Обзор Rapoo X9310. Комплект беспроводной клавиатуры и мышки

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Беспроводные клавиатуры и компьютерные мышки пользуются большой популярностью среди пользователей ноутбуков и смарт телевизоров, которые ищут для себя многофункциональное и в то же время недорогое решение. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании Rapoo. Встречайте перед вами комплект беспроводной клавиатуры и мышки Rapoo X9310. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Беспроводная клавиатура

Беспроводная мышка

USB-адаптер для подключения устройств

Источник питания типа АА - 1 шт.

Источник питания типа ААА - 2 шт.

Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Устройства поставляются в компактной прозрачной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию о данном комплекте. На момент написания обзора средняя стоимость Rapoo X9310 составляла приблизительно 3700 рублей. В комплект поставки входят:

Особенности

Назначение: Настольный компьютер / ноутбук

Тип комплекта: Беспроводной

Тип беспроводной связи: Радиоканал

Модель мыши: Rapoo 3510

Тип мыши :Оптическая светодиодная

Источник питания мыши: 1xAA

Модель клавиатуры: Rapoo E9110

Механизм клавиш: ножничный

Раскладка клавиатуры: русская / английская

Источник питания клавиатуры: 2xAAA

Внешний вид

Данный комплект клавиатуры и мышки получил под свое управление компактные габариты и надежную конструкцию. К сборке у нас никаких нареканий не появилось. Данный тандем отлично впишется в интерьер любого рабочего места.

Лицевая часть клавиатуры уместила в себя пластиковую панель. Здесь разместились 99 клавиш управления, включающая в себя и FN.

По контуру устройства расположился хромированный профиль, который придает девайсу стиль.

Нижняя часть клавиатуры металлическая и окрашена в голубой цвет. На ней обосновались резиновыя ножки и пластиковая вставка для установки источника питания, которая также работает в качестве подставки на которой находится переключатель вкл/выкл устройства.

Цифровой блок клавиш не получил существенных изменений. На некоторых клавишах расположились функции Insert, Home, Delete, End, Page Up, Page Down, которые работают в паре с клавишей Fn. Вряд ли это можно назвать минусом, скорее всего наоборот, разработчикам тем самым удалось сохранить компактность клавиатуры.

Не привычной покажется укороченная левая Shift.

Отдельное внимание следует уделить мультимедийным функциям, которые обосновались на клавишах F1-F12. Они также работают в сочетании с клавишей Fn.

Порадовала шероховатая поверхность клавиш и использование ножничного механизма, что позволило получить более плавный ход клавиш и уменьшило риски их застревания.

Используемый шрифт отлично читается, русская раскладка присутствует. Отсутствие подсветки позволило получить более длительную работу от батареек.

Мышка из данного комплекта также придется по душе большинству пользователей. Матовый пластиковый корпус не боится следов от пальцев. Не смотря на свои компактные габариты устройством удобно пользоваться. В конструкции нет никаких зазоров и поскрипываний, все собрано крепко и аккуратно.

На верхней части девайса расположились привычные правый/левый клик мышки и прорезиненное колесико прокрутки.

На нижней стороне находится оптически сенсор, три тефлоновые ножки, кнопки вкл/выкл и кнопка для снятия верхней части устройства для установки источника питания типа АА.

Не удобным нам показалось лишь открывание верхней части устройства, чтобы установить батарейку. Правая кнопка мышки частенько застревает в разъеме и тут появляются небольшие риски поломки.

Подключение

Для работы устройств нет необходимости скачивать дополнительное программное обеспечение. Для подключения к ПК или ноутбуку используется USB-адаптер, который синхронизирует и мышку и клавиатуру одновременно. Радиус действия составляет приблизительно 10 метров, чего вполне достаточно для комфортного пользования. Порадовало то, что связь держится уверенно и без всяких помех. За все время пользования мы ни разу не столкнулись со сбоем в работе мышки и клавиатуры. Другими словами, Rapoo X9310 является идеальным решением для работы.

Благодаря своим компактным габаритам устройством можно пользоваться в любом удобном для вас месте: сидя на диване, в своем офисе и т.д. Данный набор отлично подойдет для тех, кто частенько засиживается перед ноутбуком. Rapoo X9310 позволит меньше уставать.

Итоги

Подведем итоги по комплекту беспроводной клавиатуры и мышки Rapoo X9310. Перед нами компактные и в то же время стильные устройства. Дизайн девайсов понравится даже самым капризным пользователям. Приобретая данный набор можно отлично сэкономить и получить под свое управление действительно качественное решение. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность клавиатуры и мышки нам выявить не удалось. Rapoo X9310 полностью оправдывает свою стоимость. Выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.