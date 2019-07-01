Обзор Please Find Me. Хоррор с юмором

2019-07-01, Автор - Влад Волошин; Продукт - Please Find Me; [103]
Независимые разработчики очень редко могут похвастаться действительно интересными идеями, что делает классные релизы еще более привлекательными. Сегодня мы поговорим о проекте под названием Please Find Me, который лично мне принес массу положительных эмоций и радости. Обязательно стоит попробовать ценителям юмора и хорроров.

Графика

Мне лично очень понравилась картинка в игре — она довольно качественная и атмосферная. Сразу понимаешь, что дизайнеры уровней постарались сделать проект может не очень разнообразным и масштабным в плане размеров, но проблем с детализацией точно нет — каждый пиксель выглядит привлекательно. Если бежать по лесу, то вы заметите громадное количество мусора и мелких деталей, которые указывают на то, что здесь часто проводят пикники и не сильно следят за окружающей средой, а в пещерах можно вообще найти такие чудеса, что голова идет кругом. Так что в плане внешнего вида игра мне очень понравилась — смотрится качественно и очень стильно, пусть и с некоторыми огрехами вроде рук, которые обрезаны по кисти и просто висят в воздухе. У разработчиков проекта было крайне мало денег, но они использовали свои ресурсы на полную мощность и графика получилась более чем достойной.

Сюжет

Сюжетная линия здесь достаточно простая и в ней нет ничего удивительного, но разработчиков явно стоит похвалить за шутки и каламбуры, которые встречаются повсеместно. Наш персонаж, к примеру, может бежать по лесу мусора и жаловаться на то, что люди не берегут природу, а потом увидеть мешок с мусором и заявить «О, да это же я вчера оставил». Таких ситуаций достаточно много и они позволяют лучше погрузиться в атмосферу юмора, который здесь довольно уместен. Сюжет же довольно прост — наш персонаж отправился на пикник после тяжелой недели работы в офисе и на утро обнаружил, что идет дождь, он промокает, а лес вокруг выглядит крайне ужасающе. Ему нужно спастись от дождя и попасть в пещеру, однако внутри начинается нечто странное и дальше события вас точно удивят. Конечно, обошлось не без треша, но это вполне уместно в данной ситуации. Разработчики отлично понимали, что они делают.

Атмосфера

Главное в данной игре — атмосфера. Разработчики ничего толком не говорят о происходящем и любые события для вас становятся чем-то удивительным. Например, вы просто бежите по пещере и на вас выбегает какое-то существо, которое вроде и не выглядит ужасным, но вы моментально понимаете, что нужно ждать беды. Также по звукам сразу определяешь, что вокруг какие-то страшные вещи происходят, но тебе нужно выжить и ради этого приходится двигаться дальше, встречая по пути все больше и больше странностей. На фоне этого наш отважный герой постоянно шутит и рассказывает интересные детали из своей жизни, что позволяет нам не переживать больше нужного и даже иногда смеяться. Я уже давно не наблюдал ничего настолько удивительного — вроде хоррор, и даже страшный, но при этом проблем с юмором все равно не наблюдается. В этом плане игра очень порадовала, без сомнений.

Итог

У Please Find Me есть отличный козырь — игра интересная и увлекает. Это большая редкость на современном рынке видеоигр, так как многие разработчики банально забывают о том, что их проекты должны не только деньги зарабатывать, но и приносить игрокам удовольствие. Здесь есть красивая картинка, которая для независимой студии очень даже достойная, есть привлекательный окружающий мир, отличные диалоги и масса деталей, которые делают проект интересным. Больше ничего говорить не буду, чтобы не испортить вам впечатление.

Комментарии и отзывы Please Find Me
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