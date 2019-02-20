Обзор Red Tractor Tycoon. Создаём свою ферму

Мне всегда нравились подобные игры тем, что они не требуют от вас отличной реакции или каких-то невероятных навыков. Вы спокойно загружаете Red Tractor Tycoon и начинаете играть, получая от этого процесса массу удовольствия и счастья, а большего игры и не должны приносить. Да, здесь нет такой сногсшибательной графики, как многие привыкли, нет определенных геймплейных механик. Но это не мешает игре приносить удовольствие — она светлая, простая и понятная, без жестокости и насилия. В последнее время, видимо, было крайне мало подобных проектов и мне очень понравилось, что попалась настолько интересная игра с настолько увлекательным игровым процессом. Собственно, давайте посмотрим на то, что умеет Red Tractor Tycoon и почему это настолько увлекательно. Уверен, вам игра тоже понравится и принесет массу положительных эмоций и счастья. Мне вот очень понравилось.

Геймплей

Игровой процесс построен вокруг фермы, которая должна постепенно развиваться. У нас есть две постройки и три варианта инструментов для нашего трактора. В первой постройке мы можем покупать какие-то ресурсы и продавать зерно, например, а вторая постройка является складом. Вы подъезжаете к первой постройке и покупаете там несколько мешок зерна для высаживания на поле. Эти мешки падают на пол и вам их нужно поднять чем-то. Для этого у нас есть первый инструмент, который поднимает предметы и можно трактором их куда-то возить, доставляя груз. Однако, просто так бросить зерно на поле нельзя, его сначала нужно вспахать. Для этого нужно вернуться на нашу условную базу, взять там второй инструмент, добраться до нужной локации и нажать клавишу Х на клавиатуре. Теперь вы можете двигаться, а инструмент будет вспахивать землю, чтобы можно было в нее что-то сажать. Теперь мы можем взять наше зерно и отправить его в землю.

Далее, когда зерно сойдет, а это буквально 30 секунд времени, нужно взять третий инструмент и собрать зерно. Из одного посаженного мешка вы получаете два, тем самым развивая свой условный бизнес. Дальше можно либо сразу продавать зерно, но в этом нет особого смысла, либо же вновь вспахать поле и посадить уже шесть мешков. Постепенно ваше поле серьезно вырастет и тогда уже можно излишки продавать, чтобы покупать новую технику или заказывать семена других растений, например. Это очень увлекательно и приятно, что твой урожай постоянно удваивается. Вот бы в жизни так.

Улучшения

В начале игры у вас будет не так уж много личных средств, но это не мешает постепенно развиваться. Можно поставить заграждение, чтобы защитить свои поля от вредителей, можно поставить красивые ворота и как-то облагородить поселение. Кроме того, если у вас будет достаточно средств, то можно будет еще и технику новую купить. Правда, стоит она довольно дорого и сразу приобрести ее никак не получится — для этого нужно долго садить и собирать семена, возить их на склад и потом продавать. Но, в этом и смысл игры — потрудиться, чтобы купить крутую технику и работать меньше.

Итог

Мне нравятся подобные игры тем, что они не требуют от вас активных действий. Можно спокойно сесть, включить на ноутбуке фильм или сериал, заварить чай и спокойненько садить семена, собирать урожай и копить на покупку новой техники. В этом нет ничего невероятно сложного, просто получаешь удовольствие и взаимодействуешь с механиками проекта. Графика яркая и сочная, геймплей легко понять и освоить, есть масса пространства для фантазии. Советую попробовать всем, кто любит подобного рода проекты и получает от них удовольствие. Думаю, вам такое точно понравится.