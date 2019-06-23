Обзор QUMO Dragon War Inferno K49. Игровая клавиатура с RGB-подсветкой

2019-06-23, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - QUMO Dragon War Inferno K49; [219]
Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию игровую клавиатуру от компании Qumo. Встречайте, перед вами модель Dragon War Inferno K49, получившая под свое управление компактные габариты, стильный дизайн и RGB-подсветку, которая сумеет вписаться в интерьер любой игровой зоны. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в фирменной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию о данной клавиатуре. В комплекте поставки нет ничего лишнего, что могло бы повлиять на увеличение стоимости. Внутри упаковки находится лишь сама клавиатура. На момент написания обзора клавиатуру можно было приобрести приблизительно за 1300 рублей.

Внешний вид и функционал

Перед нами компактная клавиатура, выполненная из прочного пластика. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось. Матовое покрытие отлично показывает себя в работе и на ней практически не остаются никаких следов от пальцев.

Компактные габариты были достигнуты за счет того, что в данной клавиатуре нет цифрового блока клавиш и к этому придется привыкнуть.

Ход клавиш короткий. Однако не сказать, что мембранные переключатели самые тихие.

К классической раскладке клавиатуры не придется привыкать.

Из дополнительных клавиш была добавлена лишь FN, которая активирует дополнительный функционал.

Клавиши F1-F12 обзавелись мультимедийными функциями.

Геймерам понравится возможность блокировать клавиши Windows, что позволяет избежать случайного сворачивания игры в самый ответственный момент. Несмотря на свои малые габариты устройство существенно прибавило в весе, что позволяет устойчиво стоять клавиатуре на установленном месте. Кроме того, благодаря прорезиненным ножкам клавиатура не будет скользить по поверхности стола.

Угла наклона клавиатуры более чем достаточно, однако ее можно увеличить за счет специальных выдвижных ножек.

Не хватает лишь подставки под запястья.

Функции управления режимами подсветки расположились чуть выше от стрелок.

На стрелках также были установлены функции управления регулировки яркости и интенсивности подсветки.

RGB-подсветка клавиатуры, как нам кажется, придется по душе всем. Яркости свечения достаточно. Разработчики добавили возможность выбрать для себя комфортный режим свечения, либо вовсе отключить ее. Подсветка эффектно смотрится в темноте и сумеет заполнить ваше рабочее пространство новыми красками.

Итоги

Подведем итоги по QUMO Dragon War Inferno K49. Перед нами отличная игровая клавиатура, которая подойдет для геймеров не готовых платить за флагманские решения. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, наличие настраиваемой RGB-подсветки, компактные габариты и конечно же доступная цена. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройства нам выявить не удалось. В любом случае, QUMO Dragon War Inferno K49 полностью оправдывает свою стоимость и сумеет привлечь внимание даже самых капризных пользователей. Отсутствие цифрового блока клавиш, как нам кажется, не сильно отразится на работе. К этому быстро привыкаешь.

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