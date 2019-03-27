Обзор RICO. Очень необычный шутер

Геймплей

Сегодня мы поговорим о достаточно необычной игре под названием RICO, которая выглядит интересно, у нее совершенно уникальный стиль геймплея и тьма разнообразных врагов. Для тех, кто уже устал от ААА-шутеров и хочет попробовать нечто более необычное эта игра станет настоящим подарком. Нужно лишь привыкнуть к стрельбе, научиться попадать в цель и выучить тактики каждого противника, чтобы побеждать врагов и продвигаться по уровню дальше. Собственно, давайте посмотрим, что из себя представляет эта игра.

Графика

В последнее время геймеры часто говорят о том, что упор на реализм и педантичность портит ощущения от игрового процесса. Сейчас крупные студии стараются делать стрельбу максимально реалистичной, чтобы вы могли глубже погрузиться в атмосферу сражений, но это сильно мешает ощущениям от прохождения. Сложно получить удовольствие от реалистичной стрельбы, когда у тебя в руке мышка, а не сам автомат или винтовка. И в данной игре разработчики решили полностью отказаться от реализма в угоду аркадности — стрелять весело и интересно, есть замедление времени и достаточно много оружия. Всего я насчитал более десяти моделей огнестрельного оружия, а есть еще дубинка весьма эффективная и гранаты, которые тоже стоит активно использовать. Очень приятно, что стрельба реализована на таком высоком уровне и вы можете получать кайф от столь активных перестрелок и сражений.

Разнообразие

Я очень редко говорю что-то про графическую составляющую игр, так как это дело вкуса и в этой ситуации мнение слишком уж субъективное. С другой стороны, не отметить графику RICO тоже нельзя, ведь над ее созданием явно трудились не одну сотню часов. Рисованная картинка, которая создает эффект игры в комиксе, очень стильно и необычно выглядит, она приносит удовольствие куда больше, чем фотореалистичная графика и лишь подыгрывает аркадности этой игры. Если бы здесь была очень уж реалистичная графика, то вы очень быстро разуверились бы в проекте, а так складывается ощущение, что ты действительно сражаешься на страницах комикса. Отдельно хотелось бы похвалить анимации и лицевые анимации — они получились очень круто, за это разработчиков точно стоит похвалить. Графическая составляющая этой игры мне очень понравилась, что весьма удивительно, учитывая стиль.

Итог

Мне очень понравилось, что помимо довольно приличного разнообразия оружия у нас есть еще обвесы к нему — можно улучшить свое оружие, чтобы воевать более эффективно, стрелять точнее или наносить больше урона. Это важно, так как игрока нужно мотивировать играть дальше, заставлять его как-то двигаться. Так у вас постоянно есть цель сражаться, ведь улучшать оружие и правда очень весело и интересно. Кроме того, враги у нас тоже очень даже разнообразные и они не только внешним видом отличаются, но и своим поведением, уникальными навыками и характеристиками. К примеру, некоторые бегут драться в ближнем бою, а некоторые стреляют издалека. И очень больно стреляют. Это дает возможность не скучать во время сражения.

RICO отличается от большинства проектов, в которые вы привыкли играть. Это другой шутер, он выделяется на фоне реалистичных и скучных конкурентов своей графикой, экшеном, баллистикой и прочими деталями. Главное, что в эту игру весело играть — вы получаете от перестрелок удовольствие, чувствуете себя в роли неготово супергероя, только более приближенного к реальности. Если вы большой фанат нестандартных игровых механик и любите замедлять время для стрельбы, то стоит обратить на этот продукт свое внимание — он того точно стоит.