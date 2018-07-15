Обзор REDRAGON ASURA. Игровая клавиатура с подсветкой

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Рынок игровой периферии буквально переполнен различными устройствами, которые уже давно перешли на совершенно новый уровень развития. Однако геймеры стараются подобрать для себя многофункциональное, но в то же время не дорогое решение. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию игровую клавиатуру от компании REDRAGON, которая не перестает удивлять своих покупателей действительно интересными решениями. Встречайте, перед вами модель ASURA. На момент написания обзора средняя стоимость девайса, по данным официального сайта производителя, составляла приблизительно 2600 рублей. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Клавиатура REDRAGON ASURA

Документация

Устройство поставляется в массивной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплект поставки входят:

Особенности

Тип клавиатуры: мембранная

Общее количество клавиш: 116

Дополнительные клавиши: 12

Макро-клавиши

Win Lock

Подсветка клавиш

Цвет подсветки клавиш: многоцветная

Программируемые клавиши

Клавиша функции (Fn)

Материал корпуса: пластик

Покрытие: матовое

Защита от попадания воды

Тип подключения: проводная

Интерфейс подключения: USB

Длина кабеля: 1.8 м

Тканевая оплетка кабеля

Ширина: 457 мм

Высота: 28 мм

Глубина: 192 мм

Вес: 911 г

Внешний вид и функционал

Корпус устройства выполнен из черного пластика. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не возникло. Раскладка клавиш классическая, латиница присутствует. Используемый шрифт отлично читается даже в темноте.

Ход клавиш короткий и не громкий. Любители мембранных клавиатур будут в восторге от приятного и мягкого звука клавиш. Устройство распознает до 32 одновременных нажатий.

Агрессивный игровой дизайн сумеет привлечь внимание не только геймеров, но и обычных пользователей. Обрубленные острые грани клавиатуры придают эффектный и интересный вид.

Для удобства пользователей, основные клавиши, которые чаще всего используются геймерами, подчеркнуты белой полоской.

На клавишах F1-F12 расположились мультимедийные функции, которые работают в сочетании с клавишей Fn. Порадовало наличие функции блокировки всех клавиш.

Здесь есть небольшая площадка под запястья. Конечно, в данном случае она была использована для улучшения дизайна, однако в некоторой степени это влияет на комфорт ваших рук. Здесь же расположились подсвечиваемые полоски и логотип дракона.

Нажать на кнопку записи

Выбрать одну записываемую кнопку - G1/G8

Нажать на необходимую комбинацию клавиш

Для завершения нажать на кнопку записи

Интересным ходом разработчиков стали дополнительные программируемые клавиши, которые обосновались на боковых выступах. Их всего восемь (G1-G8) и для удобства они выделены красным цветом. Записывать макросы очень легко и просто, поддерживается до 12 команд. Для этого необходимо проделать следующие шаги:

На верхней части клавиатуры также расположились дополнительные кнопки управления: блокировка клавиши Windows, смена местами клавиш WASD и стрелок, кнопка записи макросов и переключение частоты опроса клавиатуры. Кроме того, между ними находится барабан регулировки яркости подсветки клавиш. Лично нам кажется, что подобное решение несомненно привлечет внимание покупателей.

Цифровой блок клавиш не получил никаких изменений, если не считать верхнюю часть, куда добавились два дополнительных световых индикатора.

На нижней стороне клавиатуры находятся две выдвижные ножки для увеличения угла наклона и дополнительные резиновые ножки для предотвращения устройства от скольжения по поверхности стола.

Подсветка

Кабель в 1.8 метров в прочной оплетке, что позволило значительно увеличить срок его службы.Семицветная подсветка неплохо показывает себя в темное время суток. Не хватает лишь максимальной яркости. В дневное время суток, особенно если вы находитесь на солнечной стороне, подсветку еле заметно.

Подсветка может работать в двух режимах: обычном и дышащем. Для смены режимов необходимо использовать комбинацию клавиш Fn+подсветка.

Для смены цвета подсветки необходимо один раз нажать на кнопку переключения подсветки. Доступны следующие цвета: красный, зеленый, синий, салатовый, голубой, фиолетовый и белый.

Итоги

Подведем итоги по игровой клавиатуре REDRAGON ASURA. Перед нами отличное многофункциональное устройство с дополнительными, настраиваемыми кнопками управления, которые несомненно пригодятся практически любому геймеру, и не только. Обычные пользователи могут легко настроить под эти клавиши любые другие команды, которые используются в различных приложениях. Стильный и агрессивный дизайн отлично сумеет вписаться в интерьер любого игрового или рабочего места. Среди плюсов следует отметить следующее: качественная сборка и материалы, интересный дизайн, дополнительные кнопки управления, отличный функционал, запись макросов. Радует то, что для использования всех возможностей устройства не нужно устанавливать никакого дополнительного ПО, что облегчает работу. Существенных минусов нам выявить не удалось. В любом случае выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.