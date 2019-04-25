Обзор Sigma Theory: Global Cold War. Стратегия нового уровня

2019-04-25, Автор - Влад Волошин; Продукт - Sigma Theory: Global Cold War; [103]
На сегодняшний день очень мало появляется интересных игр. Это связано с тем, что придумать нечто удивительное может буквально каждый, а вот реализовать — единицы. А ведь этим единицам еще нужны деньги на разработку, издатель, реклама и так далее. Именно по этой причине мы публикуем столько обзоров на инди-игры, ведь они действительно заслуживают внимания общественности. Эти игры несут в себе неповторимые идеи, о которых очень хочется рассказать.

Нанимаем команду

Очень интересно реализована механика подбора персонажей к нам в команду — вы можете просмотреть список доступных агентов, изучить их характеристики и перки, после чего можно будет приступать к разговору. Нужно учитывать, что у каждого агента свои цели в жизни и свои предпочтения, так что если вы хотите завладеть тем или иным персонажем в команду, то нужно прочитать и его описание, после чего запускаем диалог и используем полученные знания для того, чтобы уговорить агента. Если правильно ответить в диалоге, то вы получите новобранца к себе в команду, если промахнетесь с выбором ответа, то никто к вам не захочет пойти. Правда, в этом нет ничего сложного и некоторых агентов я набрал буквально по их перкам — читаете описание и получаете себе классного агента в команду. Но, уже из этого можно решить, что разработчики действительно заморочились и придумали интересный сюжет.

Геймплей

Игровой процесс полностью построен вокруг шпионажа и секретных действий в тылу врага. Вам нужно будет отправлять своих оперативников в другие страны и выполнять там определенные задания, получая ценные данные или устраняя определенные цели. Однако, нужно брать во внимание особенности вашего агента. К примеру, стоит обратить внимание на страны, в которых агент объявлен в розыск — если вы отправите своего сотрудника в Китай, где его уже ищут для ареста, но миссия будет провалена, а нам этого не нужно. Кроме того, у некоторых агентов есть страны, в которых они лучше проводят разведывательные действия. Там намного больше шанс получить ценные данные. То есть, уже на этапе отправки агента в определенную страну вам нужно думать о массе параметров и правильно распределять свои силы, иначе некоторые агенты не будут работать так, как они могут.

Сценарий

Мне очень понравилось то, как разработчики подошли к созданию текстов к своему проекту. Буквально у каждого героя есть свои описания, есть масса интересных деталей, все диалоги имеют смысл и подтекст. У вас нет ощущения, что вы читаете какой-то дешевый диалог из дешевого сериала, что уже большой плюс. Все сюжетные повороты и события имеют вес, за этим интересно наблюдать и изучать то, что происходит вокруг на карте мире. Довольно редко игры такого уровня способны увлекать своими текстами, но у данной игры получилось на пять с плюсом, за что проект и разработчиков стоит отдельно похвалить. Лично мне всегда нравились игры, в которых хорошо и лаконично прописан сюжет с диалогами.

Итог

Игра очень необычная и оценивать ее стандартными мерилами нет никакого смысла. Да, графика здесь очень даже симпатичная, интерфейс интуитивно понятный, есть масса мелких моментов, за которые хочется похвалить. Но, главная особенность игры именно в текстовой и логической составляющей. Игра вынуждает вас погрузиться в этот мир, думать иначе, строить планы и стратегии, оценивая ситуацию и принимая сложные решения. Агенты будут не просто выполнять задания, а добывать ценную секретную информацию, рискуя своей жизнью. Если погрузиться в атмосферу этой игры, то ощущения совершенно невероятные.

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