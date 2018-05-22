Обзор GAMDIAS POSEIDON M1. Доступный игровой комбо-набор: клавиатура, мышка и наушники

2018-05-22, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - GAMDIAS POSEIDON M1; [133]
Современные геймеры предпочитают использовать для своих любимых игр различные флагманские устройства, которые стоят не малых денег. Это и понятно, ведь в дорогостоящих устройствах, чаще всего, есть все то, что необходимо. Однако из-за этого многие не обращают внимания на бюджетные девайсы. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию отличный комбо-набор от компании GAMDIAS, состоящий сразу из трех устройств: клавиатуры, мышки и гарнитуры. Встречайте, перед вами POSEIDON M1. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройства поставляются в массивной упаковке из картона на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплект поставки входят:
  • Мембранная клавиатура ARES M1
  • Гарнитура EROS E1
  • Игровая мышка ZEUS E2

Особенности ARES M1

  • Цвет: черный
  • Подсветка: Многоцветная
  • Влагозащитный дизайн
  • Тип переключателей: мембранный
  • Мультимедиа клавиши: 8
  • Жизненный цикл клавиш: 5 000 000
  • Интерфейс: USB
  • Длина кабеля: 1,5 м
  • Размеры (мм): 470 x 200 х 55
  • Вес: 0,650

Особенности EROS E1

  • Конструкция с улучшенной эргономикой
  • Цвет: черный
  • Сенсор: оптический
  • Разрешение: 3200 DPI
  • Количество кнопок: 5
  • Подсветка: Разноцветная
  • Разрешение (DPI): 1200 / 1600 / 2400 / 3200
  • Материал: пластик
  • Интерфейс: USB
  • Кабель: 1,5 м

Особенности ZEUS E2

  • Цвет: черный
  • Звук: стерео
  • Диаметр динамика: 40 мм
  • Чувствительность: 120dB + / - 3 dB
  • Частотный диапазон: 20 Hz -20 KHz
  • Сопротивление: 32 +/ - 15% Ом на 1 KHz
  • Материал корпуса: пластик
  • Материал амбушюр: кожа
  • Интерфейс: USB для подсветки и 3.5 мм для стерео звука
  • Кабель: 1,8 м

Внешний вид и функционал

Игровой комбо-набор POSEIDON M1 отлично подойдет для начинающих геймеров, которые не пользуются макросами, им достаточно получить под свое управление стильное, и в то же время недорогое решение. Корпус устройств выполнен из пластика. К качеству сборки и материалов у нас существенных нареканий не появилось. Все детали закреплены аккуратно и надежно.

  • ARES M1
Мембранная клавиатура ARES M1 получила под свое управление агрессивный дизайн с многоцветной подсветкой.

Раскладка клавиш классическая. Цифровой блок клавиш также не получил никаких изменений.

На верхней части устройства расположились дополнительные кнопки управления, в их числе и мультимедийные.

Ход клавиш достаточно короткий и тихий. Многоцветная подсветка работает в одном режиме и изменить ее, к сожалению, возможности нет. Ее можно лишь отключить при помощи клавиши Scroll Lock.

На нижней части клавиатуры расположились две резиновые и две выдвижные ножки, позволяющие увеличить угол наклона устройства.

Порадовало наличие подставки под запястья. Она хоть и короткая, однако показывает себя с лучшей стороны во время длительных игровых сессий.

Также следует отметить выделенные красным цветом клавиши WASD и стрелок, которые чаще всего используются в различных играх.

  • EROS E1
Корпус гарнитуры выполнен из пластика. Дужка отлично гнется и настраивается по высоте, что позволяет устройству отлично держаться на голове и не давить на нее.

Внутренняя часть душки получила мягкую вставку.

40 мм динамики прикрыты амбушюрами из кожзаменителя. Шумоизоляция, учитывая стоимость данного набора, на неплохом уровне, что позволяет не отвлекаться от своей любимой игры на посторонние шумы. Они съемные, и при желании их легко можно почистить.

На левой чашке гарнитуры расположились кнопка вкл/выкл микрофона и барабан регулировки громкости. Их расположение позволяет быстро убавить/прибавить громкость, либо отключить микрофон.

