxТ): 66.3x141x9.4 мм
  • Тип экрана: цветной IPS, сенсорный
  • Тип сенсорного экрана: мультитач, емкостный
  • Диагональ: 4.95 дюйм.
  • Размер изображения: 960x480
  • Число пикселей на дюйм (PPI): 217
  • Соотношение сторон: 18:9
  • Разрешение основной (тыловой) камеры: 5 МП
  • Geo Tagging
  • Фронтальная камера: есть, 2 МП
  • Аудио: MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио
  • Разъем для наушников: 3.5 мм
  • Стандарт связи: GSM 900/1800/1900, CDMA 450, CDMA 800, 3G, 4G LTE
  • Интерфейсы: Wi-Fi 802.11b, Bluetooth 2.1, USB
  • Спутниковая навигация: GPS/ГЛОНАСС
  • Cистема A-GPS
  • Поддержка WPS
  • Процессор: MediaTek MT6580M, 1300 МГц
  • Количество ядер процессора: 4
  • Видеопроцессор: Mali-400 MP1
  • Объем встроенной памяти: 16 Гб
  • Объем оперативной памяти: 2 Гб
  • Слот для карт памяти до 32 Гб, отдельный
  • Емкость аккумулятора: 2000 мА⋅ч
  • Время работы в режиме разговора: 7 ч
  • Время работы в режиме ожидания: 120 ч
  • Тип разъема для зарядки: micro-USB
  • Поддержка RAW

Комментарии и отзывы Nobby S300 Pro
Смартфон Honor 20 Pro выходит в России...
Смартфон Honor 20 Pro выходит в РоссииБренд Honor поделился подробностями российского выхода смартфона Honor 20 Pro, который был представлен дв...
Готовимся к ремонту: выбор краски №1...
Готовимся к ремонту: выбор краски №1К сожалению или к счастью, все больше населения выполняет ремонт в квартирах, домах, дачах собственным...
Где дешевле купить планшет Samsung?...
Где дешевле купить планшет Samsung?В последние годы многие активно приобретают планшеты китайских производителей и, тем не менее, в следу...
Компания Origin PC теперь является часть...
Компания Origin PC теперь является частьКомпания Corsair приобрела Origin PC, производителя игровых систем, который только что представил Big O, ...
Xiaomi Mi 9T Pro показал производительно...
Xiaomi Mi 9T Pro показал производительноСмартфон Xiaomi Mi 9T Pro еще не появился в продаже, но сегодня его протестировали в популярном бенчмарке...
Предварительный обзор ZOTAC Gaming GeFor...
Предварительный обзор ZOTAC Gaming GeForКомпания NVIDIA представила свою новую линейку видеокарт с индексом Super в названии, которые отличаются ...
Samsung Galaxy Note10 сравнили вживую с ...
Samsung Galaxy Note10 сравнили вживую с В сети появились фотографии макетов Samsung Galaxy Note10 и Galaxy Note10+, которые сравниваются с прошло...
Экран у ноутбука Honor MagicBook Pro мож...
Экран у ноутбука Honor MagicBook Pro можБренд Honor представил новый ноутбук MagicBook Pro с 16,1-дюймовым экраном формата Full HD (1920 * 1080 т...


Обзор Nobby S300 Pro. Недорогой смартфон для рабочих задачОбзор Nobby S300 Pro. Недорогой смартфон для рабочих задач
Обзор Acer Predator Triton 500 (PT515-51). Мечта любого геймераОбзор Acer Predator Triton 500 (PT515-51). Мечта любого геймера
Обзор Mio MiVue i85. Лучший сигнатурный комбо видеорегистратор до 10000 рублей?Обзор Mio MiVue i85. Лучший сигнатурный комбо видеорегистратор до 10000 рублей?
Обзор Amazfit Verge. Лучшие умные часы до 10000 рублей?Обзор Amazfit Verge. Лучшие умные часы до 10000 рублей?
Обзор iBOX F5 WiFi SIGNATURE A12. Сигнатурный комбо-видеорегистратор с беспроводным обновлениемОбзор iBOX F5 WiFi SIGNATURE A12. Сигнатурный комбо-видеорегистратор с беспроводным обновлением
Предварительный обзор ZOTAC Gaming GeFor...
Предварительный обзор ZOTAC Gaming GeForКомпания NVIDIA представила свою новую линейку видеокарт с индексом Super в названии, которые отличаются ...
Обзор Simpler. Учим английский легко...
Обзор Simpler. Учим английский легкоЕсли вы большой фанат иностранных языков или просто понимаете, что нужно изучать английский, то у нас для...
Предварительный обзор Aorus GeForce RTX ...
Предварительный обзор Aorus GeForce RTX Сегодня мы поговорим о свежей видеокарте, которая вот только-только сегодня была анонсирована и уже совсе...
Обзор Road Trip 2. Необычная гонка...
Обзор Road Trip 2. Необычная гонкаСовременные казуальные мобильные игры потеряли всю свою уникальность и интересность — разработчики не при...
Предварительный обзор ASUS ROG Strix XG4...
Предварительный обзор ASUS ROG Strix XG4Довольно часто на рынок выходят мониторы, которые созданы специально для геймеров, ценящих качество изобр...
Обзор Bring!. Шикарный список покупок...
Обзор Bring!. Шикарный список покупокЕсли у вас есть проблемы с покупками и вы не совсем привыкли записывать списки покупок в текстовом вариан...
Предварительный обзор Oukitel Y4800. Сто...
Предварительный обзор Oukitel Y4800. СтоУ многих пользователей возникло мнение, что за адекватные деньги сейчас смартфон не купить — он либо слиш...
Предварительный обзор Xiaomi Qin 2. Инте...
Предварительный обзор Xiaomi Qin 2. ИнтеОфициально представлен новый смартфон Xiaomi Qin 2, который стоит каких-то смешных денег и при этом предо...
Предварительный обзор Antec NX400. Круто...
Предварительный обзор Antec NX400. КрутоДавно мечтали о продвинутом корпусе, который не стоит конских денег? Самое время посмотреть на современно...
Обзор Dota Underlords. Новые шахматы...
Обзор Dota Underlords. Новые шахматыДавайте посмотрим на новое детище компании Valve, которая долгое время хотела договориться с разработчика...
Предварительный обзор AeroCool SI-5200 F...
Предварительный обзор AeroCool SI-5200 FСамое время собрать новую игровую систему и получить удовольствие не только от того, какая она мощная и т...
Dell обновила линейку корпоративных устр...
Dell обновила линейку корпоративных устр17 июля в Москве прошла пресс-конференция Dell Technologies, в рамках которой были показаны новые ключевы...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor