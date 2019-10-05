Обзор клавиатуры Redragon Xenica. Для любителей компьютерных игр

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию недорогую мембранную клавиатуру Redragon Xenica.

Redragon Xenica обзор

Это улучшенная модель с влагоустойчивой конструкцией и специальным функционалом для любителей компьютерных игр. Средняя стоимость Redragon Xenica на момент публикации, по данным сервиса Яндекс.Маркет, составляет 990 рублей.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением клавиатуры и данными по техническим характеристикам.

В комплекте с устройством поставляется руководство пользователя, гарантийный талон и экстрактор клавиш. Правда, не особо понятно, зачем он, ведь дополнительных клавиш в комплекте нет.

Внешний вид

Клавиатура Redragon Xenica выполнена в полноразмерном формате из черного пластикового корпуса с матовым покрытием и влагоустойчивой конструкцией. Внешние поверхности не подвержены загрязнению следами пальцев. К качеству сборки у нас никаких нареканий не возникло.

Из подсветки клавиатуры Xenica подсвечиваются нижние вставки и фирменный логотип в верхней части.

Благодаря подсвечиваемым вставкам разработчики добились стильного дизайна.

На клавишах нанесена усиленная лазерная гравировка, которая не поддается стиранию. Это клавиатура с мембранными переключателями.

На нижней части устройства есть резиновые ножки, предотвращающие скольжение и две выдвижные ножки, позволяющие увеличить угол наклона клавиатуры. Здесь же можно увидеть отверстия для слива жидкости.

C правой стороны сверху расположен кабель подключения клавиатуры. Провод с широким сечением, в защитной оплетке красно-черного цвета, что позволило существенно увеличить срок его службы.

Тест Redragon Xenica

Длины кабеля более чем достаточно.Клавиатура Redragon Xenica распознаёт одновременное нажатие до 19 клавиш, шум во время нажатия умеренный. Точка срабатывания при полном нажатии клавиши.

Однако в устройстве предустановлены горячие клавиши для быстрого доступа к офисным, мультимедийным и интернет приложениям. Данный функционал расположился на клавишах F1-F12, для их работы необходимо использовать клавишу FN в паре с F1-F12.

Софт

Любителям компьютерных игр понравится возможность блокировать системные клавиши Windows, тем самым предотвратив сворачивание игры. А для тех, кто привык играть при помощи стрелок, есть возможность переключить стрелки курсора на кнопки WASD. Для этого необходимо использовать комбинацию клавиш FN+W. Помимо этого, есть два различных режима скорости опроса (игровой и офисный). Активируется режим высокой скорости при помощи комбинации FN+Q (Повторите эту операцию для возврата настройки по умолчанию).

На сайте производителя можно скачать ПО MKey Defender Edition, с помощью которого можно создать различные горячие комбинации, а также макросы, и ещё много много других функций.

Итоги по Redragon Xenica

Подведем итоги по клавиатуре Redragon Xenica.

За небольшую цену вы получаете мембранную клавиатуру с уникальной функцией настройки времени отклика, аппаратную блокировку клавиш WIN во время игры, поддержка до 19 одновременных нажатий и умеренный шум.