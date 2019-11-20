Обзор PvPets: Tank Battle Royale. Шикарная аркадная игра

Геймплей

Год назад жанр королевской битвы был максимально популярным и геймеры были готовы играть во что-угодно, лишь бы там была надпись Battle Royale. Теперь ситуация изменилась — геймеры устали от выживания в кольце и многие разработчики видеоигр отказались от новых проектов в этом жанре. Однако есть и те, кто продолжают делать подобные проекты.

Улучшения

Игровой процесс PvPets: Tank Battle Royale ничем не отличается от классических королевских битв. У нас есть карта, на которой разбросаны припасы — это могут быть как обычные патроны, так и специальные ракеты, плюс есть аптечки, которые лечат вашего персонажа-танка и очки опыта, которые позволяют развиваться и получать больше очков параметров. То есть, разработчик не делает ничего удивительного — у нас тот же игровой процесс, что и всегда. Вы высаживаетесь на карту, копите очки опыта и патроны, после чего нападаете на противников, убиваете их, лечитесь аптечками и стараетесь оставаться внутри кольца. Если же попасть за его пределы, то можно спокойно получить массу урона и умереть, что в данной ситуации не очень приятно. Главная задача выжить, а значит стоит заниматься любыми делами, которые направлены на выживание. Сбор опыта и специальных ракет — лучшее решение.

Донат

За победу в сражениях PvPets: Tank Battle Royale вы получаете специальные ключи, очки боевого пропуска и различные бонусы. К примеру, за ключи, если накопить нужное количество (100 штук), можно открыть сундук и получить валюту игру, карточки для танков и прочие бонусы. За прокачку боевого пропуска вам тоже дают сундуки или даже новые танки. Для улучшения танка вам нужно иметь необходимое количество карточек именно этой модели, плюс необходимое количество монет. К примеру, мне для улучшения танка Черчилль нужно 4 карточки этого танка и 80 монет — пока я все это не накоплю, так не будет улучшен. Это довольно интересное решение, которое мотивирует игроков сражаться сразу на всех танках, ведь иногда карточек для улучшения определенной модели просто нет и это становится серьезной проблемой. Но, улучшать танки интересно, ведь от этого растут их параметры атаки и защиты.

Итог

Естественно, если вы решили поиграть в бесплатную игру для смартфона, то будьте уверены — там будет донат, да еще и в большом количестве. Однако данная игра все же позволяет играть с комфортом без вложений реальных средств. К примеру, за пять-десять часов игры вы вполне можете получить продвинутый танк, улучшить его несколько раз и его мощности будет достаточно, чтобы сражаться абсолютно со всеми противниками на равных. Конечно, вы можете вкинуть денег и получить сразу танк с мощностью 900 единиц, но это скорее вариант экономии времени для тех, кто хочет побеждать, но не хочет много времени тратить на саму игру. С другой стороны, зачем тогда вообще играть, если у вас нет времени играть? Да и за просмотр рекламы можно неплохо заработать монет для будущих улучшений, что тоже дает определенный прирост в развитии вашей техники. К донату в игре претензий нет.

Довольно редко мне нравятся игры на смартфоне, которые основаны на жанре королевская битва, так как этот жанр уже изживает себя, надоедает пользователям. Разработчики этого проекта смогли принести мне удовольствие и порадовали теми системами, которые здесь реализованы. Этого предостаточно, чтобы я мог посоветовать игру всем желающим, кто любит жанр и хочет получить наслаждение от боев против реальных людей из интернета. Хотя, конечно, ботов здесь тоже предостаточно и не всегда вы будете побеждать именно людей.