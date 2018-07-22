Обзор Oklick 830ST. Многофункциональная беспроводная клавиатура

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Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию компактную беспроводную клавиатуру от компании OKLICK, которая позволяет не сидеть близко к монитору, или к своему большому телевизору. Теперь достаточно сесть на свой мягкий диван и работать с комфортом. Встречайте, перед вами модель 830ST. Устройство получило под свое управление отличный функционал, минималистичный дизайн и тачпад. На момент написания обзора средняя стоимость девайса, по данным сервиса ЯндексМаркет, составляла приблизительно 1200 рублей. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Беспроводная клавиатура с тачпадом

2 батарейки стандарта "ААА"

USB-ресивер

Руководство пользователя и гарантийный талон

Устройство поставляется в компактной фирменной упаковке компании Oklick на которой можно найти всю необходимую информацию о данной клавиатуре. В комплекте поставки есть все необходимое для полноценной работы:

Особенности

Тип подключения: беспроводной

Количество клавиш: 78 + тачпад с 2 кнопками

Ресурс кнопок: до 3 000 000 нажатий

Мультимедийные клавиши

Anti-Ghosting с возможностью одновременного нажатия до 6 клавиш

Клавиатура Slim-дизайна

Мультимедийные дополнительные клавиши

Радиус действия: 10 м

Глубина клавиатуры: 18 мм

Интерфейс: USB

Тип элементов питания: 2хААА

Цвет английских букв: белый

Цвет русских букв: белый

Размеры клавиатуры: 336.5x121x18 мм

Цвет: черный

Вес: 260 г

Панель Multi Touch

Внешний вид и функционал

Корпус устройства выполнен из качественного пластика в черном цвете. Клавиатура не гнется и устойчиво стоит на месте. Радует то, что от нее не исходят посторонние запахи дешевого материала.

Благодаря своим компактным размерам вы легко сможете использовать клавиатуру даже лежа на своем мягком диване, ведь для удобства, здесь предусмотрен тачпад с двумя функциональными кнопками мышки (правый/левый клик). Тачпад отлично реагирует на нажатия пальцем.

Раскладка клавиатуры классическая, если не считать однострочную клавишу Enter и расположение стрелок, которые были установлены под правой Shift. На практике получилось не совсем удобно, клавиши стрелок слишком маленькие. Привыкать придется и к Backspace, которая по размерам даже меньше чем клавиша Enter, и зачастую вы будете промахиваться при интуитивном нажатии.

Цифровой блок перекочевал на буквенную составляющую клавиш и включается при помощи комбинации клавиш Fn+F11 (NUM Lock).

Использованный шрифт клавиш отлично читается. Ход клавиш короткий и мягкий, что не может не порадовать. Нет лишь подсветки, что не позволяет полноценно использовать устройство в темноте, однако это привело бы к быстрой просадке батареек.

Кнопка Fn расположилась под левой Shift, что очень удобно. При помощи Fn можно активировать дополнительный функционал, который расположился на клавишах F1-F12 и стрелок.

На одной из граней устройства обосновалась кнопка вкл/выкл клавиатуры.

На нижней части девайса расположились четыре резиновые ножки и открывающийся отсек для батареек типа ААА. Внутри также есть отсек для USB-ресивера.

Дальность связи достигает до 10 метров. На практике максимальное значение достигает приблизительно 6-8 метров, после чего начинаются неполадки со связью. Однако этого более чем достаточно для полноценной работы.

В целом устройство показывает неплохие результаты в работе, однако не стоит забывать о том, что на подобном решении не получится работать длительное время, использовать ее для игр и набора больших объемов текста. Oklick 830ST отлично подойдет для счастливых обладателей смарт-приставок, телевизоров и других подобных устройств.

Итоги

Подведем итоги по беспроводной компьютерной клавиатуре Oklick 830ST. Перед нами недорогое, но в то же время многофункциональное решение, которое заменит вашу обычную клавиатуру и мышку. В результате вы получаете под свое управление компактную беспроводную клавиатуру с тачпадом, что позволяет работать с максимальным комфортом. Среди плюсов следует отметить следующее: качественная сборка и материалы, наличие полноценного тачпада, функционал и конечно же доступная цена. Да, здесь есть небольшие минусы, но о них быстро забываешь. Однако выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.