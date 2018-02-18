Обзор Rapoo E9070. Компактная беспроводная клавиатура за приемлемую стоимость

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Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию беспроводную клавиатуру от компании Rapoo, которая отлично подойдет для тех пользователей, которые нуждаются в компактном и в то же время многофункциональном решении. Встречайте, перед вами E9070. Благодаря своим небольшим габаритам клавиатуру можно перевозить с собой в любое удобное для вас место. Rapoo E9070 отлично подойдет пользователям смарт телевизоров, приставок, и как альтернативная замена клавиатуры ноутбука. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Клавиатура Rapoo E9070

Две батарейки типа ААА

Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Устройство поставляется в прозрачной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию о данной клавиатуре. На момент написания обзора средняя стоимость девайса, по данным сервиса ЯндексМаркет, составляла приблизительно 1900 рублей. В комплект поставки входят:

Особенности

Интерфейс: USB

Беспроводной интерфейс: Радиоканал

Количество клавиш: 100

Мультимедийные клавиши

Интернет-клавиши

Размеры клавиатуры (ШхВхТ): 340 х 5.8 х 110 мм

Гарантия: 24 мес.

Внешний вид

Беспроводная мембранная клавиатура Rapoo E9070 подключается к ПК или ноутбуку при помощи ресивера, через USB-порт. Радиус приема сигнала составляет 10 метров, чего вполне достаточно для комфортного пользования. Устройство работает на частоте 2.4 МГц. Радует то, что для работы клавиатуры не нужно устанавливать драйверы, все автоматически начинает работать после первого подключения.Rapoo E9070 получила под свое управление удобную и легкую конструкцию. Если вам надоели привычные решения, то данный девайс отлично зарекомендует себя. Расположение кнопок классическое, что позволяет не привыкать к ней заново. Ход клавиш мягкий и практически без шумный. Благодаря компактным габаритам вы легко сможете перевозить его даже в своей сумке.

Особое внимание покупателей привлечет металлическое основание, которое не сильно повлияло на вес девайса. Здесь же находится отсек под две батарейки типа ААА для питания и кнопка вкл/выкл. Данный блок работает в качестве элемента для увеличения угла наклона клавиатуры.

Благодаря прочной и ударостойкой конструкции с защитой от воды, устройство сумеет прослужить достаточно длительное время.

Цифровой блок клавиш не получил существенных изменений.

На клавишах F1-F12 предустановлены дополнительные функции, включающие в себя и мультимедийные, которые работают в сочетании с клавишей FN.

В целом клавиатура выполнена в минималистичном стиле, здесь нет ничего лишнего. Цвет букв одинаковый, отличается лишь латиница, которая выделена полужирным шрифтом. К гравировке никаких нареканий не появилось, и кажется стираться они будут не быстро. Поверхность клавиш матовая и слегка шершавая, что усиливает ощущения при нажатиях.

Rapoo E9070

Работать на данной клавиатуре одно удовольствие и к ней быстро привыкаешь. Клавиши очень удобные для нажатий и широкие. На некоторых клавишах нанесены символы дополнительных функций. На клавишах стрелок обосновались функции Home, End, PagUp, PgDn. Привыкать придется к нестандартной клавише Enter и укороченной левой Shift. В остальном все очень даже неплохо.

На нижней грани устройства находятся резиновые ножки, позволяющие максимально уменьшить скольжение практически по любой поверхности, что дает возможность клавиатуре крепко держаться на рабочем месте. Возможно некоторым покажется, что здесь не хватает подсветки, но лично нам кажется, что данное решение будет быстро просаживать батарейки, что не есть хорошо.

Итоги

Подведем итоги по беспроводной клавиатуре Rapoo E9070. Если вам надоело пользоваться привычными клавиатурами, которые то и дело не умещаются на рабочем месте, данная клавиатура отлично подойдет для вас. Устройство является отличным дополнением пользователям ноутбуков, которым частенько приходится работать в Интернете, либо писать много текста. С Rapoo E9070 вы не будете сильно уставать, а это важно. Лично у нас к данной клавиатуре никаких претензий не появилось, устройство отлично показало себя в работе. В любом случае Rapoo E9070 полностью оправдывает свою стоимость. Выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.