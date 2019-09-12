Обзор Pathologic 2. Довольно страшная игра

Эмоции

Давайте поговорим о довольно сложной в моральном плане игре, которая вынуждает чувствовать себя никчемным существом, которое не может ничего поделать против смертельной болезни. Ощущения не очень приятные, но эта игра открывает глаза на массу важных в жизни вещей, да и в целом сюжет написан на пятерку с плюсом. Итак, давайте смотреть.

Геймплей

Стоит сказать, что далеко не каждая современная игра способна вызвать у игрока хоть какие-то переживания. Вы можете весьма спокойно пройти парочку современных шутеров и даже бровью не повести, что очень разочаровывает. Изначально видеоигры были задуманы для того, чтобы вызывать у игрока эмоции, хоть какие-то. Благо, у Pathologic 2 с этим проблем нет. Игра вызывать тонну переживаний и в определенный момент у меня просто пропало желание изучать виртуальный мир и общаться с людьми, ведь буквально каждая встреча сулила очередными переживаниями и моральными угрызениями. Каждая история, которую вы узнаете, будет трагической, ведь победить болезнь нельзя и можно лишь смириться с её существованием. Именно из-за этого путешествия по миру и сюжетные развилки вынуждают сопереживать не только окружающим больным, но и самому доктору, который изо всех сил старается помочь хоть кому-то.

Сюжет

Игровой процесс получился довольно необычным, ведь разработчики не хотели загонять вас в привычные рамки. Начнем с того, что здесь важнейшую роль играет время — вы должны правильно им распоряжаться, экономить каждую минуту и не тратить даже секунд впустую. Ведь потраченное на пустяки время значит, что вы не успеете кому-то помочь, спасти чью-то жизнь или хотя-бы попытаться это сделать. Также не будем забывать, что сам доктор, которым мы играем, находится в опасности и рано или поздно (скорее рано) его тоже настигнет ужас чумы. В этот момент ваш персонаж вас же и предаст, ведь делать то, что вы хотите, станет довольно трудно. К этому тоже нужно быть готовым, ведь игра, как я уже сказал, не планирует вести вас за ручку и показывать то, что вы уже привыкли видеть в других играх. Нет, здесь совсем другая картина геймплея и другие механики.

Итог

Я не буду говорить про саму сюжетную линию и истории, которые вам расскажут в игре, ведь они слишком интересны и уникальны, чтобы поливать вас спойлерами. Но я скажу, что сюжет вызывает ощущение тщетности борьбы против вселенского зла. Дело в том, что в игре ограничено время на прохождение и его не хватает, чтобы узнать всех персонажей и все сюжетные перипетии за один раз. Как бы вы не пытались, как бы не спешили, а за один раз увидеть все просто не получится — не хватит драгоценного времени. В итоге для изучения всех элементов истории вам нужно потратить уйму времени на повторные прохождения и только в этом случае получится сложить полную картинку событий. Это очень трудно, ведь игра, как я уже сказал тяжелая в плане переживаний и мало кто решится ощущать это несколько раз подряд. Но, если вы все же решитесь, то потом любая сюжетная игра крупных разработчиков покажется вам скукотищей.

Мне игра очень понравилась тем, что она кардинально отличается от всего того, что можно найти на рынке видеоигр. Здесь нет геройства, скучных диалогов или какого-то чуда, нет ощущений всемогущества. Вы — обычный доктор, который пытается спасти людей от смертельной болезни, от которой просто нет лекарства. И, поверьте, ощущать себя на месте главного героя очень трудно, ведь атмосфера царит гнетущая, люди вокруг погибают, а вам нужно ценить каждую минуту, чтобы помочь хоть кому-то. Да, эта игра заслуживает высокую оценку.