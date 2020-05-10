Обзор Sades SA-716 CPower. Игровые наушники с микрофоном

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию недорогие игровые наушники с микрофоном от компании Sades. Встречайте, перед вами модель SA-716 CPower. Устройство сумеет привлечь внимание не только геймеров, но и обычных пользователей, которые ищут для себя качественные проводные наушники с отличным звучанием. Давайте детальней изучим данную новинку.

Видео обзор

Комплект поставки и цена

На момент написания обзора устройство можно было приобрести приблизительно за 1500 рублей. Комплект поставки включает в себя сами наушники, разветвитель Jack и документацию.

Внешний вид

Современный и стильный дизайн устройства понравится многим. Корпус выполнен из пластика в черном цвете. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось. Все детали закреплены аккуратно и без всяких зазоров.

Оголовье также выполнено из пластика. Оно неплохо гнется, но не стоит переусердствовать, это может привести к поломке.

Наушники можно отрегулировать по высоте и подобрать для себя комфортный уровень для ношения.

На чашках нанесен фирменный логотип компании производителя и название модели.

40 мм динамики прикрыты амбушюрами из кожзаменителя.

На левой чашке динамика размещен регулируемый по высоте микрофон.

Здесь же можно увидеть несъемный кабель для подключения, длины которого более чем достаточно для комфортного пользования.

На боковой гране чашки динамика также расположен барабан регулировки громкости.

Тесты

Наушники отлично сидят на голове. Не давят и не запотевают даже при длительном пользовании. В комплектации с устройством находится переходник, позволяющий подключать данные наушники не только к ПК, но и к различным игровым приставкам: PS и Xbox.

Теперь о самом главном – качестве звука. Именно звук привлечет внимание покупателей. Разработчикам следует отдать должное. Средние и высокие частоты отлично показывают себя в работе не только во время игровых сессий, но и при прослушивании музыки. Низкие частоты четкие и насыщенные, что позволило получить изумительные басы.

Микрофон также показывает неплохие результаты в работе. Благодаря наличию шумоподавления и хорошей чувствительности, пользователи сумеют использовать данные наушники для общения со своими друзьями в различных играх.

Диапазона громкости более чем достаточно и даже на максимальном уровне вы не будете чувствовать никакого дискомфорта.

Итоги

Подводя итоги по наушникам Sades SA-716 CPower, следует отметить, что перед нами идеальное решение для современных геймеров и обычных пользователей, которым важна именно звуковая составляющая. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, отличная звуковая составляющая, подвижный микрофон, достаточно длинный кабель для подключения и конечно же приятная цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.

Характеристики

  • Формат звуковой схемы: 2.0
  • Функция гарнитуры
  • Тип акустического оформления: закрытый
  • Диаметр мембраны излучателей: 40 мм
  • Воспроизводимые частоты: 20 – 20 000 Гц
  • Мощность: 15 мВт
  • Чувствительность: 94 дБ
  • Сопротивление (импеданс): 32Ω
  • Чувствительность микрофона: -46 дБ
  • 3D звуковой эффект
Комментарии и отзывы Sades SA-716 CPower
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