На противоположной стороне находится выдвижной микрофон, который регулируется лишь по вертикали. Однако не сказать, что микрофон показывает хорошие результаты в работе. При общении и записи голоса появляются посторонние шумы, но, к нашему удивлению, передаваемый голос отчетливый и хорошо слышен.

На боковых гранях чашек расположилась многоцветная подсветка, которая плавно переходит из одного цвета в другой. Управлять ею также возможности нет.

Кабель для питания достаточной длины, чтобы протянуть устройство в удобное для вас место. Однако не понравилось то, что разработчики использовали сразу три разъема для их подключения. Для работы подсветки необходимо подключить USB, а для получения звука использовать привычные разъемы mini jack 3.5 мм. Было бы куда удобнее, если бы устройство работало лишь от USB.

Порадовало то, что наушники отлично садятся на голову, что позволяет использовать их при длительных игровых сессиях и при этом не уставать.

Что касается звука, на наше удивление, гарнитура показывает неплохие результаты в работе. Как нам показалось немного не хватает средних и низких частот, однако это ощущается лишь в прослушивании различной музыки и просмотра фильмов. Не стоит забывать о том, что данный набор является все же игровым. В играх все кажется идеальным. Мы испытали наушники в популярной компьютерной игре Escape from Tarkov, где наушники показали себя очень даже неплохо.

  • ZEUS E2
Игровая мышка ZEUS E2 придется по душе даже самым капризным пользователям. Форма мышки удобная и позволяет использовать устройство пользователям с большим хватом.

Устройство выполнено из пластика с матовым покрытием на верхней части. Здесь же расположились основные кнопки управления: левый/правый клик мышки, колесико и кнопка переключения DPI. Максимальное разрешение DPI составляет 3200. Всего четыре предустановленных режима DPI: 1200 / 1600 / 2400 / 3200. Этого вполне достаточно для того, чтобы найти для себя комфортный уровень работы.

На одной из боковых граней расположились две дополнительные кнопки управления: вперед/назад. Для того, чтобы мышка не соскальзывала разработчики добавили на боковые грани небольшие выступы в виде пчелиных сот.

На нижней части мышки расположились три тефлоновые ножки, позволяющие получить улучшенное скольжение по поверхности, а между ними обосновался оптический сенсор. Мышка неплохо показывает себя в работе, и в различных играх.

Мышка, как и два других устройства, получила под свое управление многоцветную переливающуюся подсветку, которая придает ей особый характер. Изменять режим работы подсветки и выполнять другие настройки возможности нет из-за отсутствия ПО.

Комбо-набор POSEIDON M1

Попробуем выстроить общую картину из трех устройств. Что мы получаем? Перед нами сразу три игровых устройства с подсветкой. Это идеальный набор для геймера, особенно если посмотреть на цену в 2400 рублей. В любом случае, если вы будете подбирать все три устройство по отдельности, то вероятнее всего вы переплатите. Да, без минусов здесь не обошлось, взять хотя бы кабели для питания, которые не получили оплетку, что может привести к плохим последствиям. Также следует отметить, что не одно из трех устройств не получило дополнительное программное обеспечение, но лично нам кажется, что оно в принципе здесь не нужно. Не хватает лишь дышащей подсветки в клавиатуре, которая, к сожалению, просто горит множеством цветов.

Итоги

Подведем итоги по игровому набору POSEIDON M1. Разработчикам удалось создать интересные девайсы, которые дополняют друг-друга и сумеют вписаться в интерьер любой рабочего места геймера. Устройства также отлично подойдут и для обычных пользователей. Среди плюсов следует отметить следующее: интересный дизайн, наличие подсветки, дополнительные кнопки управления на клавиатуре, выдвижной микрофон, качественная сборка и материалы, и конечно же доступная цена. Да, без минусов не обошлось, однако нам кажется, что на них можно закрыть глаза. Данный комбо-набор полностью оправдывает свою стоимость, и бьет большинство конкурентов наповал. В любом случае выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.

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Обзор GAMDIAS POSEIDON M1. Доступный игровой комбо-набор: клавиатура, мышка и наушникиОбзор GAMDIAS POSEIDON M1. Доступный игровой комбо-набор: клавиатура, мышка и наушники
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