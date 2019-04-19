Обзор STARWIND SCH1010. Компактный вертикальный пылесос

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Согласитесь от накапливаемой пыли в вашем доме никуда не деться, однако от нее можно избавляться. Но большинство людей привыкло убирать пыль старыми методами: веником и совком. На помощь приходят различные пылесосы, которые позволяют быстро расправится с пылью, волосами на полу, и другим мелким мусором. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию вертикальный пылесос STARWIND SCH1010, который получил под свое управление множество преимуществ, и более того, приятную стоимость. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Вертикальный пылесос

Основная щетка для пола

Съемная ручка

Моющийся фильтр

Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Устройство поставляется в коробке, из плотного картона на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплектацию входит следующее:

Особенности

Тип: ручной пылесос

Тип уборки: сухая

Мощность: 800 Вт

Работа с контейнером для пыли

Объем пылесборника: 0.8 л

Составная труба для всасывания

Количество насадок: 1

Тип электропитания: от бытовой электросети

Длина сетевого шнура: 4.5 м

Вертикальный пылесос конструкции 2 в 1

Срок гарантии: 1 год

Внешний вид и функционал

Корпус устройства выполнен из пластика. В нем нет металлических элементов, что позволило существенно уменьшить вес пылесоса. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не возникло, все детали закреплены аккуратно и без всяких зазоров.

Пользователям понравится то, что пылесос получил конструкцию 2 в 1, что позволяет превратить вертикальный пылесос в ручной, чтобы пропылесосить даже труднодоступные места. Для этого необходимо лишь вытащить ручку.

Для того, чтобы снять ручку необходимо отжать механизм крепления при помощи специального переключателя.

Кроме того, для удобства пользователя, на ручке предусмотрены специальные крепления для кабеля питания, позволяющие не только закрепить, но и подвесить кабель после эксплуатации. Длины кабеля в 4.5 метра более чем достаточно для комфортного пользования.

Объем пылесборника составляет 0.8 л, что позволяет отчистить от пыли все комнаты.

Отсутствие самого мешка для пыли не может не порадовать. Для того, чтобы пыль не попадала внутрь устройства, разработчики установили компактный фильтр, который легко можно промыть даже под водой.

На боковых гранях устройства можно увидеть отверстия для выброса воздуха.

Функциональная кнопка для вкл/выкл устройства расположилась чуть выше от кнопки открывания пылесборника.

В комплекте с устройством можно найти основную насадку для уборки. Однако если вам необходимо очистить труднодоступные места, куда она не сможет пробраться, вы всегда можете использовать составную трубу для всасывания, которая закреплена на корпусе пылесборника. Для этого необходимо лишь снять основную насадку и отогнуть другую. Сама труба не съемная и, также как и пылесборник, сделана из прозрачного пластика.

Понравилось то, что пылесос не занимает много места и его не надо постоянно разбирать и собирать. Благодаря использованной конструкции и основной насадке, данное устройство можно поставить в любое удобное для вас место.

Итоги

Мощности в 800 Вт более чем достаточно для того, чтобы проводить в своем доме или квартире повседневные уборки. Благодаря тому, что устройство питается от сети, а не от аккумулятора, мощность пылесоса остается на одном уровне.Подведем итоги по вертикальному пылесосу 2 в 1 STARWIND SCH1010. Устройство, за все время пользования, отлично показала себя в работе и не оставила пыли, которая накапливается на полу и в различных уголках, не единого шанса. Благодаря безмешковому пылесборнику устройство легко и удобно чистить. Среди плюсов следует отметить следующее: качественные материалы и сборка, удобная конструкция, стильный дизайн, небольшой вес, съемная ручка, наличие дополнительной насадки для уборки в труднодоступных местах и конечно же приятная цена. Существенных минусов, за все время пользования, нам выявить не удалось. Устройство полностью оправдывает свою стоимость и сумеет стать надежным помощником для любого пользователя.