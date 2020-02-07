Обзор Prestigio Click&Touch. Клавиатура, тачпад и мышь в одном устройстве

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании Prestigio, которая не перестает радовать своих покупателей стильными и многофункциональными решениями. Встречайте, перед вами интуитивная клавиатурная система Click&Touch, которая сумела объединить в себе клавиатуру, тачпад и мышь. Давайте детальней изучим данное решение.

Видео обзор

Комплект поставки

Клавиатура Prestigio click&touch

Кабель USB Type-C для зарядки

USB-приемник

Документация

Prestigio Click&Touch поставляется в премиальной упаковке с подробной технической информацией. Комплект поставки включает в себя все необходимое для полноценной работы. Внутри коробки находятся:

Внешний вид и функционал

Компактный, стильный, удобный - именно таким и задумали его разработчики. Prestigio Click&Touch сумеет привлечь внимание даже самых капризных покупателей. Корпус устройства выполнен из прочного пластика и окрашен в светло темно серый цвет. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось.

Раскладка клавиатуры классическая. Отсутствует цифровой блок клавиш и кнопки стрелок перенесены левее, под однострочную клавишу Enter. Шрифт отлично читается. Подсветка не предусмотрена, что существенно экономит заряд аккумулятора. Был использован литий-ионный несъемный аккумулятор, который позволяет проработать устройству до одной недели. Для полной зарядки необходимо потратить всего один час времени.

Сверху можно увидеть индикатор состояния работы. Если он горит зеленым, значит включен режим тачпада, а если синим, то активирован режим клавиатуры. Следует отметить, что в данном устройстве использована новейшая технология Click&Touch, позволяющая определять системе в каком режиме работает пользователь. Понравилось то, что благодаря бесшовному переходу, вы даже и не замените, как устройство переключится с режима набора текста к управлению курсором.

В клавиатуре также предусмотрен дополнительный функционал. Кнопки F1-F12 обзавелись мультимедийными функциями.

Привычные Q, W и E, при использовании их в одной паре с Fn, позволяют переключаться между ОС Windows, Mac и Android.

Pg Up/Dn, Home и End перенесены на клавиши стрелок.

Снизу клавиатуры размещены резиновые ножки, позволяющие надежно зафиксироваться устройству на поверхности стола. Здесь же есть небольшой отсек под USB приемник.

Благодаря продуманной эргономике и выемкам для захвата, пользоваться устройством очень удобно даже на весу. Вес клавиатуры составляет всего 307 граммов.

На верхней гране девайса расположен разъем Type-C для зарядки и кнопка вкл/выкл клавиатуры.

Начнем с того, что перед использованием не забудьте обновить ПО устройства. Для этого необходимо скачать и установить, к примеру, на свой смартфон бесплатное приложение Clevetura App.

После этого нужно перевести клавиатуру в режим подключения через Bluetooth. Для этого необходимо нажать и удерживать кнопку F1 около трех секунд, после чего произвести сопряжение между смартфоном и клавиатурой. Далее следуем по подсказкам приложения. Все легко и просто.

Теперь о самой главной фишке данного устройства. Благодаря встроенным сенсорам, управлять курсором можно прямо на поверхности клавиатуры. Для этого достаточно водить пальцем по клавишам как по сенсорной панели. Более того, сенсоры размещены практически на 80% клавиш, что позволяет не искать пользователям определенные области для работы. Отклик идеальный и никаких зависаний курсора не наблюдается. Другими словами, теперь можно забыть о том, что необходимо приобретать отдельно клавиатуру или тачпад.

Помимо этого, эти же сенсоры позволяют осуществлять действия клика легким прикосновением к поверхности клавиатуры. Одним пальцем – левый клик, двумя – правый. Согласитесь, очень удобно. Кроме того, если вам необходимо активировать действие прокрутки, достаточно просто провести по клавиатуре двумя пальцами (работает в разных направлениях).

Верхний ряд клавиш (F1-F12) позволяют увеличить/уменьшить громкость, либо перемотать видео. Для этого необходимо провести пальцем вправо или влево по клавишам F1-F6 (звук), F7-F12 (видео).

Итоги

Особенности

Совместимость: Windows 7 и выше, Mac OS, Android 6.0 и выше

Подключение: Bluetooth 4.2 до 3х устройств, USB-приемник 2.4 ГГц, кабель USB type-C

Дальность сигнала: до 10 метров

Рабочее напряжение: 5.0 В

Механизм клавиш: ножничный

Время зарядки: 1 час

Время работы: 1 неделя

Подводя итоги по Prestigio Click&Touch, следует отметить, что перед нами идеальная клавиатура, в которой предусмотрено все необходимое для современного пользователя. Prestigio Click&Touch может работать практически с любым мобильным устройством: ТВ, приставкой, смартфоном, планшетом, ПК и т.д. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, отличный функционал и начинка, и конечно же приемлемая цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.