Обзор REDRAGON HARA. Лучшая механическая клавиатура в своей ценовой категории

2018-09-01, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - REDRAGON HARA; [85]
Как часто вы меняете клавиатуру для своего компьютера? Одни ищут недорогое решение и не обращают внимание на более дорогостоящие устройства, вторым просто необходима клавиатура для набора текста. Однако есть настоящие ценители, которые все же находят не просто недорогую, но и в то же время многофункциональную клавиатуру. Компания REDRAGON прямое тому доказательство. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию недорогую механическую клавиатуру REDRAGON HARA, которая не оставит без внимания даже самых капризных покупателей. На момент написания обзора средняя стоимость устройства, по данным официального сайта производителя, составляла приблизительно 4700 рублей. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в фирменной упаковке компании REDRAGON на которой можно найти всю необходимую информацию о данной клавиатуре. В комплект поставки входят:
  • Игровая клавиатура REDRAGON HARA
  • Ключ для извлечения кейкапов
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Особенности

  • Тип подключения: проводной
  • Количество дополнительных клавиш (функций): 12 (+FN)
  • Дизайн клавиатуры: Классический
  • Тип клавиатуры: Механическая
  • 6 режимов динамической подсветки
  • Повышенная износостойкость
  • Позолоченный USB-коннектор
  • Прочное дно из анодированного алюминия
  • Аппаратная блокировка клавиши WIN во время игры
  • Распознает одновременное нажатие 104 клавиш
  • Влагоустойчивая конструкция клавиатуры
  • Регулируемая яркость подсветки
  • Текстурная подставка под запястья
  • Высокопрочный долговечный кабель
  • Механические переключатели OUTEMU Blue
  • Длина кабеля: 1.8 м
  • Цвет языка основной раскладки: белый
  • Совместимость: Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10
  • Гарантийный период: 18 месяцев

Внешний вид и функционал

Устройство получило под свое управление компактные габариты и выполнено из качественных материалов. К сборке у нас никаких нареканий не возникло, все детали закреплены аккуратно и надежно. Разработчики использовали классический дизайн клавиатуры, который, как нам кажется, придется по душе любому пользователю.

Классическая раскладка кейкапов позволит не привыкать к расположению клавиш и сразу ринуться в бой. Не понравится может лишь однострочная клавиша Enter. Кроме того, клавиатура распазнает одновременное нажатие 104 клавиш.

Были использованы механические переключатели OUTEMU Blue. Если вы ранее не пользовались механическими клавиатурами, то сразу следует отметить, что звук нажатия по клавишам очень громкий.

Шрифт отлично читается, а благодаря подсветке вы сможете использовать данную клавиатуру даже в темноте. Все клавиши выдвинуты чуть вверх, а благодаря специальному ключу вы легко можете извлечь кейкапы и почистить клавиатуру от накопившейся пыли и грязи.

Цифровой блок клавиш не получил существенных изменений.

Порадовало наличие текстурной подставки под запястья, что позволяет не уставать вашим рукам даже при длительных игровых сессиях или наборе текста. Она не съемная.

На боковых гранях устройства можно увидеть хромированные вставки, которые придают клавиатуре стильный дизайн.

На нижней стороне клавиатуры расположились две выдвижные ножки для увеличения угла наклона устройства и резиновые ножки, предотвращающие от скольжения по поверхности стола.

Умеренный вес клавиатуры позволяет уверенно стоять устройству на заданном месте.

Функционал клавиатуры не может не порадовать, здесь нет ничего лишнего. На клавишах F1-F12 обосновались сразу 12 дополнительных функций, что открывает пользователю быстрый доступ к мультимедийным и другим функциям. Для активации необходимо использовать их в одной паре с функциональной клавишей FN.

Геймеров порадует возможность блокировка клавиши Windows, что позволяет исключить риски случайного сворачивания игры.

Теперь о самой главной изюминке данной клавиатуре. REDRAGON HARA получила под свое управление динамическую подсветку. Вы легко сможете подобрать для себя, из 6-ти возможных режимов, подходящую под свой стиль подсветку. Другими словами, довольными останутся даже самые капризные геймеры. Для смены режима подсветки необходимо использовать комбинацию клавиш FN+Ins.

Кроме того, есть еще дополнительно сразу 10 вариаций подсветки, восемь из которых заданы производителем, две из которых вы можете настроить под свои нужды. Они предустановлены на клавиши от 0 до 9. Интересно то, что разработчики оставили для пользователя две ячейки для самостоятельной настройки подсветки определенных клавиш. Работает это очень просто. Вам необходимость проделать следующие шаги:
  • Нажать на комбинацию клавиш FN+9 или FN+0
  • Нажимаем на FN+Home
  • Далее необходимо прожать лишь те кнопки на клавиатуре, на которых хотите оставить подсветку
  • После выбора необходимых клавиш нужно сохранить настройку при помощи комбинации клавиш FN+End

Лично нам кажется, что такая возможность позволяет подсветить лишь те клавиши, которые чаще всего будут использоваться в вашей любимой игре. Согласитесь, очень удобное решение. За данную идею необходимо поставить разработчикам большой плюс.

Вы также можете задать яркость подсветки, используя комбинацию клавиш FN+стрелка вверх/стрелка вниз.

Другими словами, функционал клавиатуры REDRAGON HARA максимально приближен к флагманским решениям и, несомненно, придется по душе покупателям.

Итоги

Подведем итоги по игровой клавиатуре REDRAGON HARA. Перед нами многофункциональная клавиатура с отличным дизайном, которая не ударит по карману покупателей. Кажется пора отказаться от дешевых устройств, которые выполняют лишь стандартные функции. На REDRAGON HARA стоит обратить внимание и это будет правильным решением. Среди плюсов следует отметить следующее: качественные материалы и сборка, подставка под запястья, динамическая подсветка, возможность подсвечивать лишь определенные клавиши клавиатуры и конечно же доступная цена. Из минусов могут не понравится лишь громкий звук механических переключателей OUTEMU Blue. Если геймеры к этому привыкнут очень быстро, то обычные пользователи, которые занимаются в большей степени набором текста, будут чувствовать себя не в своей тарелке. В любом случае выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.

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