Обзор REDRAGON YAKSA. Многофункциональная игровая клавиатура

2018-07-01, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - REDRAGON YAKSA; [238]
Внимание геймеров не всегда привлекают бюджетные игровые устройства, и проблема не в цене, а в функционале подобных решений. Однако среди них все же есть и достойные, и очередная новинка от компании REDRAGON прямое тому доказательство. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию игровую, многофункциональную мембранную клавиатуру REDRAGON YAKSA, получившая под свое управление не только стильный дизайн с неплохой подсветкой, но и множество дополнительных возможностей, которые несомненно сумеют привлечь внимание покупателей. На момент написания обзора средняя стоимость REDRAGON YAKSA составляла приблизительно 2100 рублей.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в фирменной упаковке компании REDRAGON на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплект поставки входят:
  • Мембранная клавиатура REDRAGON YAKSA
  • Инструкция по эксплуатации
  • Гарантийный талон

Особенности

  • Тип подключения: проводной
  • Количество дополнительных клавиш: 12 (+FN)
  • Дизайн клавиатуры: классический
  • Тип клавиатуры: мембранная
  • Длина кабеля: 1.8 м
  • Гарантийный период: 18 месяцев
  • 7 цветов подсветки
  • Кнопка записи макросов
  • 2 различных режима скорости опроса (игровой и офисный)
  • Обмен функциями между клавишами "↑←↓→" и "WASD"
  • Блокировка клавиши WIN
  • Усиленная лазерная гравировка клавиш
  • Встроенная подставка под запястья

Внешний вид и функционал

Дизайн устройства придется по душе даже самым капризным пользователям. Клавиатура выполнена из качественных материалов, что существенно повлияло на ее вес. Расположение клавиш классическое. Привыкать придется лишь к однострочной Enter.

Порадовала усиленная лазерная гравировка всех клавиш, что позволило значительно увеличить срок их службы.

Использованный шрифт отлично читается, а клавиши, которые чаще всего используются геймерами подчеркнуты.

Отдельное внимание следует уделить мультимедийным функциям, которые расположились на клавишах F1-F12. Они работают при зажатой клавише FN.

Все клавиши выдвинуты вверх, и по началу складывается впечатление, что перед вами механическая клавиатура, однако это лишь элемент дизайна. Звук клавиш хоть и громкий, но приятен на слух.

Цифровой блок клавиш не получил никаких изменений.

На левой части от основных клавиш обосновались сразу шесть дополнительных клавиш для записи макросов: Rec, G1-G5. Для удобства они выделены красным цветом. Записывать макросы очень легко и удобно, необходимо лишь проделать следующие действия:
  • Нажать на клавишу Rec
  • Выбрать клавишу G1-G5 на которую будет записан макрос
  • Нажать на необходимую комбинацию клавиш
  • Нажать на клавишу Rec для сохранения макроса

Следует отметить, что интервал между командами составляет 50 мс. Из-за отсутствия ПО менять данное значение возможности нет. Другими словами, создавать сложные макросы у вас не получится.

Порадовала возможность блокировать клавишу Windows при помощи комбинации клавиш FN+Windows, что позволяет избежать случайного сворачивания игры.

Кроме того, вы можете поменять местами функции клавиш "↑←↓→" и "WASD". Для этого необходимо нажать на клавиши FN+W. Для того, чтобы вернуть все на свои места, необходимо еще раз нажать на ту же комбинацию клавиш.

Ни для кого не секрет, что геймеры могут часами, а некоторые еще дольше, просидеть за компьютером, играя в свою любимую игру. В REDRAGON YAKSA есть встроенная подставка под запястья, что позволяет не уставать даже при длительных игровых сессиях. Ее поверхность стилизована под пчелиные соты.

На нижней части клавиатуры находятся резиновые ножки, предотвращающие устройство от скольжения по поверхности стола. Здесь же расположились выдвижные ножки, позволяющие увеличить угол наклона девайса.

Кабель для питания в прочной тканевой оплетке и ее длины в 1.8 м более чем достаточно для комфортного пользования.

Порадовало то, что данная клавиатура сумеет порадовать не только геймеров, но и обычных пользователей. Работать на ней одно удовольствие. Все необходимые функции под рукой. Самое главное, что руки действительно не устают.

Подсветка

Клавиатура получила под свое управление 7-цветную подсветку, которая может работать в двух режимах: обычный и дышащий. Кому-то может не понравится то, что при солнечном свете подсветка еле заметна, даже на максимальной яркости. Однако в темное время суток она отлично показывает себя в работе.

Яркость регулируется при помощи использования комбинации клавиш FN+PgUp/PgDn. Кроме того, вы можете увеличить, либо уменьшить скорость дышащей подсветки при помощи комбинации клавиш FN+"+/-".

При работе подсветки в обычном режиме вы можете выбрать для себя определенный цвет, нажимая на клавишу подсветки: красный, зеленый, синий, желтый, бирюзовый, фиолетовый и белый.

Итоги

Подведем итоги по игровой клавиатуре REDRAGON YAKSA. Перед нами недорогое, но в то же время многофункциональное решение, которое придется по душе даже самым капризным покупателям. Увесистая клавиатура REDRAGON YAKSA отлично показала себя в работе и является хорошей заменой для тех, кто не любит механические клавиатуры, но предпочитает конструкцию клавиш "скелетон". Среди плюсов следует отметить следующее: качественные материалы, лазерная гравировка клавиш, кнопка записи макросов, отличный функционал, стильный дизайн, встроенная подставка под запястья и конечно же привлекательная цена. Что касается минусов, в глаза нам ничего существенного не бросилось. В любом случае устройство полностью оправдывает свою стоимость и бьет конкурентов наповал. Выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.

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