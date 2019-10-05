Обзор клавиатуры Redragon Xenica. Для любителей компьютерных игр

2019-10-05, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Redragon Xenica; [146]
Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию недорогую мембранную клавиатуру Redragon Xenica.

Redragon Xenica

Это улучшенная модель с влагоустойчивой конструкцией и специальным функционалом для любителей компьютерных игр. Средняя стоимость Redragon Xenica на момент публикации, по данным сервиса Яндекс.Маркет, составляет 990 рублей.

Redragon Xenica обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением клавиатуры и данными по техническим характеристикам.

Redragon Xenica

Redragon Xenica

В комплекте с устройством поставляется руководство пользователя, гарантийный талон и экстрактор клавиш. Правда, не особо понятно, зачем он, ведь дополнительных клавиш в комплекте нет.

Redragon Xenica

Внешний вид

Клавиатура Redragon Xenica выполнена в полноразмерном формате из черного пластикового корпуса с матовым покрытием и влагоустойчивой конструкцией. Внешние поверхности не подвержены загрязнению следами пальцев. К качеству сборки у нас никаких нареканий не возникло.

Redragon Xenica

Из подсветки клавиатуры Xenica подсвечиваются нижние вставки и фирменный логотип в верхней части.

Redragon Xenica

Redragon Xenica

Благодаря подсвечиваемым вставкам разработчики добились стильного дизайна.

Redragon Xenica

На клавишах нанесена усиленная лазерная гравировка, которая не поддается стиранию. Это клавиатура с мембранными переключателями.

Redragon Xenica

На нижней части устройства есть резиновые ножки, предотвращающие скольжение и две выдвижные ножки, позволяющие увеличить угол наклона клавиатуры. Здесь же можно увидеть отверстия для слива жидкости.

Redragon Xenica

Redragon Xenica

C правой стороны сверху расположен кабель подключения клавиатуры. Провод с широким сечением, в защитной оплетке красно-черного цвета, что позволило существенно увеличить срок его службы.

Redragon Xenica

Длины кабеля более чем достаточно.

Тест Redragon Xenica

Клавиатура Redragon Xenica распознаёт одновременное нажатие до 19 клавиш, шум во время нажатия умеренный. Точка срабатывания при полном нажатии клавиши.

Redragon Xenica

Однако в устройстве предустановлены горячие клавиши для быстрого доступа к офисным, мультимедийным и интернет приложениям. Данный функционал расположился на клавишах F1-F12, для их работы необходимо использовать клавишу FN в паре с F1-F12.

Redragon Xenica

Redragon Xenica

Любителям компьютерных игр понравится возможность блокировать системные клавиши Windows, тем самым предотвратив сворачивание игры. А для тех, кто привык играть при помощи стрелок, есть возможность переключить стрелки курсора на кнопки WASD. Для этого необходимо использовать комбинацию клавиш FN+W. Помимо этого, есть два различных режима скорости опроса (игровой и офисный). Активируется режим высокой скорости при помощи комбинации FN+Q (Повторите эту операцию для возврата настройки по умолчанию).

Софт

Redragon Xenica

На сайте производителя можно скачать ПО MKey Defender Edition, с помощью которого можно создать различные горячие комбинации, а также макросы, и ещё много много других функций.

Redragon Xenica

Итоги по Redragon Xenica

Подведем итоги по клавиатуре Redragon Xenica.

Redragon Xenica

За небольшую цену вы получаете мембранную клавиатуру с уникальной функцией настройки времени отклика, аппаратную блокировку клавиш WIN во время игры, поддержка до 19 одновременных нажатий и умеренный шум.

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