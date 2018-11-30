Обзор Slash of Sword. Неплохая арена

2018-11-30, Автор - Влад Волошин; Продукт - Slash of Sword; [83]
Меня сразу заинтересовала игра Slash of Sword, ведь она выглядит очень привлекательно и боевая механика здесь максимально простая, на первый взгляд. Разработчики обещали мне, как пользователю, увлекательные поединки и возможность стать самым крутым воином на арене, что меня и привлекло — кто не хотел в детстве стать гладиатором и всех убивать? Теперь нам дают эту возможность, пусть и в мобильной игре. Геймеру нужно будет постоянно сражаться с разного рода врагами и получать от этого массу эмоций. Собственно, я прошел около 50 уровней и могу с уверенностью сказать, что это отличная игра для тех, кто хочет иногда заходить и тренировать свою ловкость и реакцию. Игра лишь кажется простенькой, но на деле быстро оказывается, что для победы нужно не просто нажимать клавишу атаки, но и думать, чувствовать меч, атаковать вовремя. Это довольно трудно и требует определенной сноровки.

Управление

Реализация управления здесь предельно простая — у вас есть в левом нижнем углу виртуальный джойстик, которым вы управляете своим героем. В правой части экрана расположена клавиша атаки и клавиша прыжка. Собственно, на этом элементы управления заканчиваются — здесь нет блока или каких-то специальных умений, вы будете драться исключительно двумя кнопками. Стоит отметить, что для удара или прыжка вам нужно расходовать энергию, если она закончится, то вы не сможете некоторое время наносить урон. Помимо этого, если вы нажимаете на клавишу атаки три раза подряд, то получается комбинация из двух ударов справа-налево и слева-направо, после чего герой наносит удар сверху-вниз. Нужно понимать, как именно нападает противник, как он наносит урон, в какую сторону нужно двигать джойстик во время нанесения удара. Это все довольно трудно осваивается, но дает свои плоды. Просто махать мечом не рекомендую.

Враги

На арене у вас постоянно будет много противников. Разработчики постепенно подготавливают вас — сначала дают два-три противника первого уровня, потом пять врагов первого уровня, потом восемь, а дальше идет босс. Потом эти все параметры начинают комбинировать и вам нужно будет драться то с четырьмя врагами второго уровня, то с восемью, но первого. Здесь есть небольшая хитрость — чтобы противники не заходили за спину, я советую вам сразу побежать в угол и ждать там атаки. Тогда у врагов заметно меньше подступов к вашему персонажу и можно просто рубить всех нападавших.

Улучшения

На протяжении всего прохождения вы будете зарабатывать деньги за убийство врагов, которые потом можно тратить на улучшение экипировки персонажа. Вообще, можно воевать и без покупки нового меча или брони, но тогда вам будет гораздо тяжелее воевать на более высоких уровнях. Стоимость экипировки вполне адекватная и за десять боев можно накопить на более крутой меч, к примеру, чтобы убивать врагов с одного удара. Помимо этого, золото можно получить за просмотр рекламы и потом купить еще что-то более крутое. Так что развивать персонажа очень даже легко и удобно.

Итог

Игра мне безумно понравилась своей боевой системой, которая вынуждает вас постоянно двигаться, правильно выбирать траекторию удара, думать над тем, как бы уклониться от атак врагов и все в таком духе. Разработчики предоставляют красивую графику, отсутствие доната и возможность действительно наслаждаться игровым процессом. Это большая редкость на сегодняшний день, так что если вы давно хотели что-то подобное заполучить, то обязательно попробуйте. Можно еще друга пригласить и получить крутой меч, что тоже крайне полезно в начале игры.


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