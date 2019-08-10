Обзор Qumo Excellence. Беспроводная игровая гарнитура

2019-08-10, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - Qumo Excellence; [158]
Буквально недавно мы познакомились с игровым держателем для смартфона от компании Qumo, который показал отличные результаты в работе. Сегодня мы бы хотели продолжить знакомиться с устройствами Qumo для гейминга и решили изучить беспроводную гарнитуру Excellence. Кажется, данный тандем сумеет заинтересовать многих геймеров.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в премиальной упаковке с прозрачным окошком, на которой можно найти всю необходимую информацию. На момент написания обзора средняя стоимость гарнитуры составляла приблизительно 1500 рублей. В комплект поставки включено следующее:
  • Беспроводная гарнитура
  • Съемный микрофон
  • Кабель USB
  • Кабель AUX
  • Документация

Внешний вид и функционал

Перед нами стильные игровые наушники, которые, как нам кажется, сумеют привлечь внимание многих. Корпус выполнен из прочного пластика, окрашенный в синий цвет. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось.

Оголовье регулируется по высоте и отлично гнется. Наушники не сильно давят на голову, что позволяет не уставать даже при длительных игровых сессиях.

С внутренней стороны дужки размещена мягка вставка из эко кожи.

Чуть выше крепления корпуса динамиков можно увидеть обозначения сторон.

40 мм динамики прикрыты сменными амбушюрами.

Здесь же находится управляемая подсветка, работающая в двух режимах. Для переключения режимов необходимо коротко, один раз, нажимать на соответствующую кнопку. При двойном нажатии подсветка полностью отключится.

Все элементы управления расположены на корпусе правого динамика:
  • Увеличение/уменьшение громкости
  • Вкл/выкл
  • Управление подсветкой
  • Разъем microUSB для зарядки
  • Разъем для подключения микрофона
  • Встроенный микрофон
  • Индикатор состояния работы

Понравилось то, что в устройстве, помимо встроенного микрофона, есть возможность подключить съемный микрофон, позволяющий существенно усилить передачу сигнала.

Аккумулятор

Устройство обзавелось мощным аккумулятором в 450 мАч. Для полной зарядки необходимо потратить приблизительно 3 часа времени. Заряда аккумулятора, при максимальной нагрузке, хватает приблизительно на 5-7 часов работы. С выключенной подсветкой и на среднем уровне громкости данный показатель увеличивается практически в два раза.

Качество звука

Теперь о самом главном – качестве звука. Разработчики неплохо настроили звуковую составляющую данной гарнитуры. Упор, как нам показалось, был сделан на средние и высокие частоты. Для игр подобные настройки подойдут идеально. Если говорить о прослушивании музыки, то не хватает четкости и насыщенности низких частот. В целом устройство показывает неплохие результаты в работе. В любом случае, свою стоимость данная гарнитура отрабатывает полностью.

Qumo Excellence + JOY MGame Dual

Нам удостоилось испытать игровую гарнитуру Qumo Excellence в паре с держателем для смартфонов Qumo JOY MGame Dual. Данный тандем, как нам кажется, идеально подходит друг для друга, особенно если вы часто играете в мобильные игры. Одновременно вы получаете и хороший звук, и комфортные условия для своей любимой игры. Все это позволяет получить существенное преимущество перед другими игроками.

Итоги

Подводя итоги по игровой гарнитуре Qumo Excellence, следует отметить, что перед нами отличное решение на все случаи жизни. Данное устройство можно использовать в повседневной жизни для прослушивания музыки, общения со своими друзьями и игр. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, отличный функционал, съемный микрофон, наличие подсветки, мощный аккумулятор и конечно же привлекательная стоимость. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.

Характеристики

  • Bluetooth: 4.2 + EDR
  • Профили Bluetooth: HFP/HSP/A2DP/VCRCP
  • Диапазон воспроизводимых частот: 20-20 000 Гц
  • Динамики: 40 мм
  • Подсветка: 5 цветов, отключаемая
  • Вход AUX
  • Емкость аккумулятора: 450 мАч
  • Микрофон: съемный
  • Время зарядки аккумулятора: 3 ч
  • Вес: 195 гр

Комментарии и отзывы Qumo Excellence
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