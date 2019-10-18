Обзор Panasonic TOUGHBOOK CF-55. Защищенный ноутбук

Что вы представляете, когда слышите словосочетание «ноутбук для бизнеса»? Наверняка, в голове возникают картинки с тонкими и легкими ультрабуками. На самом же деле, бизнес – это не всегда работа в чистом офисе, иногда приходится работать в цехах, на разработках месторождений или стройке, а в таких условиях ультрабуки уже не помогут – нужен специальный защищенный ноутбук. Лэптопы Panasonic мало известны простым пользователям в нашей стране, зато в бизнес-сегменте компания является одной из ведущих, и на днях представила свое очередное решение – модульный 14-дюймовый ноутбук для промышленного сектора Toughbook 55 с потрясающей автономностью.

Устройство относится к, так называемой, полузащищенной категории: пулю он, конечно же, не остановит, но вот в жестких условиях окружающей среды подвести не должен. Модель предназначена для использования в различных секторах промышленности (энергетика, машиностроение, автомобилестроение, проектирование и строительство), в оборонном секторе (например, управление беспилотными системами), а также для обслуживания и ремонта сложного технического оборудования и транспортной инфраструктуры.

«Современная промышленность активно использует новые технологии, заменяя человеческие ресурсы системами автоматизированного контроля. Toughbook 55 позволяет создавать мобильные автоматизированные рабочие места с максимально высоким уровнем производительности и безопасности для любых секторов», - считает руководитель департамента мобильных решений для бизнеса Олег Гайдаенко.

На самом деле, это не совсем так: производительность лэптопа по современным критериям весьма невысокая – это процессор i5 (8-го поколения), 8 ГБ RAM и 256 ГБ SSD. Зато тут есть корпус из магниевого сплава, защита по протоколу IP53, работа в диапазоне температур от -20 до +60 и время работы до 40 часов, при том, что он довольно тонкий и легкий (32,8 мм и 2,08 кг).

Но главная «фича» ноутбука – модульная конструкция, которая позволяет пользователям самостоятельно конфигурировать устройство в соответствии с поставленными задачами, причем прямо в полевых условиях.

дискретная видеокарта AMD Radeon Pro WX 4150;

дополнительный накопитель SSD;

Smart Card Reader;

Blu-Ray привод;

DVD привод.

В левый конфигурационный слот доступна установка следующих модулей:

сканер отпечатка пальца;

дополнительная батарея (поддерживается «горячая» замена);

считыватель смарт карт;

бесконтактный считыватель смарт карт.

В правый конфигурационный слот могут быть встроены:Toughbook 55 доступен для заказа с ноября в трех версиях: с HD, Full HD (максимальная рекомендованная цена базовой модели от 275 796 рублей) и сенсорным Full HD экраном.

Автор: Артем Костенко.