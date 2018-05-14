Обзор Pillars of Eternity II: Deadfire. Атмосфера уюта

Игру Pillars of Eternity II: Deadfire очень тяжело описать словами. Даже если я применю все свои навыки красноречия и словарный запас, накопленный за жизнь, то мне не хватит красок, дабы нарисовать вам полную картину. Ощущения от запуска и первых часов игры можно сравнить с хорошей книгой, которую вы когда-то в детстве (сознательном) прочитали, а потом, спустя много лет, вновь вернулись к этому же произведению. Сели в кресло, укутались в плед, раскрыли книжку и поняли, что всё осталось на своих же местах. Эмоции, радость и горечь, злость и адреналин, счастье и удовлетворённость от прочтения той самой книги можно сравнить со второй частью «Столпов». Это проект для тех, кто любит классику и наслаждается тотальной проработкой каждой детальки.

Сюжетная линия

Я не могу посоветовать игру тем, кто ценит современные шутеры или «выживалки». Нет, я не против этих жанров, но это настолько далеко от Pillars of Eternity, насколько вообще возможно. Здесь вы играете душой, тогда как рефлексы, реакция и прочие навыки уходят на второй план. Игра раскрывает перед вами действительно полноценную историю, где каждый виток важен и интересен, где стоит вникать и созерцать. Собственно, фанатам первой части продолжение понравится без всякого сомнения — это продолжение во всех смыслах слова. Создатели решили ничего кардинально не менять, просто дорисовали историю и немного подправили некоторые аспекты. Остальным же геймерам советую просто присмотреться — возможно это то, что вам нужно.У нас уже стало традицией в пункте «Сюжет» про сам сюжет не говорить. Вам просто не будет интересно играть, если вам сразу расскажут как там все будет происходить. Сюжетная завязка весьма увлекательная, ее буквально можно на цитаты разбить и постить в Instagram под фотографиями. Сразу, буквально на втором шаге по мосту с воспоминаниями душ, становится понятно — разработчики продумали все, до мельчайших деталей историй, даже если это вставка на три секунды.

Геймплей

История, которую нам рассказывает разработчик, может и не повергнет вас в шок от уровня драматургии, но это очень интересно и увлекательно. Мы катаемся по морям на своем корабле, изучаем мир и сражаемся с врагами, общаемся с новыми персонажами в попытках выяснить важнейшую вещь в этом всем действии. Какую именно — не скажу, чтобы не убивать интригу. Но, думаю это никого и не удивит, сюжетная линия здесь прекрасная от начала и до конца. Уровень того, как это все проработали, показывает насколько разработчик заботится об общей картинке в вашей голове.Как разработчик и обещали, игровые механики остались нетронутыми. То есть, кардинально ничего менять не стали — те же возможности, боевая система, крафт, собирательство и так далее. Для фанатов первой части это шикарная новость, ведь вам не нужно даже клавиши переучивать — просто начинаете играть и все. Привычный виртуальный мир в уже проверенном стиле, удобное и понятное управление, легкость в освоении механик и тактики.

Игровой процесс построен на исследовании виртуального мира, где вас могут и будут встречать разного рода враги, клады и прочие находки. Ваша задача заключается в том, чтобы не пропускать мелкие штрихи, которые предназначены для чего-то. Например, можно пропустить очередного духа и тот не расскажет вам интересную историю о том, как именно он сюда попал. Можно пропустить какой-то сундук и не получить нужный предмет или что-то в таком духе.

Диалоги

То есть, спешить никуда не стоит. Я настоятельно советую вам забыть про время и спокойно, размеренно, изучать каждый пиксель этого мира. Где-то можно нарваться на врага, где-то можно найти клад. Помимо этого, у нас теперь есть корабль, который является настоящим живым организмом со своей командой, капитаном и прочими фишками. Вам нужно следить за провизией, тренировать команду, сражаться в море, исследовать архипелаг и находить что-то новое и увлекательное. Открытый мир готов к вашим путешествиям, а вот готовы ли вы?Важнейшей составляющей всего игрового процесса являются диалоги и ваши ответы на поставленные вопросы. При том, вся игра построена таким образом, чтобы вы читали, воспринимали и сопереживали герою. Это не тот проект, где вы быстро пробегаете локации, дабы попасть в очередную драку и надавать противнику башке. Нет, Pillars of Eternity II: Deadfire вообще не про это. Любой диалог имеет значение, каждую историю продумали и реализовали максимально дотошно, дабы все сливалось в одну картинку.

Итог: 10/10

Я не могу сравнить данную систему диалогов с чем-то еще, что уже встречалось в играх. Что-то схожее можно увидеть в Ash of Gods, но здесь вариативность ответов даже выше, а ваши ключевые действия влияют на дальнейшее развитие событий. То есть, идея всего этого процесса в том, чтобы вы вчитывались, думали и отвечали так, как бы вы ответили в реальной жизни. Только полностью проникнувшись этой историей, вы получите идеальное повествование. Да и тексты написаны шикарно, их даже перевели на русский язык. Хорошо перевели, а не так как мы привыкли. Эта составляющая игрового мира тоже выглядит шикарно.В принципе, мое мнение относительно Pillars of Eternity II: Deadfire было ожидаемым. Первая часть произвела отличное впечатление на любителей жанра, а продолжение истории было сделано на тех же элементах. Собственно, результат оказался даже лучше, чем я представлял. Увлекательная и интересная история отправит вас в мир, где боги занимаются вполне обыденными вещами, где разные расы уживаются друг с другом, где путешествия на корабле — отнюдь не спокойное занятие. В этом мире у нас есть одна большая цель, но второстепенные дела и истории не проигрывают основной в весе и проработке.

Игра не просто достойна внимания, это лучшая RPG в этом году. Звание очень весомое, но я посмотрел на будущие релизы и там даже приблизительно никто рядом не стоит. Так что, если вы фанат качественных проектов, либо вы хотите получить лучшую RPG и насладиться ее проработкой, то обязательно присмотритесь к этому проекту. Он стоит того.