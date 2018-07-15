Обзор OKLICK 790G IRON FORCE. Лучшая игровая клавиатура за доступную стоимость

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Современные геймеры достаточно требовательно относятся к подбору игровой периферии, и не редко их внимание переключается на не дорогостоящие решения. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию бюджетную игровую клавиатуру с подсветкой. Встречайте, перед вами очередная новинка от компании OKLICK - 790G IRON FORCE. Устройство получило под свое управление отличный функционал, привлекательный дизайн, и хорошую цену. На момент написания обзора средняя стоимость девайса, по данным сервиса ЯндексМаркет, составляла приблизительно 1000 рублей. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Устройство поставляется в компактной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию о клавиатуре OKLICK 790G. В комплекте поставки нет ничего лишнего, что могло бы повлиять на увеличение стоимости девайса. Внутри коробки находится лишь сама клавиатура и документация.

Особенности

Тип подключения: проводной

Количество клавиш: 104

Одновременное нажатие до 19 клавиш

Ресурс клавиш: до 10 млн. нажатий

Мультимедийные клавиши

Металлический корпус

Подсветка: 3 цвета

Кабель в прочной тканевой оплетке

Длина кабеля: 1.5 м

Вес: 668 г

Внешний вид и функционал

Внимание покупателей сразу же привлечет прочный металлический корпус клавиатуры, который позволил получить отличную жесткость. Разработчикам стоит поставить большой плюс за интересно подобранный дизайн. Клавиатура выполнена в футуристичном дизайне, напоминающем космический корабль.

Раскладка клавиш классическая без всяких изменений. Использованный шрифт отлично читается. Была использована конструкция клавиш "Скелетон", все чаще пользующаяся популярностью среди недорогих устройств.

Не понравилось лишь то, что клавиши нажимаются слишком туго и выдают не очень приятный звук. Проблем с чисткой клавиатуры возникнуть не должно.

На клавишах F1-F12 обосновались мультимедийные функции, которые работают в сочетании с клавишей Fn.

Интересным ходом разработчиков стала эффектная площадка с названием производителя над клавишами стрелок, которая также подсвечивается.

На нижней части устройства находятся резиновые ножки, позволяющие крепко держаться на месте и две выдвижные ножки, увеличивающие угол наклона клавиатуры.

Дизайн клавиатуры выполнен так, что можно обойтись без подставки под запястья, а все благодаря компактным габаритам, отличному углу наклона и расположением клавиш, расставленным практически по краям корпуса.

Если говорить в целом о данной клавиатуре, то следует отметить, что она полностью оправдывает свою стоимость. Работать на ней достаточно комфортно. Кажется геймеры, которые ищут не дорогостоящее решение будут в восторге.

Подсветка

Теперь давайте поговорим о подсветке клавиатуры. В нашем распоряжении всего три цвета: красный, синий и фиолетовый. Максимальной яркости более чем достаточно, чтобы клавиатура эффектно смотрелась не только в темноте, но и в светлое время суток.

Подсветка может работать в трех режимах: обычной, дышащая с чередованием трех цветов, дышащая в одном цвете. Лично нам приглянулась фиолетовая подсветка, которая придает интересную атмосферу.

Благодаря подсветке вы легко сможете использовать устройство даже в темноте. Кнопки подсвечиваются идеально и хорошо читаются.

Функционал клавиш

Fn+F1 - медиаплеер

Fn+F2 - Уменьшение громкости

Fn+F3 - Увеличение громкости

Fn+F4 - Отключение звука

Fn+F5 - Предыдущий трек

Fn+F6 - Следующий трек

Fn+F7 - Воспроизведение/Пауза

Fn+F8 - Стоп

Fn+F9 - Браузер

Fn+F10 - Электронная почта

Fn+F11 - Мой компьютер

Fn+F12 - Избранное

Fn+PrtScr - режим подсветки с плавным чередование трех цветов

Fn+ScrlLock - режим подсветки постоянно

Fn+Paise - режим подсветки пульсирующее свечение одного цвета

Fn+UP - увеличение яркости подсветки

Fn+Down - уменьшение яркости подсветки

Fn+ "-" - уменьшение скорости пульсации

Fn+ "+" - увеличение скорости пульсации

Fn+Windows - блокировка клавиши Windows

Итоги

Подведем итоги по игровой клавиатуре OKLICK 790G. Устройство, как нам кажется, придется по душе большинству покупателей. За небольшую цену вы получаете под свое управление отличную клавиатуру с подсветкой и металлическим корпусом, который эффектно впишется в интерьер любого рабочего места. Дизайн устройства понравится даже самым капризным пользователям, которые давно искали под свое управление действительно интересное и недорогое решение. Сборка аккуратная и качественная. Кабель в прочной тканевой оплетке, что позволило существенно увеличить срок ее службы. Не понравится может только тяжелое нажатие клавиш. В остальном, устройство отлично показало себя в работе. В любом случае выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.